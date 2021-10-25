«Нехороший звоночек». Журналист оценил удаление в матче Ворскла - Шахтер

Журналист Игорь Цыганык считает спорным момент в матче «Ворскла» - «Шахтер», в котором судья удалил лидера хозяев Оливье Тилля.

«Волнует эта ситуация. Не хочется возвращаться в 2012 год, когда некоторым командам делали зеленый свет. Судья имел право удалить Тилля, но я боюсь, что все команды, которые будут амбициозны против «Шахтера», могут заканчивать 10 против 11. Нехороший звоночек для нашего чемпионата. «Ворскла» в равных составах могла не проиграть «Шахтеру».

«Уверен, и не проиграла бы. Это мое видение. И сигнал тем, кто хочет отбирать очки. Показательный момент, и после разгрома 0:5 от «Реала» нужно было подстраховаться, чтобы не потерять очки», - сказал Цыганык.

«Шахтер» выиграл 2:0.

Удаление игрока «Ворсклы»