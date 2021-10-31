13-й тур
Днепр-1
0 : 0
Минай
01.11.2021 17:00

Днепр-1 – Минай. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 13-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 31.10.2021 20:30
  • 171 просмотр
  • 0 комментариев
Днепр-1 – Минай. Текстовая трансляция матча
© СК Днепр-1

В понедельник, 1-го ноября, состоится поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся днепровский «Днепр-1» и закарпатский «Минай». Матч пройдет в Днепре, на поле стадиона «Днепр-Арена», начало в 17:00.

В заочном противостоянии против полтавской «Ворсклы» команда Игора Йовичевича имеет чуть большие шансы в конкуренции за четвертую строчку турнирной таблицы. Подопечные Юрия Максимова сыграют свой матч против одесского «Черноморца» чуть позднее, поэтому будут точно знать результат выступлений своего преследователя. В этом контексте команде из зоны переходных матчей точно не повезло – соперник будет заряжен на успех, но черниговская  «Десна» (0:0) и львовский «Рух» (2:2) тоже имели подобные виды, однако обожглись в игре против футболистов Игоря Леонова.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Минай».

Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку

Александр Снитко, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности