Милевский будет работать в Динамо, победа Александрии, фиаско в Ковалевке

Главные новости за 26 октября на Sport.ua

  • 27.10.2021 06:50
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Милевский будет работать в Динамо, победа Александрии, фиаско в Ковалевке
© ФК Динамо Киев. Артем Милевский

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 26 октября.

1. Источник: Суркис предложит Милевскому работу в структуре Динамо
Вот это неожиданность

2. Александрия вышла в четвертьфинал Кубка, обыграв в Харькове Металлист 1925
Остальные матчи стадии 1/8 финала пройдут 27 и 28 октября

3. Впервые в истории уступили. Сборная Украины дала увезти победу испанкам
Во втором матче отбора к женскому ЧМ подопечные Зинченко сыграли прогнозируемо

4A. СЕЛЕЗНЕВ: «Кто такой Поворознюк? Я голов больше забил, чем весь Ингулец»
Нападающий «Миная» дал ответ на критику со стороны президента «Ингульца»

4B. ПОВОРОЗНЮК: «Селезнев рекорд не побьет. Сделал 1 ассист, и чувака понесло»
Президент «Ингульца» прокомментировал высказывания форварда «Миная»

4C. СЕЛЕЗНЕВ: «Караваев просился со мной за стол сесть, а теперь рот открывает»
Нападающий «Миная» – о конфликте с игроком «Динамо»

5A. Директор по коммуникациям Шахтера: «Игорь Цыганык – продинамовский эксперт»
Юрий Свиридов остался недоволен репликой журналиста о судействе в матче с «Ворсклой»

5B. Луческу не взял Супрягу, Де Пену и Буяльского на матч против Мариуполя
Поединок 1/8 финала Кубка Украины состоится 27 октября

6A. Александр ГОЛОВКО: «У Цыганкова непростой характер. И это мягко сказано»
Известный тренер рассказал об особенностях украинского футболиста «Динамо»

6B. Металлист перед УПЛ планирует подписать 7–8 футболистов
Игорь Цыганык рассказал о планах харьковского клуба

7. Усик – второй в рейтинге pound for pound по версии The Ring
Ломаченко в топ-10

8A. Еще одна победа украинок. Костюк одолела Перу на турнире в Румынии
Все пять представительниц Украины преодолели первый круг на турнирах WTA на этой неделе

8B. Свитолина без Беттлза: что дальше?
Обозреватель Sport.ua рассуждает о будущем первой ракетки Украины после увольнения тренера

9. Символическая футбольная сборная Италии всех времен
Блогер Sport.ua Алексей Рыжков cформировал Скуадру Адзурру всех времен

10. Список Петракова: принципы закончились, отступать некуда
Впереди у «сине-желтых» ключевой поединок в отборе на ЧМ-2022

Источник — Sport.ua

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