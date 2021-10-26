Символическая футбольная сборная Италии всех времен

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков cформировал Скуадру Адзурру всех времен

  • 26.10.2021 15:54
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Символическая футбольная сборная Италии всех времен
© Getty Images/Global Images Ukraine

Неудачный для сборной Италии полуфинал Лиги Наций подытожил показатель нового мирового рекорда беспроигрышных серий для сборных. «Скуадра Адзурра» не проигрывала 37 матчей подряд. Возникает логический вопрос: действительно ли сборная Италии-2020/2021 сильнейшая национальная команда в истории футбола? Ответить на него очень сложно, более того: даже крайне затруднительно сравнить сборные Италии разных времен.

Какая «Скуадра» лучшая – чемпионы Европы-1968 или чемпионы мира-1982 под руководством Энцо Беарзота, привлекательная команда начала 1990-х с Роберто Баджо или мировой гегемон 1930-х, возглавляемый Витторио Поццо, чемпионы мира-2006 с философией футбола Марчелло Липпи или нынешние европейские триумфаторы? Здесь какой ответ ни дай, все равно он будет грешить субъективностью. А вот составить сборную Италии всех времен, собрав в нее самых выдающихся апеннинских звезд разных линий, вполне реально. Однако большее представительство в такой сборной игроков того или иного времени, как по мне, никак не будет свидетельствовать о преимуществе одного славновременья над другим. Не только отдельные, пусть и яркие личности творили историю! Каждый раз побеждала Команда, просто концентрация звезд на разных промежутках футбольной истории разнилась.

Попробовав создать такую чудо-сборную, столкнулся с тем, что одного состава для этой «Скуадры» маловато. В конце концов решил выделить основу и аналогичное количество запасных. Вышло что-то вроде заявки на современный мундиаль – 22 игрока с тремя вратарями в том числе. Получилась команда, которая кишмя кишит звездами мировой величины!

Сплошь чемпионы мира!

Вратарь: Джанлуиджи Буффон (родился в 1978 г.). Запасные: Дино Дзофф (родился в 1942 г.), Джанпьеро Комби (1902–1956).

Как там говорят о муках выбора у тренера на ту или иную позицию, когда, собственно, есть из кого, «приятная головная боль». Признаюсь: выбирая между Джанлуиджи Буффоном и Дино Дзоффом, ощутил что-то вроде этого. Колебался долго, но все-таки сделал выбор в пользу действующего вратаря (правда, не национальной сборной, а лишь «Пармы», но кто знает, кто знает…). Дзофф на уровне сборной куда титулованнее младшего коллеги, ведь Дино является и чемпионом мира (стал таковым в 40-летнем возрасте, самым старшим, кстати, в истории футбола), и вице-чемпионом планеты, и чемпионом Европы, и даже стал со сборной 4-м на чемпионате мира-78. В то же время Буффон «лишь» чемпион мира и вице-чемпион Европы. Однако общее количество матчей Джанлуиджи за сборную намного больше, чем у Дзоффа – 176 против 112, как и количество лет в сборной – 21 против 15-ти. И вот этот более продолжительный срок сохранения наивысшего уровня вратарского мастерства и играет в пользу уроженца Каррары. Дзофф в свою очередь может похвастать меньшим средним количеством пропущенных за матч мячей в составе «Скуадры Адзурры» – 0,75 против 0,82. «Золотомячной» вершины ни один из них не достиг, хотя Буффон был 2-м в 2006 г., а Дзофф – 6-м 1981-м и 8-м в 1982-м. И еще один повод для гордости Буффона: в июле 2001 г. «Юве» заплатил за него «Парме» большущую денежную сумму – 52 млн евро, на то время это была наибольшая сумма, которую выложили за голкипера! Символичное начало нового столетия и новых цен на трансферном рынке.

Третьим вратарем в этой компании поставлю легенду рубежа 1920–1930-х гг. – Джанпьеро Комби. По опросу Международной федерации футбольной истории и статистики, Комби является 16-м в списке лучших европейских киперов ХХ столетия и вторым среди итальянцев вслед за Дзоффом. «Ванклабмэн»-«ювентино» стал чемпионом мира в 1934 г. (был капитаном той команды и первым итальянским игроком, поднявшим над головой Кубок Жюля Риме) и бронзовым призером Олимпиады-1928. Джанлуиджи Доннарумма? Лучший игрок Euro-2020 (2021) имеет все шансы стать легендой сборной Италии в будущем. Во всяком случае не исключаю того, что через какой-то десяток лет он сможет потеснить в разнообразных вариантах символических сборных своих старших коллег по цеху.

Фланги из 1980-х

Защитники: Антонио Кабрини (родился в 1957 г.), Джорджо Кьеллини (родился в 1984 г.), Фабио Каннаваро (родился в 1973 г.), Бруно Конти (родился в 1955 г.). Запасные: Франко Барези (родился в 1960 г.), Гаэтано Ширеа (1953–1989), Леонардо Бонуччи (родился в 1987 г.), Паоло Мальдини (родился в 1968 г.).

Слева в защите расположу Антонио Кабрини. Хотя что значит в защите: Кабрини знаменит тем, что мог без толики усталости шустрить по всему левому флангу, нередко подключаясь к атакам и принимая активное участие во взятии ворот соперников. Яркий пример – матч против бразильцев на чемпионате мира-82! Кабрини – лучший молодой игрок чемпионата мира-1978, чемпион мира-82, был основным левым защитником сборной Италии на трех чемпионатах мира подряд, отыграв в общей сложности в финальных стадиях мировых первенств 18 матчей!

Getty Images/Global Images Ukraine

Пара Кьеллини – Каннаваро – что может быть надежнее! Конечно, первому удобнее играть с Леонардо Бонуччи, а второму, вероятно, с Марко Матерацци, но по сумме достоинств Джорджо Кьеллини (чемпион Европы, которому по плечу преподавать искусство обороны в Гарварде, как отметил когда-то Жозе Моуринью) и Фабио Каннаваро (вице-чемпион Европы, чемпион мира, лучший футболист мира по версии ФИФА и по версии World Soccer, а также обладатель «Золотого мяча»-2006) превосходят другие варианты пар итальянских центрбеков.

Если в центре защиты я объединил нынешнее время с нулевыми годами, то на флангах обороны царят звезды 1980-х. Справа – зона ответственности Бруно Конти. Рывки метров на 40 с последующими ювелирными передачами – фирменный знак этого «романиста». В 1982 г. он стал 5-м в голосовании за «Золотой мяч». Причем ему тогда было отдано 5 первых мест – наибольшее количество после Паоло Росси!

Простите, но в запасе в моем варианте – несчетное число центральных защитников. Гаэтано Ширеа и Франко Барези становились чемпионами мира (правда, на триумфальном для «Адзурри» мундиале-82 Барези на поле не выходил, но сполна отыграл на других больших турнирах, добавив к золотой награде еще и медали за 2-е и 3-е место на мундиалях, а также бронзу европейской пробы), Леонардо Бонуччи – чемпионом Европы, а Паоло Мальдини имеет в наградной коллекции по два «серебра» и «бронзы» мировых и европейских первенств.

Костолом, Гладиатор и Маэстро

Полузащитники: Луис Монти (1901–1983), Андреа Пирло (родился в 1979 г.), Франческо Тотти (родился в 1976 г.). Запасные: Жоржинью (родился в 1991 г.), Джанни Ривера (родился в 1943 г.), Джузеппе Меацца (1910–1979).

Опорника для этой сборной выбирал между Луисом Монти и Жоржинью. 2021-й для Жоржинью – воистину звездный час! Если итальянский «челсюк» бразильского происхождения сумеет поспособствовать постановке успехов своих команд на поток и в дальнейшем, то, безусловно, вытеснит Монти из «Скуадры» всех времен. Однако пока что уникальный игрок первой половины ХХ ст. превосходит своего преемника. Монти дважды играл в мировых финалах за две разные сборные – Аргентины и Италии. Чемпионом мира стал в 1934 г. с итальянцами. Игровые достоинства натурализованного аргентинца, или «ориунди»: колоссальная выносливость, двуфланговость, жесткость, неуступчивость в борьбе (характерное прозвище – Костолом), одинаково эффективен как в разрушении, так и в креативе. Монти фактически был ключевой фигурой в тактических построениях родоначальника итальянской футбольно-тактической мысли Витторио Поццо.

Маэстро Пирло – один из основных архитекторов итальянского мирового чемпионства-2006 (ювелирный голевой пас на Фабио Гроссо в полуфинале с немцами, безукоризненный угловой, ставший причиной гола в ворота французов, и безупречный послематчевый пенальти в финале). Кроме того, Андреа внес заметный вклад в европейское вице-чемпионство итальянской сборной на Euro-2012 и в достижение бронзовой высоты на Олимпиаде-2004 (капитанствовал, кстати, в той команде). 116-матчевая 13-летняя карьера Пирло в сборной – образец добросовестного служения своему делу!

Франческо Тотти, а не Джанни Ривера в основе! Да, поставлю Гладиатора вместо Маленького князя, или так: чемпиона и вице-чемпиона Европы, чемпиона и двухкратного вице-чемпиона Европы на молодежном уровне вместо чемпиона Европы, вице-чемпиона мира и обладателя «Золотого мяча». Если бросить взгляд на карьеры этих выдающихся игроков, то можно сделать вывод, что Тотти был стабильнее, его чаще признавали футболистом года в Италии (по разным версиям). Поэтому мой выбор – в пользу римлянина.

А запас укреплю 2-кратным чемпионом мира, человеком-стадионом Джузеппе Меаццей. Легендарный «интерист» (хотя в начале 1940-х гг. он сыграл несколько десятков матчей и за «Милан») получил красноречивое прозвище Пуля за свою скорость. 100-метровку за 12 с в те времена не преодолевал практически никто из футболистов, а ему это было по силам. Именно Меацца, имея сумасшедшую популярность в стране, стал первым футболистом, занятым в рекламе.

Трио мечты

Нападающие: Алессандро Дель Пьеро (родился в 1974 г.), Роберто Баджо (родился в 1967 г.), Паоло Росси (1956–2020). Запасные: Луиджи Рива (родился в 1944 г.), Сильвио Пиола (1913–1996).

Выдающаяся троица игроков, оставивших следы в памяти болельщиков, составит атакующую ось в символической «Скуадре». Ювентийского рекордсмена по прозвищу Пинтуриккьо поставлю на левый фланг атаки. Именно оттуда Алессандро Дель Пьеро нередко забивал свои фирменные штрафные. Чемпион мира и вице-чемпион Европы, а также 2-кратный чемпион Старого Света на молодежном уровне в бытность игроком отличался мощнейшим ударом, нестандартностью игрового мышления, неэгоистичностью на поле, исключительными диспетчерскими качествами и истинным универсализмом.

Компанию Дель Пьеро в нападении составят два обладателя «Золотого мяча». К сожалению, Роберто Баджо не смог добавить к личной награде медаль за командный титул чемпиона мира (был лишь 2-м и 3-м призером мундиаля, а о незабитом послематчевом пенальти в финале-1994 против Бразилии Роби ох как не любит вспоминать), но его личная роль в высоких местах итальянцев на чемпионатах мира начала 1990-х, вероятно, определяюща. Паоло Росси же, кроме оценки своего таланта «Золотым мячом», стал и чемпионом мира. К тому же, Паоло имел в коллекции и так называемый Серебряный мяч за бомбардирские успехи на чемпионате мира-1978 (там Италия финишировала 4-й). В целом, Росси является рекордсменом сборной Италии по количеству голов в финальных стадиях чемпионата мира – 9 раз расписывался в воротах соперников «Скуадры Адзурры» на главном футбольном состязании планеты. Примечательно, что в 1978 г. Росси был признан Человеком года в Италии по версии популярного издания Guerin Sportivo.

Есть и кем усилить символическую команду со скамьи запасных. На помощь придут лучший бомбардир сборной Италии всех времен, чемпион Европы и вице-чемпион мира, легенда «Кальяри» Луиджи Рива и третий снайпер национальной сборной всех времен, чемпион мира Сильвио Пиола. Добавлю, что средняя результативность в матчах за сборную у Ривы составляет 0,83 гола, а у Пиолы – 0,88!

***

Пусть извинят Сандро Маццола и Клаудио Джентиле, Кристиан Виери и Джанкарло Антониони, Марко Тарделли и Роберто Беттега, Джачинто Факкетти и Франческо Грациани, Фульвио Колловати и Раймундо Орси – заявка предусматривает лишь 22 игрока. Вклад Италии в мировую футбольную культуру немал, а нынешний рекорд – свидетельство того, что победные традиции кальчо на Апеннинах бережно хранят, передавая из поколения в поколение. Убежден, что не только ветераны нынешней сборной, а и те, кто только-только начинает путь в ней, будут фигурировать в символических, да и не только символических сборных в будущем. А предпосылки для того, чтобы развить нынешний успех, у «Скуадры Адзурры» есть. Не так ли, Роберто Манчини?

Алексей РЫЖКОВ

Юрий Штемберг, Sport.ua

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