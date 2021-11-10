Калинина выиграла первый сет, но проиграла Кудерметовой в Линце

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№52 WTA) завершила борьбу на турнире WTA 250 в Линце.
Во втором раунде украинка проиграла четвертой сеяной Веронике Кудерметовой из России (№32 WTA).
Линц. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) – Вероника Кудерметова (Россия) – 6:4, 4:6, 2:6
Калинина была в одном шаге от попадания в топ-50 и статуса второй ракетки Украины. С понедельника Ангелина будет на строчку ниже Марты Костюк.
Кудерметова продолжила победную серию в матчах с украинками, которая теперь насчитывает восемь матчей подряд.
В следующем раунде Вероника сразится против лаки-лузера Жаклин Кристиан из Румынии (№100 WTA).
Источник — Sport.ua
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