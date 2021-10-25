«Нехороший звоночек». Журналист оценил удаление в матче Ворскла - Шахтер

Игорь Цыганык считает, что «Шахтеру» могли помочь

  • 25.10.2021 18:50
  • 5369 просмотров
  • 43 комментария
«Нехороший звоночек». Журналист оценил удаление в матче Ворскла - Шахтер
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Журналист Игорь Цыганык считает спорным момент в матче «Ворскла» - «Шахтер», в котором судья удалил лидера хозяев Оливье Тилля.

«Волнует эта ситуация. Не хочется возвращаться в 2012 год, когда некоторым командам делали зеленый свет. Судья имел право удалить Тилля, но я боюсь, что все команды, которые будут амбициозны против «Шахтера», могут заканчивать 10 против 11. Нехороший звоночек для нашего чемпионата. «Ворскла» в равных составах могла не проиграть «Шахтеру».

«Уверен, и не проиграла бы. Это мое видение. И сигнал тем, кто хочет отбирать очки. Показательный момент, и после разгрома 0:5 от «Реала» нужно было подстраховаться, чтобы не потерять очки», - сказал Цыганык.

«Шахтер» выиграл 2:0.

Удаление игрока «Ворсклы»

Источник — Циганик LIVE

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    sahka1981
    sahka1981, 25.10.2021 18:56
    +9
    Бондарь бьет по голове Трубина, а удаляют Тиля на 29 минуте, когда игры у ШД нету, "совпадение"...
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    Серж р
    online
    Серж р, 25.10.2021 19:03
    +8
    Senior, 25.10.2021 19:00
    Ну а що Циганик ще міг сказати... Відомий динаміський спікер ) А об'єктивно - жовта картка очевидна.
    Не думаю що можна порівнювати рівень Шахтаря і Ворскли.
    Але Циганик вірить в команду-годувальницю, це нормально
    Какая карточка ? Там симуляция. Даже ваш Грачев говорит, что удаления не было. Не позорься
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    Funny_____Cat
    online
    Funny_____Cat, 25.10.2021 19:57
    +5
    mayakovskiy1, 25.10.2021 19:55
    Дырявки понимают, что повторения прошлого сезона не будет и даже такая сырая Шахта вкатает их в газон как 0-3 недавно, поэтому пошли вбросы про судей и т.д. Скоро опять Монзуль будет смеяться, цыганская вонючка орать браво федерация. Все как обычно
    А если не вкатает , ты поджав хвост снова потеряешься на два месяца с сайта ?
    Как весной ?
    Блин , сейчас если поискать твои перлы за прошлую осень - там же слово в слово будет
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    Funny_____Cat
    online
    Funny_____Cat, 25.10.2021 18:55
    +5
    Шахтёр не сможет - судья поможет . Это уже лет 20 актуально в УПЛ
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    Серж р
    online
    Серж р, 25.10.2021 20:00
    +3
    wladimir_skidan, 25.10.2021 19:55
    Так удаления в том эпизоде и не было. Была желтая. А то что она оказалась второй это уже другой вопрос.
    Так м первая жёлтая левая. Короче, тянут твой недоклуб, это очевидно.
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    Funny_____Cat
    online
    Funny_____Cat, 25.10.2021 19:56 (изменен)
    +3
    И то что шахтёр тащат судьи это пол беды и ни для кого ни новость
    А то что сейчас как наступят холода , эти клоуны снова начнут себе победы а кабинетах брать , как было с Ингульцом и Полтавой - это конечно нонсенс
    Ссылка
    Серж р
    online
    Серж р, 25.10.2021 19:56
    +3
    Senior, 25.10.2021 19:07
    На розгляд судді - небезпечна гра, вперед ногами, проти воротаря у воротарському майданчику.. Могло бути і пряме вилучення. А так була просто друга жовта. Справедливо і правильно.
    І Грачов не мій, у мене є своя думка. Пробач що не динамівська
    Какие прямые ноги? Какой на вратаря? Там была игра в мяч и контакта нет. Чистая стимуляция. Не позорься. Даже Грачев признал, что удаление левое
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    APL
    online
    APL, 25.10.2021 19:47
    +3
    belerilf1, 25.10.2021 19:37
    а шубные пенальти для мусаров это не тревожные звоночки были? цыганык цыганык, я думал ты только клоун, а ты ещё и шлюхой подрабатываешь.
    Шлюхтар команда номер 1 яка закінчує матч в більшості, питання?
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    Funny_____Cat
    online
    Funny_____Cat, 25.10.2021 20:07
    +2
    Хоакин Гусман Лоэра, 25.10.2021 20:06
    Ты вчера как всегда в Лубнах футбол смотрела в сортире
    Когда ты последний раз на матче был ? Почему ты даже бесплатно на автобусе не можешь прийти на матч якобы родной команды ?
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    Funny_____Cat
    online
    Funny_____Cat, 25.10.2021 20:04
    +2
    Ёкарный Бабай, 25.10.2021 20:02
    У него сырая Шахта уже второй год, может там насосы пора включать пока не затопило
    Так у них амбивалентный коллектив ботов какой-то
    Тимофебчка пишет с Закарпатфаном написывают про победу в ЛЧ и лучший клуб Европы , а Маяковский- про сырую и худшую за 10 лет команду в шахтёре
    ——
    А сидят то все в одном подвальчике
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 25.10.2021 20:02
    +2
    Funny_____Cat, 25.10.2021 19:57
    А если не вкатает , ты поджав хвост снова потеряешься на два месяца с сайта ?
    Как весной ?
    Блин , сейчас если поискать твои перлы за прошлую осень - там же слово в слово будет
    У него сырая Шахта уже второй год, может там насосы пора включать пока не затопило
    Ссылка
    Серж р
    online
    Серж р, 25.10.2021 20:01
    +2
    Funny_____Cat, 25.10.2021 19:57
    А если не вкатает , ты поджав хвост снова потеряешься на два месяца с сайта ?
    Как весной ?
    Блин , сейчас если поискать твои перлы за прошлую осень - там же слово в слово будет
    Ага. Перед игрой 2 круга И 0 ударов в створ, при том что сливали большую часть матча, а Динамр и ничья устраивала
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
    UKRAINE FAN, 25.10.2021 19:10
    +2
    Судья имел право удалить Тилля, но я боюсь, что все команды, которые будут амбициозны против «Шахтера», могут заканчивать 10 против 11. Это как понимать? Он сам себе противоречит.
    Ссылка
    New Zealander
    online
    New Zealander, 25.10.2021 19:09
    +2
    Цыганык считает... слоников перед сном
    Ссылка
    CheMP
    CheMP, 25.10.2021 19:08
    +2
    журналист...Цыганыка это не касается...пропагандон-разжигатель - так вернее будет
    Ссылка
    Funny_____Cat
    online
    Funny_____Cat, 25.10.2021 20:03
    +1
    Серж р, 25.10.2021 20:01
    Ага. Перед игрой 2 круга И 0 ударов в створ, при том что сливали большую часть матча, а Динамр и ничья устраивала
    То красивый атакующий футбол…. Поперёк поля правда, но донецким эстетам заходит и такое
    А хотя каким донецким , они же все теперь « кАренные киевляне»
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 25.10.2021 20:11
    0
    Хоакин Гусман Лоэра, 25.10.2021 20:09
    Ты в сортире в Лубнах матчи ДК в телефоне смотришь или кабельное провел
    Харе клепать аккаунты ловец. Тебя забанили уже. Умей проигрывать
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    BUCH
    BUCH, 25.10.2021 20:09
    0
    mayakovskiy1, 25.10.2021 19:55
    Дырявки понимают, что повторения прошлого сезона не будет и даже такая сырая Шахта вкатает их в газон как 0-3 недавно, поэтому пошли вбросы про судей и т.д. Скоро опять Монзуль будет смеяться, цыганская вонючка орать браво федерация. Все как обычно
    Недавно было 0-0 или у тебя память короткая?
    Ссылка
    Хоакин Гусман Лоэра
    online
    Хоакин Гусман Лоэра, 25.10.2021 20:10
    -1
    BUCH, 25.10.2021 20:09
    Недавно было 0-0 или у тебя память короткая?
    Суперкубок 3 и 0 ,и год назад был 3 и 0 Уже традиция у ДК проигрывать каждый год ШД по 3 И 0
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    BUCH
    BUCH, 25.10.2021 20:07
    -1
    Alexander Киев, 25.10.2021 19:51
    Циганык и журналист
    Ты и Киев, почти тоже самое, только вот журналист он более реальный!!!😜
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