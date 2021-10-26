СЕЛЕЗНЕВ: «Караваев просился со мной за стол сесть, а теперь рот открывает»

Нападающий «Миная» Евгений Селезнев прокомментировал конфликт с игроком «Динамо» Александром Караваевым, который на 7 лет младше него.



«Чтобы мне ребенок что-то рассказывал? Караваев просился со мной за стол сесть рядом, а теперь еще рот открывает. Почему Буяльский этого не говорит? Начинает что-то бегать, кричать, рассказывать. Что ты бегаешь? Что ты рассказываешь? Ты вообще кто? Я не выяснял, но зачем он перед камерой ждал меня в подтрибунном помещении? Я ему сказал, что после игры поговорим.



Сначала Караваев на поле начал что-то доводить до судьи. Я ему говорю: «Закрой рот. Тебе рано говорить, ты просто Караваев». Он перед камерами стоит ждет меня, я сказал, что потом поговорим без камер, но нет, он не хочет. Вот и все, что было», – сказал Селезнев.



Напомним, конфликт произошел в перенесенном матче 1-го тура УПЛ. В первом тайме Селезнев грубо сфолил, а затем начал на повышенных тонах разговаривать с Караваевым. Арбитр успокоил игроков. Спор продолжился в подтрибунном помещении во время перерыва.



ВИДЕО. Пошли выйдем на улицу! Селезнев устроил конфликт с Караваевым