Символическая футбольная сборная Италии всех времен

Неудачный для сборной Италии полуфинал Лиги Наций подытожил показатель нового мирового рекорда беспроигрышных серий для сборных. «Скуадра Адзурра» не проигрывала 37 матчей подряд. Возникает логический вопрос: действительно ли сборная Италии-2020/2021 сильнейшая национальная команда в истории футбола? Ответить на него очень сложно, более того: даже крайне затруднительно сравнить сборные Италии разных времен.

Какая «Скуадра» лучшая – чемпионы Европы-1968 или чемпионы мира-1982 под руководством Энцо Беарзота, привлекательная команда начала 1990-х с Роберто Баджо или мировой гегемон 1930-х, возглавляемый Витторио Поццо, чемпионы мира-2006 с философией футбола Марчелло Липпи или нынешние европейские триумфаторы? Здесь какой ответ ни дай, все равно он будет грешить субъективностью. А вот составить сборную Италии всех времен, собрав в нее самых выдающихся апеннинских звезд разных линий, вполне реально. Однако большее представительство в такой сборной игроков того или иного времени, как по мне, никак не будет свидетельствовать о преимуществе одного славновременья над другим. Не только отдельные, пусть и яркие личности творили историю! Каждый раз побеждала Команда, просто концентрация звезд на разных промежутках футбольной истории разнилась.

Попробовав создать такую чудо-сборную, столкнулся с тем, что одного состава для этой «Скуадры» маловато. В конце концов решил выделить основу и аналогичное количество запасных. Вышло что-то вроде заявки на современный мундиаль – 22 игрока с тремя вратарями в том числе. Получилась команда, которая кишмя кишит звездами мировой величины!

Сплошь чемпионы мира!

Вратарь: Джанлуиджи Буффон (родился в 1978 г.). Запасные: Дино Дзофф (родился в 1942 г.), Джанпьеро Комби (1902–1956).

Как там говорят о муках выбора у тренера на ту или иную позицию, когда, собственно, есть из кого, «приятная головная боль». Признаюсь: выбирая между Джанлуиджи Буффоном и Дино Дзоффом, ощутил что-то вроде этого. Колебался долго, но все-таки сделал выбор в пользу действующего вратаря (правда, не национальной сборной, а лишь «Пармы», но кто знает, кто знает…). Дзофф на уровне сборной куда титулованнее младшего коллеги, ведь Дино является и чемпионом мира (стал таковым в 40-летнем возрасте, самым старшим, кстати, в истории футбола), и вице-чемпионом планеты, и чемпионом Европы, и даже стал со сборной 4-м на чемпионате мира-78. В то же время Буффон «лишь» чемпион мира и вице-чемпион Европы. Однако общее количество матчей Джанлуиджи за сборную намного больше, чем у Дзоффа – 176 против 112, как и количество лет в сборной – 21 против 15-ти. И вот этот более продолжительный срок сохранения наивысшего уровня вратарского мастерства и играет в пользу уроженца Каррары. Дзофф в свою очередь может похвастать меньшим средним количеством пропущенных за матч мячей в составе «Скуадры Адзурры» – 0,75 против 0,82. «Золотомячной» вершины ни один из них не достиг, хотя Буффон был 2-м в 2006 г., а Дзофф – 6-м 1981-м и 8-м в 1982-м. И еще один повод для гордости Буффона: в июле 2001 г. «Юве» заплатил за него «Парме» большущую денежную сумму – 52 млн евро, на то время это была наибольшая сумма, которую выложили за голкипера! Символичное начало нового столетия и новых цен на трансферном рынке.

Третьим вратарем в этой компании поставлю легенду рубежа 1920–1930-х гг. – Джанпьеро Комби. По опросу Международной федерации футбольной истории и статистики, Комби является 16-м в списке лучших европейских киперов ХХ столетия и вторым среди итальянцев вслед за Дзоффом. «Ванклабмэн»-«ювентино» стал чемпионом мира в 1934 г. (был капитаном той команды и первым итальянским игроком, поднявшим над головой Кубок Жюля Риме) и бронзовым призером Олимпиады-1928. Джанлуиджи Доннарумма? Лучший игрок Euro-2020 (2021) имеет все шансы стать легендой сборной Италии в будущем. Во всяком случае не исключаю того, что через какой-то десяток лет он сможет потеснить в разнообразных вариантах символических сборных своих старших коллег по цеху.

Фланги из 1980-х

Защитники: Антонио Кабрини (родился в 1957 г.), Джорджо Кьеллини (родился в 1984 г.), Фабио Каннаваро (родился в 1973 г.), Бруно Конти (родился в 1955 г.). Запасные: Франко Барези (родился в 1960 г.), Гаэтано Ширеа (1953–1989), Леонардо Бонуччи (родился в 1987 г.), Паоло Мальдини (родился в 1968 г.).

Слева в защите расположу Антонио Кабрини. Хотя что значит в защите: Кабрини знаменит тем, что мог без толики усталости шустрить по всему левому флангу, нередко подключаясь к атакам и принимая активное участие во взятии ворот соперников. Яркий пример – матч против бразильцев на чемпионате мира-82! Кабрини – лучший молодой игрок чемпионата мира-1978, чемпион мира-82, был основным левым защитником сборной Италии на трех чемпионатах мира подряд, отыграв в общей сложности в финальных стадиях мировых первенств 18 матчей!

Getty Images/Global Images Ukraine

Пара Кьеллини – Каннаваро – что может быть надежнее! Конечно, первому удобнее играть с Леонардо Бонуччи, а второму, вероятно, с Марко Матерацци, но по сумме достоинств Джорджо Кьеллини (чемпион Европы, которому по плечу преподавать искусство обороны в Гарварде, как отметил когда-то Жозе Моуринью) и Фабио Каннаваро (вице-чемпион Европы, чемпион мира, лучший футболист мира по версии ФИФА и по версии World Soccer, а также обладатель «Золотого мяча»-2006) превосходят другие варианты пар итальянских центрбеков.

Если в центре защиты я объединил нынешнее время с нулевыми годами, то на флангах обороны царят звезды 1980-х. Справа – зона ответственности Бруно Конти. Рывки метров на 40 с последующими ювелирными передачами – фирменный знак этого «романиста». В 1982 г. он стал 5-м в голосовании за «Золотой мяч». Причем ему тогда было отдано 5 первых мест – наибольшее количество после Паоло Росси!

Простите, но в запасе в моем варианте – несчетное число центральных защитников. Гаэтано Ширеа и Франко Барези становились чемпионами мира (правда, на триумфальном для «Адзурри» мундиале-82 Барези на поле не выходил, но сполна отыграл на других больших турнирах, добавив к золотой награде еще и медали за 2-е и 3-е место на мундиалях, а также бронзу европейской пробы), Леонардо Бонуччи – чемпионом Европы, а Паоло Мальдини имеет в наградной коллекции по два «серебра» и «бронзы» мировых и европейских первенств.

Костолом, Гладиатор и Маэстро

Полузащитники: Луис Монти (1901–1983), Андреа Пирло (родился в 1979 г.), Франческо Тотти (родился в 1976 г.). Запасные: Жоржинью (родился в 1991 г.), Джанни Ривера (родился в 1943 г.), Джузеппе Меацца (1910–1979).

Опорника для этой сборной выбирал между Луисом Монти и Жоржинью. 2021-й для Жоржинью – воистину звездный час! Если итальянский «челсюк» бразильского происхождения сумеет поспособствовать постановке успехов своих команд на поток и в дальнейшем, то, безусловно, вытеснит Монти из «Скуадры» всех времен. Однако пока что уникальный игрок первой половины ХХ ст. превосходит своего преемника. Монти дважды играл в мировых финалах за две разные сборные – Аргентины и Италии. Чемпионом мира стал в 1934 г. с итальянцами. Игровые достоинства натурализованного аргентинца, или «ориунди»: колоссальная выносливость, двуфланговость, жесткость, неуступчивость в борьбе (характерное прозвище – Костолом), одинаково эффективен как в разрушении, так и в креативе. Монти фактически был ключевой фигурой в тактических построениях родоначальника итальянской футбольно-тактической мысли Витторио Поццо.

Маэстро Пирло – один из основных архитекторов итальянского мирового чемпионства-2006 (ювелирный голевой пас на Фабио Гроссо в полуфинале с немцами, безукоризненный угловой, ставший причиной гола в ворота французов, и безупречный послематчевый пенальти в финале). Кроме того, Андреа внес заметный вклад в европейское вице-чемпионство итальянской сборной на Euro-2012 и в достижение бронзовой высоты на Олимпиаде-2004 (капитанствовал, кстати, в той команде). 116-матчевая 13-летняя карьера Пирло в сборной – образец добросовестного служения своему делу!

Франческо Тотти, а не Джанни Ривера в основе! Да, поставлю Гладиатора вместо Маленького князя, или так: чемпиона и вице-чемпиона Европы, чемпиона и двухкратного вице-чемпиона Европы на молодежном уровне вместо чемпиона Европы, вице-чемпиона мира и обладателя «Золотого мяча». Если бросить взгляд на карьеры этих выдающихся игроков, то можно сделать вывод, что Тотти был стабильнее, его чаще признавали футболистом года в Италии (по разным версиям). Поэтому мой выбор – в пользу римлянина.

А запас укреплю 2-кратным чемпионом мира, человеком-стадионом Джузеппе Меаццей. Легендарный «интерист» (хотя в начале 1940-х гг. он сыграл несколько десятков матчей и за «Милан») получил красноречивое прозвище Пуля за свою скорость. 100-метровку за 12 с в те времена не преодолевал практически никто из футболистов, а ему это было по силам. Именно Меацца, имея сумасшедшую популярность в стране, стал первым футболистом, занятым в рекламе.

Трио мечты

Нападающие: Алессандро Дель Пьеро (родился в 1974 г.), Роберто Баджо (родился в 1967 г.), Паоло Росси (1956–2020). Запасные: Луиджи Рива (родился в 1944 г.), Сильвио Пиола (1913–1996).

Выдающаяся троица игроков, оставивших следы в памяти болельщиков, составит атакующую ось в символической «Скуадре». Ювентийского рекордсмена по прозвищу Пинтуриккьо поставлю на левый фланг атаки. Именно оттуда Алессандро Дель Пьеро нередко забивал свои фирменные штрафные. Чемпион мира и вице-чемпион Европы, а также 2-кратный чемпион Старого Света на молодежном уровне в бытность игроком отличался мощнейшим ударом, нестандартностью игрового мышления, неэгоистичностью на поле, исключительными диспетчерскими качествами и истинным универсализмом.

Компанию Дель Пьеро в нападении составят два обладателя «Золотого мяча». К сожалению, Роберто Баджо не смог добавить к личной награде медаль за командный титул чемпиона мира (был лишь 2-м и 3-м призером мундиаля, а о незабитом послематчевом пенальти в финале-1994 против Бразилии Роби ох как не любит вспоминать), но его личная роль в высоких местах итальянцев на чемпионатах мира начала 1990-х, вероятно, определяюща. Паоло Росси же, кроме оценки своего таланта «Золотым мячом», стал и чемпионом мира. К тому же, Паоло имел в коллекции и так называемый Серебряный мяч за бомбардирские успехи на чемпионате мира-1978 (там Италия финишировала 4-й). В целом, Росси является рекордсменом сборной Италии по количеству голов в финальных стадиях чемпионата мира – 9 раз расписывался в воротах соперников «Скуадры Адзурры» на главном футбольном состязании планеты. Примечательно, что в 1978 г. Росси был признан Человеком года в Италии по версии популярного издания Guerin Sportivo.

Есть и кем усилить символическую команду со скамьи запасных. На помощь придут лучший бомбардир сборной Италии всех времен, чемпион Европы и вице-чемпион мира, легенда «Кальяри» Луиджи Рива и третий снайпер национальной сборной всех времен, чемпион мира Сильвио Пиола. Добавлю, что средняя результативность в матчах за сборную у Ривы составляет 0,83 гола, а у Пиолы – 0,88!

***

Пусть извинят Сандро Маццола и Клаудио Джентиле, Кристиан Виери и Джанкарло Антониони, Марко Тарделли и Роберто Беттега, Джачинто Факкетти и Франческо Грациани, Фульвио Колловати и Раймундо Орси – заявка предусматривает лишь 22 игрока. Вклад Италии в мировую футбольную культуру немал, а нынешний рекорд – свидетельство того, что победные традиции кальчо на Апеннинах бережно хранят, передавая из поколения в поколение. Убежден, что не только ветераны нынешней сборной, а и те, кто только-только начинает путь в ней, будут фигурировать в символических, да и не только символических сборных в будущем. А предпосылки для того, чтобы развить нынешний успех, у «Скуадры Адзурры» есть. Не так ли, Роберто Манчини?

Алексей РЫЖКОВ