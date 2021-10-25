«Нехороший звоночек». Журналист оценил удаление в матче Ворскла - Шахтер

Журналист Игорь Цыганык считает спорным момент в матче «Ворскла» - «Шахтер», в котором судья удалил лидера хозяев Оливье Тилля.
«Волнует эта ситуация. Не хочется возвращаться в 2012 год, когда некоторым командам делали зеленый свет. Судья имел право удалить Тилля, но я боюсь, что все команды, которые будут амбициозны против «Шахтера», могут заканчивать 10 против 11. Нехороший звоночек для нашего чемпионата. «Ворскла» в равных составах могла не проиграть «Шахтеру».
«Уверен, и не проиграла бы. Это мое видение. И сигнал тем, кто хочет отбирать очки. Показательный момент, и после разгрома 0:5 от «Реала» нужно было подстраховаться, чтобы не потерять очки», - сказал Цыганык.
Удаление игрока «Ворсклы»
Источник — Циганик LIVE
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Не думаю що можна порівнювати рівень Шахтаря і Ворскли.
Але Циганик вірить в команду-годувальницю, це нормально
Как весной ?
Блин , сейчас если поискать твои перлы за прошлую осень - там же слово в слово будет
А то что сейчас как наступят холода , эти клоуны снова начнут себе победы а кабинетах брать , как было с Ингульцом и Полтавой - это конечно нонсенс
І Грачов не мій, у мене є своя думка. Пробач що не динамівська
Тимофебчка пишет с Закарпатфаном написывают про победу в ЛЧ и лучший клуб Европы , а Маяковский- про сырую и худшую за 10 лет команду в шахтёре
——
А сидят то все в одном подвальчике
Как весной ?
Блин , сейчас если поискать твои перлы за прошлую осень - там же слово в слово будет
Как весной ?
Блин , сейчас если поискать твои перлы за прошлую осень - там же слово в слово будет
А хотя каким донецким , они же все теперь « кАренные киевляне»
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.