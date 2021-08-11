Пошли выйдем на улицу! Селезнев устроил конфликт с Караваевым

В перенесенном матче 1-го тура УПЛ киевское «Динамо» обыграло «Минай»

  • 11.08.2021 23:23
  • 1791 просмотр
  • 10 комментариев
Пошли выйдем на улицу! Селезнев устроил конфликт с Караваевым
© Профутбол. Караваев и Селезнев

В перенесенном матче 1-го тура УПЛ киевское «Динамо» обыграло «Минай» со счетом 2:0.

Форвард гостей Евгений Селезнев и вингер хозяев поля Александр Караваев устроили конфликт.

В первом тайме Селезнев грубо сфолил, а затем начал на повышенных тонах разговаривать с Караваемым. Конфликт продолжился в подтрибунном помещении во время перерыва.

  • Селезнев: Буя, ну какого х** он свистит, б***ь, в штрафной?
  • Караваев: Я тебе сейчас все в глаза скажу.
  • Селезнев: Пошли отойдем вместе на улицу, возле стадиона выйдем.
  • Караваев: А для чего?
  • Селезнев: Поговорим.
  • Караваев: Для чего?
  • Селезнев: Ну просто поговорим.
  • Караваев: Зачем мне с тобой разговаривать? Ну и все.
  • Селезнев (другому игроку): Ну ты видел? Я чисто мяч забирал.

Пошли выйдем на улицу! Селезнев устроил конфликт с Караваевым

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Источник — ПроФутбол

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Vyacheslav Kruts
    online
      Vyacheslav Kruts, 11.08.2021 23:45
    0
    селезень отсосет у караваева,я таких встречал в молодости как селезень,перед людьми давай выйдем а когда вышел то он готов встать на колени и сосать.Отправьте этого кормильця назад кормить семью,постоянно скандалит,играть неумеет вот постоянно скандалит.
    Ссылка
    VsemDobra
    online
      VsemDobra, 11.08.2021 23:39
    +6
    Селезнев воплощение тупости. Стыдно за таких футболистов
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 11.08.2021 23:39
    -3
    Прям конфликт...Просто на эмоциях поговорили. Журналистам лишь бы попизд.ть.
    Ссылка
    Semiramida
      Semiramida, 11.08.2021 23:38
    +6
    Какой он тупой - Селезнев! Двух слов на экране связать не может! Похоже, что боксёрская груша, отскочившая в спортзале, и попавшая в голову Селезневу, выбила остатки его мозгов!
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 11.08.2021 23:37
    +8
    Predator, 11.08.2021 23:36
    Боксер наваляет дырявым
    Дырявые играли с Александрией
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 11.08.2021 23:37
    +6
    А потом будет просить дать пописать. В их стиле.
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 11.08.2021 23:36
    -11
    Боксер наваляет дырявым
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    ZaE
      ZaE, 11.08.2021 23:35
    +9
    Дегенератом был, им и остался, алкаш...
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 11.08.2021 23:31
    +7
    Этот "боксёр" явно хочет по морде схлопотать, совсем обнаглел "кормилец"!!!
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 11.08.2021 23:30
    +11
    Боже как запарил уже этот быдлан
    Ссылка
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