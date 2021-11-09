Усиление для Динамо. Скамейка не соответствует уровню: кого хотел Луческу?

Журналист Игорь Цыганык рассказал о ситуации с селекцией в «Динамо»

  • 09.11.2021 02:55
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  • 1 комментарий
Усиление для Динамо. Скамейка не соответствует уровню: кого хотел Луческу?
© dynamo.kiev.ua. Луческу и Супряга

Журналист Игорь Цыганык в эфире авторской программы Циганик Live рассказал о ситуации с селекцией в киевском «Динамо»:

«Луческу хотел купить Артема Довбика, но не удалось договориться с «Днепром-1». Дело в том, что само усиление для «Динамо» будет постоянным. Киевляне будут покупать зимой. Насколько я понимаю, колумбийский вингер [Себастьян Вилья] – к нему тоже есть определенный интерес.

Повально привозить футболистов Луческу не видит смысла. Ведь у него есть игроки, которые составляют костяк команды и могут давать то, что тренер сейчас хочет видеть.

Игра с «Ворсклой» меня убедила в том, что нельзя отыграть сезон с 15 игроками. Должна быть ротация. Скамейка запасных в «Динамо» не соответствует уровню. Должно быть 18–19 равноценных футболистов.

Покупать можно сколько захочешь футболистов, но сбалансировать 18–19 игроков – это очень сложно, потому что нужно давать запасным игровую практику, но они не могут обеспечить результат. А результат сейчас важнее».

Источник — Циганик LIVE

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ona_proigraet
    online
    ona_proigraet, 09.11.2021 02:55
    +1
    так не понял из статьи, что важнее: требуется 18-19 футболистов, но тогда запасные испортят результат, либо оставить 15 для результата, который сейчас важнее, но зачем тогда требовать 18-19
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