Калинина выиграла первый сет, но проиграла Кудерметовой в Линце

До топ-50 был один шаг

  • 10.11.2021 00:02
  • 123 просмотра
  • 2 комментария
Калинина выиграла первый сет, но проиграла Кудерметовой в Линце
© Transylvania Open. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№52 WTA) завершила борьбу на турнире WTA 250 в Линце.
     
Во втором раунде украинка проиграла четвертой сеяной Веронике Кудерметовой из России (№32 WTA). 
 
Линц. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) – Вероника Кудерметова (Россия) – 6:4, 4:6, 2:6
 
Калинина была в одном шаге от попадания в топ-50 и статуса второй ракетки Украины. С понедельника Ангелина будет на строчку ниже Марты Костюк.
 
Кудерметова продолжила победную серию в матчах с украинками, которая теперь насчитывает восемь матчей подряд.
 
В следующем раунде Вероника сразится против лаки-лузера Жаклин Кристиан из Румынии (№100 WTA).

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 10.11.2021 00:16
    0
    Обиднее всего что наши, в очередной раз проиграли Веронике, уже 10 матч подряд, сегодня Ангелина часто выводила Веронику у сетки, та её спокойно растреливала, а так у Ангелины агресивная игра, хорошо переводит по линии, но подачи слабые! Ангелина не заканчиаает сезон, планирует сыграть на itf в Дубае 100-тысячники, не понятно зачем так набивать рейтинг на itf, потому-что потом не сможет защитит все очки! Сезон для наших подошёл концу, очень жаль, что титулов WTA почти нет и финалов мало, практически провальний сезон, только Ангелина удивить и скорее всего все равно поднимется в топ-50!
    Ссылка
    KeniSan
    KeniSan, 10.11.2021 00:12
    0
    8 невынужденных) ахах, и еще кто-то смотрит эту статистику. Только на приеме сколько мазала и это сложно было назвать вынужденными.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности