Милевский будет работать в Динамо, победа Александрии, фиаско в Ковалевке

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 26 октября.
1. Источник: Суркис предложит Милевскому работу в структуре Динамо
Вот это неожиданность
2. Александрия вышла в четвертьфинал Кубка, обыграв в Харькове Металлист 1925
Остальные матчи стадии 1/8 финала пройдут 27 и 28 октября
3. Впервые в истории уступили. Сборная Украины дала увезти победу испанкам
Во втором матче отбора к женскому ЧМ подопечные Зинченко сыграли прогнозируемо
4A. СЕЛЕЗНЕВ: «Кто такой Поворознюк? Я голов больше забил, чем весь Ингулец»
Нападающий «Миная» дал ответ на критику со стороны президента «Ингульца»
4B. ПОВОРОЗНЮК: «Селезнев рекорд не побьет. Сделал 1 ассист, и чувака понесло»
Президент «Ингульца» прокомментировал высказывания форварда «Миная»
4C. СЕЛЕЗНЕВ: «Караваев просился со мной за стол сесть, а теперь рот открывает»
Нападающий «Миная» – о конфликте с игроком «Динамо»
5A. Директор по коммуникациям Шахтера: «Игорь Цыганык – продинамовский эксперт»
Юрий Свиридов остался недоволен репликой журналиста о судействе в матче с «Ворсклой»
5B. Луческу не взял Супрягу, Де Пену и Буяльского на матч против Мариуполя
Поединок 1/8 финала Кубка Украины состоится 27 октября
6A. Александр ГОЛОВКО: «У Цыганкова непростой характер. И это мягко сказано»
Известный тренер рассказал об особенностях украинского футболиста «Динамо»
6B. Металлист перед УПЛ планирует подписать 7–8 футболистов
Игорь Цыганык рассказал о планах харьковского клуба
7. Усик – второй в рейтинге pound for pound по версии The Ring
Ломаченко в топ-10
8A. Еще одна победа украинок. Костюк одолела Перу на турнире в Румынии
Все пять представительниц Украины преодолели первый круг на турнирах WTA на этой неделе
8B. Свитолина без Беттлза: что дальше?
Обозреватель Sport.ua рассуждает о будущем первой ракетки Украины после увольнения тренера
9. Символическая футбольная сборная Италии всех времен
Блогер Sport.ua Алексей Рыжков cформировал Скуадру Адзурру всех времен
10. Список Петракова: принципы закончились, отступать некуда
Впереди у «сине-желтых» ключевой поединок в отборе на ЧМ-2022
Источник — Sport.ua
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