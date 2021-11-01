Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Относимся к матчу с Минаем как к игре против Динамо»

Главный тренер СК «Днепр-1» Игорь Йовичевич дал послематчевую пресс-конференцию после игры 13-го тура УПЛ против «Миная» (4:0):

– Думаю, победа была заслуженной. Команда показала сопернику респект, играя с полной концентрацией, креативностью, смелостью, решительностью, дисциплиной. И это отразилось на результате. Думаю, получилась очень удачная игра. Все, что планировали, сработало. Защищались, имея мяч в ногах, не давая им возможностей для контратак. После смены тренера они изменили и свой стиль игры. Конечно, мы готовились к этому. Относились к матчу так же, как к игре против «Динамо». Это важные матчи, где нужно набирать очки. Три очка дают здесь так же, как за «Динамо», «Шахтер» или «Зарю». Итак, мы идем шаг за шагом и сегодня полностью переиграли соперника, играя очень хорошо в атаке, используя зоны, играли с пространством. И, наконец, некоторые футболисты почувствовали вкус гола, что им было очень нужно. И особенно футболисты, имеющие чуть меньше игровой практики. Это для нас очень важно, плюс сыграли на ноль. Это дает уверенность двигаться дальше.

– За время вашей карьеры в клубе можно заключить, что уже удается добывать очки с более слабыми соперниками. Это очень важный показатель. Но, и я думаю, вы со мной согласитесь, с конкурентами пока не получается брать то количество очков, которое бы всем хотелось бы…

– Пока! Это процесс, и мы работаем над этим. В прошлом году мы не могли обыграть «Минай», а теперь делаем это. Этот процесс болельщики прекрасно понимают – я с ними общаюсь в городе. Они задают те же вопросы, я им объясняю, и они пытаются понять. Насколько мы терпели в прошлом сезоне, когда строили команду, теперь нам удается играть с теми же соперниками. Нет плохих соперников – так их делаешь сам ты. Почему «Динамо» не обыграло «Барселону», а против нас выглядит как «Барселона» против них? Мы не можем так равняться. Это процесс. Нет кнопки, включающей игру. Так можем дойти до того, что «Шахтеру» и «Динамо» не нужно играть в чемпионате, поскольку все соперники им уступают. Это неуважение к соперникам, к лиге, потому что ты должен набирать очки во всех матчах. Три очка дают во всех играх. И 4:0 дает нам подтверждение того, что находимся на верном пути. Я вижу позитив в том, что не пропустили, в том, что выиграли два матча у них после игры, которая была хуже всего года. Сегодня это подтверждение статуса, ритма, рисунка игры, что я хочу. И в то же время еще далеко от совершенства. Не можем сейчас мы сразиться с грандами. Пытаемся быть убедительными в матчах, которые должны выигрывать. Мы выиграли 4:0, и вы сейчас скажете – конечно, это же «Минай». А если бы выиграли 1:0, говорили, что плохая игра была. Всегда есть какая-нибудь претензия. А для меня это соперник с полным респектом. Идем матч за матчем, и любой соперник для нас важен. Мы хотим улучшить наши действия в матчах против «Ворсклы» и «Александрии». Но это возможно только из-за улучшения действий в матчах с соперниками более низкого статуса. Если их не обыгрываем, не можем быть конкурентоспособными с командами, с которыми боремся за Лигу Европы. Гранды – это другая история. Мы на верном пути, и я доволен. Команда растет, и вскоре будет еще лучше. Я уверен в этом. Я просто голоден к успеху. И хочу это донести до игроков. Они должны чувствовать то же самое. Ни один футболист не выиграл ни Кубок, ни чемпионат. Мы должны через такие игры приобретать опыт, чтобы в определенный момент сражаться за титул. Поэтому считаю, что каждая победа для нас очень важна.

– Команда действительно растет, и тоже растут индивидуально игроки. Кто, по вашему мнению, кроме Довбика и Пихаленка мог бы попасть в сборную?

– Это субъективно, и я не хочу об этом говорить. Вы сами можете увидеть, кто заслуживает. Помню, в каком состоянии был Довбик после травмы, какие-то проблемы с травмами имел Пихаленок. Ритм тренировки настолько жесткий, что иногда матч получается легче. Только таким образом можешь требовать от себя самого и развивать менталитет победителя. Чтобы каждый матч был как последний. И результат труда делает нас счастливыми и гордыми. «Дніпро-1» имеет двух футболистов в сборной, и я кайфую от этого. Хочется, чтобы со временем они были основными игроками, чтобы сборная играла через них. Это тоже процесс. Когда делаешь испанскую паэлью, должен добавить рис, креветки, курицу, соль… Каждый игрок является важным, но сильнее всех делает команда.

- Раньше вы говорили, что идеальная команда должна быть в защите, как "Атлетико", а в атаке - как "Реал", который за 4-5 секунд проходит все поле. Что-то изменилось в вашем видении за прошедшие годы?

– Конечно, это идеал. Спросите Клоппа – он не может играть, как Гвардиола. Это не тот стиль. Очень важно, что мы можем победить соперника и через контроль мяча, и благодаря переходному моменту. Это важно. Команда может терпеть в меньшинстве, показывать характер. Это очень тяжело. Мы можем убедительно переигрывать соперника через контроль мяча и можем еще, подстраиваясь под соперника. Или отдавая мяч, быть компактными. И это богатство команды. Иногда не нужно стесняться отдать мяч сопернику. Это тоже тактика. Последняя игра с «Динамо» показала, что в начале у нас был мяч 65 на 35 процентов, а в первом тайме – 60 на 40. Мы показали шаг вперед. Не можем сразу победить "Динамо". Но из этого состоит уверенность, работа. Время является нашим союзником, поэтому я спокоен.

– Есть ли у вас в команде какие-то традиции настройки на матче?

– Тренер должен быть и мотиватором, и психологом, и отцом, и тактически объяснять, что хочет от команды. Но очень важен эмоциональный аспект. Если футболисты не чувствуют себя удобно, никакая тактика не поможет. Прежде всего, я как шеф хочу показать им, что только через работу, через время можем достичь цели. Усилий одного достаточно для достижения малых целей, но для больших задач нужна команда, которая будет думать «мы». В этом направлении работаем. Не только над тактикой, но и психологией. Неважно, сколько игрового времени есть сегодня – завтра будешь на месте другого игрока. И я требую от них мыслить в одном направлении. Это очень важно. И сейчас в матчах, где должен выиграть, а любой другой результат является трагедией, драмой, катастрофой, никто не похвалит за победу. Я уже слышу комментарии, мол, что там «Минай»… Но надо еще выиграть этот матч. И мы готовы грести дальше.