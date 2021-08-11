В перенесенном матче 1-го тура УПЛ киевское «Динамо» обыграло «Минай» со счетом 2:0.
Форвард гостей Евгений Селезнев и вингер хозяев поля Александр Караваев устроили конфликт.
В первом тайме Селезнев грубо сфолил, а затем начал на повышенных тонах разговаривать с Караваемым. Конфликт продолжился в подтрибунном помещении во время перерыва.
- Селезнев: Буя, ну какого х** он свистит, б***ь, в штрафной?
- Караваев: Я тебе сейчас все в глаза скажу.
- Селезнев: Пошли отойдем вместе на улицу, возле стадиона выйдем.
- Караваев: А для чего?
- Селезнев: Поговорим.
- Караваев: Для чего?
- Селезнев: Ну просто поговорим.
- Караваев: Зачем мне с тобой разговаривать? Ну и все.
- Селезнев (другому игроку): Ну ты видел? Я чисто мяч забирал.
Пошли выйдем на улицу! Селезнев устроил конфликт с Караваевым
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Источник — ПроФутбол
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