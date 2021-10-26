Директор по коммуникациям Шахтера: «Игорь Цыганык – продинамовский эксперт»

Юрий Свиридов остался недоволен репликой журналиста о судействе в матче с «Ворсклой»

  • 26.10.2021 19:40
  • 2394 просмотра
  • 33 комментария
Директор по коммуникациям Шахтера: «Игорь Цыганык – продинамовский эксперт»
© Инстаграм Игоря Цыганыка

Директор по коммуникациям ФК «Шахтер» Юрий Свиридов жестко ответил известному журналисту Игорю Цыганыку, которому не понравилось судейство в матче «горняков» против «Ворсклы» (2:0).  
 
«25 октября журналист Игорь Цыганык высказал свое мнение о матче «Шахтера» с «Ворсклой». Конкретно – об эпизоде с удалением игрока «Ворсклы». Хотелось бы прокомментировать его слова. Странно слышать про «нехорошие звоночки» от Игоря, если он сам признал, что арбитр мог удалять Тилля. Соперникам «Шахтера» не должны показывать заслуженные карточки, потому что кто-то посчитает это «нехорошим звоночком»? Если Игорь Цыганык считает себя независимым экспертом, то почему он не комментировал матч с «Минаем», в котором «Шахтер» получил две красные карточки? И почему он не обращает внимания на то, что у «Динамо» в этом сезоне нет ни одной красной карточки?
 
Соперники «Динамо» в этом сезоне получают на 30% больше желтых карточек, чем соперники «Шахтера». Об этом Игорь тоже молчит. Не говорит он и о том, что «Динамо» пробило 5 пенальти – больше всех в лиге. «Шахтер» пробил только два. Столько же пенальти пробили еще 5 клубов УПЛ.
 
Игорь не обращает внимания на то, что с приходом Луческу арбитраж стал более лоялен к «Динамо». До появления Луческу в ворота «Динамо» в сезоне 19/20 назначили 8 пенальти, а в следующем, уже с Луческу – всего 2. Почему «Динамо» в сезоне до Луческу показали 81 желтую карточку, а в следующем – всего 46? Почему соперникам «Динамо» в прошлом сезоне показали 9 красных карточек, а соперникам «Шахтера» – 5?
 
В прошлом сезоне, если счет был ничейным, то во втором тайме игрок соперника «Динамо» мог получить две желтые за 10 минут, как например в матче со «Львовом». Или прямую красную уже на 14-й минуте, как в матче с «Минаем». Когда «Динамо» проигрывало, соперник получал прямую красную и пенальти в свои ворота, как в матче с «Колосом». Или удаление и пенальти, как в матче с «Десной». В матче с «Олимпиком» было показано сразу две красные карточки.
 
«Динамо» чаще бьет пенальти. Соперники «Динамо» получают больше желтых карточек. Игроков «Шахтера» удаляют чаще, чем игроков «Динамо». Почему об этом не говорит журналист, эксперт Игорь Цыганык? Очевидно, что имеет место манипулирование фактами, когда это выгодно. Тогда нужно признать, что Игорь Цыганык – продинамовский эксперт, который подает информацию так, как выгодно «Динамо». Если Игорь с этим не согласен, то мы надеемся на более объективную подачу информации. Со всеми цифрами, а не выборочно. Мы статистику видим. И видим тенденции. Так что давайте комментировать футбол объективно», – заявил Свиридов.

Удаление Тилля

Источник — ФК Шахтер Донецк

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    avk2307
    avk2307, 26.10.2021 19:42
    +7
    До прихода на футболы ключевой котоэксперт говорил тоже самое, что и цыганык
    Ссылка
    Jaime_Lannister
    Jaime_Lannister, 26.10.2021 20:03
    +6
    Коли у ворота ШД роками не ставилися пенальті, як це виправдовувалося по—донецьки : «Ми дуже чисто і акуратно граємо в своїй штрафній і не фолимо». Так само й тут — прийшов Луческу, навів порядок в захисті й нападі ДК, стало менше в себе карточок і більше заробляються для суперників.
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    Funny_____Cat
    Funny_____Cat, 26.10.2021 20:03
    +5
    Другое дело Сашка Денисов и факт канал футбол - цитадель объективности и журналисткой этики
    А вообще кроме цыганыка ещё большая часть футбольной Украины прекрасно знает и говорит, о том что шахтёр работает с судьями
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 26.10.2021 20:23
    +2
    Не понимаю, при чем тут Динамо? У директора по коммуникациям Шахтер отличная позиция, беспроигрышная кто-то еще так делает, значит и нам можно по беспределу
    Ссылка
    Funny_____Cat
    Funny_____Cat, 26.10.2021 20:18 (изменен)
    +2
    Давайте считать, только в это сезоне, матч Ингулец Динамо, на 90+ минуте Монзуль не даёт чистый пенальти в ворота Ингульца на VaR сидит Бойко , матч Минай - шахтёр, Монзулиха боится ставить чистый пенальти в ворота шахтёра ,
    Матч в субботу - Бойко придумывает поводы чтобы удалить игрока Ворсклы , которая гоняет шахтёр, хотя ранее в схожем моменте в матче шахтёр Мариуполь , когда крот врезался в Гальчука….. в ворота Мариуполя дали пенальти :
    ——
    https://m.youtube.com/watch?t=317&v=5V-PmJ3b414&feature=youtu.be
    —-
    шахтёр не просто работает с судьями , которы помогают ему , но и делает это настолько топорно , что фамилии этих судей легко читаются
    ———
    Ну а эти оправдания от очередного шахтеровского ноунейма лишь в очередной раз оправдывают пословицу « на воре и шапка горит»
    Ссылка
    molekiller
    molekiller, 26.10.2021 20:15
    +2
    дерьНАМО и петросяНЫК💩, 26.10.2021 20:10
    деточка ,а вам не кажется что ваше место возле цыганыка💩
    Хакасия первым из российских регионов введет комендантский час в период нерабочих дней
    тебе туда ватанапец
    Ссылка
    Funny_____Cat
    Funny_____Cat, 26.10.2021 20:06
    +2
    О чем вообще говорить , если из-за прихоти шахтёра даже прошлый чемпионат закончили нарушив официальные сроки
    Ссылка
    molekiller
    molekiller, 26.10.2021 20:19
    +1
    дерьНАМО и петросяНЫК💩, 26.10.2021 20:18
    Ты такой сладкий оказался ,а я то думал ты киллер
    у тебя деменция и за сладость принимаешь облизывая свое говно
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    molekiller
    molekiller, 26.10.2021 20:18
    +1
    CheMP, 26.10.2021 20:17
    ого,вот это дядька с талмудом статистики аргументировал неплохо
    ты оборванец сам понял,что высрал?
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    molekiller
    molekiller, 26.10.2021 20:12
    +1
    дерьНАМО и петросяНЫК💩, 26.10.2021 20:10
    деточка ,а вам не кажется что ваше место возле цыганыка💩
    козлик ,а тебе не кажется,что твое место возле параши?
    Ссылка
    molekiller
    molekiller, 26.10.2021 20:38
    0
    дерьНАМО и петросяНЫК💩, 26.10.2021 20:38
    Ты такой приметивный задрот ,а подписался как киллер
    так и ты L'Homme qui rit по жизни куесос))
    Ссылка
    дерьНАМО и петросяНЫК💩
    online
    дерьНАМО и петросяНЫК💩, 26.10.2021 20:38
    0
    molekiller, 26.10.2021 20:35
    твоя мама высрала тебя под забором?
    Ты такой приметивный задрот ,а подписался как киллер
    Ссылка
    дерьНАМО и петросяНЫК💩
    online
    дерьНАМО и петросяНЫК💩, 26.10.2021 20:35
    0
    Алексей Голяченко, 26.10.2021 20:21
    Тебе оно пахнет ?
    Не надоело шкварить самих себя своими комментариями ?
    К врачу не пробовал ?или за сайтом времени нет
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    molekiller
    molekiller, 26.10.2021 20:22
    0
    дерьНАМО и петросяНЫК💩, 26.10.2021 20:20
    Не позорься,не нужно стараться казаться умным
    а зачем мне на фоне тебя забора стараться?
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 26.10.2021 20:21
    0
    дерьНАМО и петросяНЫК💩, 26.10.2021 20:04
    Как сейчас запахло г.... 💩 от клуба Динамо и от Цыганыка
    Тебе оно пахнет ?
    Не надоело шкварить самих себя своими комментариями ?
    Ссылка
    Maks Shou
    Maks Shou, 26.10.2021 20:21
    0
    Та в нас взагалі два клуби в УПЛ грають. якщо подивитись вєлікай футбол. Чи може хтось знає коли день народження у президента Олександрії, чи хто президент Маріуполя? Коли в них брали в останнє інтервю в їх день народження????
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    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 26.10.2021 20:16
    0
    По словам Свиридова если кроты фолят и карточки собирают то и Динамо так же должно играть. Пенсионер хочет равенства. Вы что там курите в своем Шахтере ?
    Такое можно было заявить и на леона до прихода Луческу в Динамо. Короче бред сумасшедшего
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    gajvir
    gajvir, 26.10.2021 20:14
    0
    Хм, а причому вилучення футболіста Ворскли до якості суддівства матчів Динамо ???????? Це виправдовує ліве вилучення ??????
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    Alexander Киев
    Alexander Киев, 26.10.2021 20:35
    -1
    Вот это попустил Циганыка, вот это уровень! Топ!
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    дерьНАМО и петросяНЫК💩
    online
    дерьНАМО и петросяНЫК💩, 26.10.2021 20:34
    -1
    molekiller, 26.10.2021 20:22
    а зачем мне на фоне тебя забора стараться?
    Твой отец тебя сделал под забором?
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