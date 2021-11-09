Усиление для Динамо. Скамейка не соответствует уровню: кого хотел Луческу?

Журналист Игорь Цыганык в эфире авторской программы Циганик Live рассказал о ситуации с селекцией в киевском «Динамо»:

«Луческу хотел купить Артема Довбика, но не удалось договориться с «Днепром-1». Дело в том, что само усиление для «Динамо» будет постоянным. Киевляне будут покупать зимой. Насколько я понимаю, колумбийский вингер [Себастьян Вилья] – к нему тоже есть определенный интерес.

Повально привозить футболистов Луческу не видит смысла. Ведь у него есть игроки, которые составляют костяк команды и могут давать то, что тренер сейчас хочет видеть.

Игра с «Ворсклой» меня убедила в том, что нельзя отыграть сезон с 15 игроками. Должна быть ротация. Скамейка запасных в «Динамо» не соответствует уровню. Должно быть 18–19 равноценных футболистов.

Покупать можно сколько захочешь футболистов, но сбалансировать 18–19 игроков – это очень сложно, потому что нужно давать запасным игровую практику, но они не могут обеспечить результат. А результат сейчас важнее».