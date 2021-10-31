В понедельник, 1-го ноября, состоится поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся днепровский «Днепр-1» и закарпатский «Минай». Матч пройдет в Днепре, на поле стадиона «Днепр-Арена», начало в 17:00.

В заочном противостоянии против полтавской «Ворсклы» команда Игора Йовичевича имеет чуть большие шансы в конкуренции за четвертую строчку турнирной таблицы. Подопечные Юрия Максимова сыграют свой матч против одесского «Черноморца» чуть позднее, поэтому будут точно знать результат выступлений своего преследователя. В этом контексте команде из зоны переходных матчей точно не повезло – соперник будет заряжен на успех, но черниговская «Десна» (0:0) и львовский «Рух» (2:2) тоже имели подобные виды, однако обожглись в игре против футболистов Игоря Леонова.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Минай».