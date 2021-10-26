Когда голкиперы не у дел. 10 разгромных поражений Шахтера в еврокубках

Блогер Sport.ua - о наибольших неудачах «горняков» в Европе

  • 26.10.2021 17:37
  • 1606 просмотров
  • 15 комментариев
Когда голкиперы не у дел. 10 разгромных поражений Шахтера в еврокубках
© ФК Шахтер

За последние 10 лет «горняки» были биты на арене с разгромным счетом (4 и более голов) 10 раз. Интересно, что в 8 из таких матчей ворота «Шахтера» защищал Андрей Пятов, но не обошла горькая доля в виде кучи мячей в собственной сетке и молодого Анатолия Трубина. Поэтому вспомним эти эпические неудачи «горняков» в еврокубках, тем более, что десятое «юбилейное» поражение еще совсем свежо в памяти болельщиков.

1. «Арсенал» - «Шахтер» - 5:1 (2:0). ЛЧ, групповой этап, 19.10.2010

«Горняки» приехали в Лондон, имея в активе 6 очков, занимая вместе с «канонирами» 1-2 места в турнирной таблице группы Н. От подопечных Мирчи Луческу, которые годом ранее выиграли последний в истории Кубок УЕФА, ожидали если не победы, то хотя бы равной игры на «Эмирейтс». К сожалению, как это уже происходит систематически в еврокубках, дончане пропустили первый гол в первом тайме из-за собственных ошибок. В тот раз «накосячил» Андрей Пятов, не сумевший зафиксировать мяч в руках и позволивший Александру Сонгу открыть счет в игре. Лондонцы еще в первом тайме удвоили преимущество усилиями ныне растолстевшего Самира Насри. А дальше наши защитники лишь наблюдали, как нужно играть в футбол в Лиге чемпионов. К 70-й минуте счет был уже 5:0 в пользу команды Арсена Венгера. Единственное, что смог «Шахтер», это гол престижа в исполнении экс-«канонира» Эдуардо, который местные болельщики встретили бешеными овациями.

2. «Барселона» - «Шахтер» - 5:1 (2:0). ЛЧ, 1/4 финала, 06.04.2011

После поражения от «Арсенала» дончане одержали три победы подряд, выиграли группу Н и вышли в 1/8 финала турнира, где по сумме двух матчей прошли «Рому» - 3:2 и 3:0. В четвертьфинале подопечных Мирчи Луческу ждала грозная «Барселона» во главе с Хосепом Гвардиолой, команды которого, стоит отметить, в дальнейшем станут просто ночным кошмаром для украинского гранда. После яркой игры с римлянами, честно говоря, были ощущения, что украинцы дадут бой каталонцам. Впрочем, уже на 2-й минуте Андрей Пятов взялся за привычное дело, доставая мяч из сетки собственных ворот: отличился нынешний игрок японского «Виссел Кобе» Андрес Иньеста. До перерыва самый титулованный игрок мира Дани Алвеш сделал счет 2:0 в пользу своего клуба. Во втором тайме Дарио Срна и Ко сумели справиться с Лионелем Месси, но за своего лидера отработали Пике, Кейта и Хави, которые записали свои фамилии в протокол. Автором гола престижа в нашем составе стал Ярослав Ракицкий. В ответном матче через неделю на «Донбасс Арене» украинская команда сумела достойно выступить, уступив испанцам с минимальным счетом 0:1.

3. «Байер» - «Шахтер» - 4:0 (1:0). ЛЧ, групповой этап, 23.10.2013

Мало кто мог спрогнозировать, что матч 3-го тура против леверкузенского «Байера» сложится для «горняков» настолько неудачно. Украинский чемпион прилетел в Германию, имея в активе 4 очка после двух сыгранных игр. Впрочем, дончане, которые тогда испытывали проблемы и на внутренней арене, были раздавлены леверкузенским «катком». Традиционно пропустив гол в первом тайме, «горняки» так и не смогли ничего противопоставить «фармацевтам» во втором. Сначала Дарио Срна сбил автора первого мяча Кисслинга, и Симон Рольфес удвоил преимущество своей команды. А дальше немцы без особого труда усилиями Сиднея Сэма и того же Кисслинга довели счет до разгромного 4:0. После завершения группового раунда дончане сумели застолбить за собой третье место и вышли в еврокубковую весну, но уже в ЛЕ.

4. «Бавария» - «Шахтер» - 7:0 (2:0). ЛЧ, 1/8 финала, 11.03.2015

В сезоне 2014/2015 годов донецкий «Шахтер» в третий раз в своей истории вышел в 1/8 финала ЛЧ. В соперники нашему гранду достался немецкий - «Бавария», которую тренировал Хосеп Гвардиола. Несмотря на это, в первой игре с мюнхенцами во Львове «Шахтер» едва ли не впервые в истории противостояний с грандами не пропустил в первом тайме и сразу же зацепился за положительный результат - 0:0. Ответный матч в Германии ожидали с большими надеждами, но они в итоге исчезли на 4-й минуте игры, когда Александр Кучер сбил в штрафной Марио Гетце. Уильям Коллам из Шотландии расценил это, как фол последней надежды, и удалил нашего центрального защитника, назначив пенальти в ворота Андрея Пятова. Томас Мюллер спокойно его реализовал, а к концу первого тайма Боатенг удвоил счет. После перерыва бедный Андрей Пятов еще 5 раз доставал мяч из сетки своих ворот. Таким образом, донецкий «Шахтер» установил антирекорд, уступив с наибольшим счетом в своей истории в еврокубках - 0:7!

5. «Реал» - «Шахтер» - 4:0 (1:0). ЛЧ, групповой раунд, 15.09.2015

Донецкий «Шахтер» перед матчем второго тура группы А на внутренней арене разбил в Харькове «Металлист» со счетом 5:0, а подопечные Зинедина Зидана камня на камня не оставили в гостях от «Эспаньола» - 6:0. Поэтому можно ожидать голевой феерии со стороны обеих команд. Впрочем, как это не раз происходило с нашими грандами на международной арене, после удачной игры в чемпионате сразу шли разгромные поражения в евротурнирах. «Могильщиками» украинцев стали лучшие бомбардиры «Реала» последнего десятилетия: Карим Бензема и Криштиану Роналду. Француз в первом тайме огорчил Андрея Пятова, а после перерыва уже португалец на полную издевался над нашей защитой, забив три мяча в ворота рекордсмена по количеству разгромов за карьеру в матчах еврокубков. В итоге в той ЛЧ дончане добыли в турнире лишь 3 очка, но они все-таки позволили «горнякам» квалифицироваться в 1/16 ЛЕ.

6. «Манчестер Сити» - «Шахтер» - 6:0 (2:0). ЛЧ, групповой этап, 07.11.2018

Через три года после самого крупного поражения в истории «горняки» снова пересеклись с командой, которую тренировал Хосеп Гвардиола. И снова испанец был близок к тому, чтобы повторить с «Манчестер Сити» результат «мюнхенского побоища», но англичане решили не травмировать психику Андрею Пятову, отгрузив в его ворота «всего» 6 голов. Больше всего тогда насолил украинцам Габриэл Жезус. Бразилец трижды огорчал нашего голкипера. Стоит отметить, что дважды - с пенальти. Еще по мячу на свой счет записали Давид Сильва, Рияд Марез и Рахим Стерлинг. В группе донецкий «Шахтер» в том сезоне набрал 6 очков и уже по привычному сценарию прошел в еврокубковую весну, но в турнир уровнем ниже - Лигу Европы.

7. «Интер» - «Шахтер» - 5:0. ЛЕ, 1/2 финала, 17.08.2020

Довольно неоднозначный сезон провел в еврокубках в сезоне 2019/2020 донецкий «Шахтер». Подопечные Луиша Каштру до последнего претендовали на выход в 1/8 финала ЛЧ. Для этого «горнякам» нужно было не уступить «Аталанте» в последней домашней игре группового раунда, и чтобы загребское «Динамо» не одержало победу в противостоянии с «Манчестер Сити». Англичане прогнозируемо одолели своих соперников, а вот «горняки» на стадионе «Металлист» в Харькове потерпели фиаско. Итальянцы, в составе которых выступал «любимец» тренера национальной сборной Украины Руслан Малиновский, не оставили никаких шансов «горнякам» - 0:3, и уже по такому знакомому маршруту с третьего места «Шахтер» перешел в ЛЕ.

В фартовом для себя турнире украинцы сначала выбили со своего пути «Бенфику» (2:1 и 3:3), а затем немецкий «Вольфсбург» (2:1 и 3:0). Далее в ситуацию вмешался covid-19 и стадии 1/4 и 1/2 финала проводились в одной стране – Германии - и состояли противостояния из одного матча. В четвертьфинале «горняки» победили швейцарский «Янг Бойз», а в полуфинале дончан ждал миланский «Интер». На стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе итальянцы камня на камне не оставили от мечты Рината Ахметова о втором выходе его детища в финал еврокубка. Украинцы снова не удержали в первом тайме свои ворота на замке - на 19-й минуте отличился Лаутаро Мартинес, а после перерыва Д'Амброзио, вышеупомянутый аргентинец и дважды Лукаку только развили успех, одержав крупную победу со счетом 5:0.

8. «Шахтер» - «Боруссия» (Менхенгладбах) - 0:6 (0:4). ЛЧ, групповой этап, 03.11.2020

В прошлогоднем розыгрыше ЛЧ «Шахтер» установил еще один исторический результат на евроарене, проиграв с наибольшим счетом в истории на своем поле. И обидчиком «горняков» стал не клуб-гранд, а посредственная «Боруссия» из Менхенгладбаха, которая лишь в третий раз вышла в турнир сильнейших клубов Европы. Примечательно, что также впервые в истории не был причастен к знаковому разгрому «горняков» в ЛЧ Андрей Пятов, которого в рамке заменил молодой Анатолий Трубин. И в третьей для себя еврокубковой игре молодой кипер почувствовал на себе всю ярость атаки команды-андердога. Больше всего «поиздевался» над нашей защитой Алассан Плеа, который на стадионе «Олимпийский» отгрузил в сетку украинцев 3 мяча. В итоге 0:6 - крупнейшее поражение на своем поле в еврокубках. Кто же знал, что через три недели ужас в матчах с «Боруссией» повторится и в Менхенгладбахе...

9. «Боруссия» (Менхенгладбах) - «Шахтер» - 4:0 (3:0). ЛЧ, групповой раунд, 25.11.2020

Через три недели дончане прилетели в Германию на матч 4-го тура ЛЧ. Подопечные Марко Розе не скрывали, что именно в этой игре хотят взять максимум очков, чтобы обеспечить себе минимум третье место и выход в еврокубковую весну. «Горняки» также были настроены взять реванш за позорное поражение в Киеве в прошлом туре. Впрочем, дончане не только не дали бой середняку, но и вновь были посрамлены, правда, с чуть меньшим счетом. Еще в первом тайме в ворота Андрея Пятова, который заменил Анатолия Трубина, влетело три гола. После перерыва, получив «на орехи» от Луиша Каштру, дончане заиграли активнее, даже устроили штурм ворот Яна Зоммера в конце игры, но бразило-израильская атака украинцев на «Боруссия Парк» в тот вечер снова «стреляла вхолостую». Поэтому 0:4 - и в итоге именно немцы, набрав одинаковое количество очков с «Шахтером», квалифицировались в 1/8 Лиги чемпионов, а «горняки» продолжили борьбу в 1/16 ЛЕ.

10. «Шахтер» - «Реал» - 0:5 (0:1). ЛЧ, групповой этап, 19.10.2021

«Королевский» клуб 19 октября на «Олимпийском» в Киеве вполне поквитался за два прошлогодних поражения в ЛЧ от «Шахтера». Подопечные Карло Анчелотти до игры считались фаворитами. Букмекеры давали на победу испанцев коэффициент 1,69, тогда как в случае успеха «горняков» свои деньги можно было бы увеличить в 5 раз. С самого начала матча хозяева начали действовать активнее, но постепенно мадридский гранд начал прибирать нити игры «в свои ноги». И в итоге «сливочные» своими активными действиями заставили Сергея Кривцова отправить мяч в рамку своих ворот, которые на этот раз защищал Анатолий Трубин. А во втором тайме раз за разом оставлял в дураках нашу защиту Винисиус Жуниор. 21-летний нападающий показал своим землякам из «Шахтера» почему те играют в чемпионате Украины, а он «зажигает» за «галактикос». В период с 51-й по 56-ю минуту бразилец довел преимущество своей команды до 3:0, а затем отдал результативный пас на Родриго. «Добил» деморализованных дончан неувядающий Карим Бензема, который на 90-й минуте установил окончательный счет - 0:5. Учитывая то, что за три тура подопечные Роберта Де Дзерби взяли лишь одно очко и не забили ни одного гола, существует вероятность, что впервые с сезона 2011/2012 годов «горняки» могут не попасть в еврокубковую весну.

Александр ШЕРШЕНЬ

Юрий Штемберг, Sport.ua

(11 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 26.10.2021 17:45
    +12
    О, норм статья. Перспективная
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 26.10.2021 17:48
    +9
    Кроты-позорняки
    Ссылка
    sl1d3r1985
    sl1d3r1985, 26.10.2021 17:57
    +8
    СПС за методичку для норных !
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 26.10.2021 18:23
    +5
    Бугор, 26.10.2021 18:22
    Ты днарь являешься живым доказательством того, что человек может жить без мозгов
    А вот и первый обитатель норы
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 26.10.2021 18:13
    +5
    лучше от Реала 0:5, чем от Шерифа 0:2
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 26.10.2021 18:20
    +4
    Моя любимая статья. "Как мокнуть кротов не вынимая рук с карманов"
    Спасибо автору статьи, классная статья.
    Где-то глубоко в недрах земли зажигается фитиль пердаков у рядовых кротов
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 26.10.2021 18:29
    +3
    Кстати за фармацевтов уже и забыл что был такой разгром.
    Но вишенка на торте лично для меня это Менхенгладбах
    Ссылка
    Maks_777_
    Maks_777_, 26.10.2021 18:24
    +3
    Комментарий свернут. Показать
    Бугор, 26.10.2021 18:22
    Ты днарь являешься живым доказательством того, что человек может жить без мозгов
    Ах вот ты где мой ненаглядный - ану быстро под стол залез! Ты смотри свое 3х сантиметровое достоинство он теперь бугор называет
    Ссылка
    просто парень
    просто парень, 26.10.2021 18:47
    +2
    Эпические ВечноВторые
    Ссылка
    DK1961
    DK1961, 26.10.2021 18:36
    +1
    Скоро ещё две статьи будут на эту же тему - после ржавых игр с Реалом и Интером. А, и как итог сезона - с Шерифом
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 26.10.2021 18:50 (изменен)
    0
    Злий Глобинець, 26.10.2021 18:43
    Не дуже радуйтесь, диряві. Скоро автор напише статтю "Топ-10 розгромних поразок Динамо Київ". Чи ви хочете сказати, що ви чимось кращі?
    ВаДо вижу тебе статья понравилась
    Смотри тут и твоя любимая Бавария есть и Барселона
    И картинки красочные и циферки. Все как ты любишь
    Ссылка
    Злий Глобинець
    Злий Глобинець, 26.10.2021 19:05
    -1
    Алексей Голяченко, 26.10.2021 18:50
    ВаДо вижу тебе статья понравилась
    Смотри тут и твоя любимая Бавария есть и Барселона
    И картинки красочные и циферки. Все как ты любишь
    Льоха, ну не Вадо я, не Вадо. Володимир мене звуть. Коли вже до вас телепнів дійде?
    А улюблена моя іноземна команда не Баварія, а Барселона. Сподіваюсь, вона стане для мене ще улюбленішою через тиждень.
    Ссылка
    Злий Глобинець
    Злий Глобинець, 26.10.2021 18:43
    -3
    Не дуже радуйтесь, диряві. Скоро автор напише статтю "Топ-10 розгромних поразок Динамо Київ". Чи ви хочете сказати, що ви чимось кращі?
    Ссылка
    bzzzzzz
    online
    bzzzzzz, 26.10.2021 17:56
    -5
    axylinam, 26.10.2021 17:48
    Кроты-позорняки
    чтобы разгромно проигрывать таким соперникам, с ними нужно для начала сыграть, и честно говоря учитывая ситуацию с нашим футболом сам факт игры с такими сильными командами это уже достижение.
    Ссылка
    Бугор
    online
    Бугор, 26.10.2021 18:22
    -7
    Комментарий свернут. Показать
    Алексей Голяченко, 26.10.2021 18:20
    Моя любимая статья. "Как мокнуть кротов не вынимая рук с карманов"
    Спасибо автору статьи, классная статья.
    Где-то глубоко в недрах земли зажигается фитиль пердаков у рядовых кротов
    Ты днарь являешься живым доказательством того, что человек может жить без мозгов
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности