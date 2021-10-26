Когда голкиперы не у дел. 10 разгромных поражений Шахтера в еврокубках

За последние 10 лет «горняки» были биты на арене с разгромным счетом (4 и более голов) 10 раз. Интересно, что в 8 из таких матчей ворота «Шахтера» защищал Андрей Пятов, но не обошла горькая доля в виде кучи мячей в собственной сетке и молодого Анатолия Трубина. Поэтому вспомним эти эпические неудачи «горняков» в еврокубках, тем более, что десятое «юбилейное» поражение еще совсем свежо в памяти болельщиков.

1. «Арсенал» - «Шахтер» - 5:1 (2:0). ЛЧ, групповой этап, 19.10.2010

«Горняки» приехали в Лондон, имея в активе 6 очков, занимая вместе с «канонирами» 1-2 места в турнирной таблице группы Н. От подопечных Мирчи Луческу, которые годом ранее выиграли последний в истории Кубок УЕФА, ожидали если не победы, то хотя бы равной игры на «Эмирейтс». К сожалению, как это уже происходит систематически в еврокубках, дончане пропустили первый гол в первом тайме из-за собственных ошибок. В тот раз «накосячил» Андрей Пятов, не сумевший зафиксировать мяч в руках и позволивший Александру Сонгу открыть счет в игре. Лондонцы еще в первом тайме удвоили преимущество усилиями ныне растолстевшего Самира Насри. А дальше наши защитники лишь наблюдали, как нужно играть в футбол в Лиге чемпионов. К 70-й минуте счет был уже 5:0 в пользу команды Арсена Венгера. Единственное, что смог «Шахтер», это гол престижа в исполнении экс-«канонира» Эдуардо, который местные болельщики встретили бешеными овациями.

2. «Барселона» - «Шахтер» - 5:1 (2:0). ЛЧ, 1/4 финала, 06.04.2011

После поражения от «Арсенала» дончане одержали три победы подряд, выиграли группу Н и вышли в 1/8 финала турнира, где по сумме двух матчей прошли «Рому» - 3:2 и 3:0. В четвертьфинале подопечных Мирчи Луческу ждала грозная «Барселона» во главе с Хосепом Гвардиолой, команды которого, стоит отметить, в дальнейшем станут просто ночным кошмаром для украинского гранда. После яркой игры с римлянами, честно говоря, были ощущения, что украинцы дадут бой каталонцам. Впрочем, уже на 2-й минуте Андрей Пятов взялся за привычное дело, доставая мяч из сетки собственных ворот: отличился нынешний игрок японского «Виссел Кобе» Андрес Иньеста. До перерыва самый титулованный игрок мира Дани Алвеш сделал счет 2:0 в пользу своего клуба. Во втором тайме Дарио Срна и Ко сумели справиться с Лионелем Месси, но за своего лидера отработали Пике, Кейта и Хави, которые записали свои фамилии в протокол. Автором гола престижа в нашем составе стал Ярослав Ракицкий. В ответном матче через неделю на «Донбасс Арене» украинская команда сумела достойно выступить, уступив испанцам с минимальным счетом 0:1.

3. «Байер» - «Шахтер» - 4:0 (1:0). ЛЧ, групповой этап, 23.10.2013

Мало кто мог спрогнозировать, что матч 3-го тура против леверкузенского «Байера» сложится для «горняков» настолько неудачно. Украинский чемпион прилетел в Германию, имея в активе 4 очка после двух сыгранных игр. Впрочем, дончане, которые тогда испытывали проблемы и на внутренней арене, были раздавлены леверкузенским «катком». Традиционно пропустив гол в первом тайме, «горняки» так и не смогли ничего противопоставить «фармацевтам» во втором. Сначала Дарио Срна сбил автора первого мяча Кисслинга, и Симон Рольфес удвоил преимущество своей команды. А дальше немцы без особого труда усилиями Сиднея Сэма и того же Кисслинга довели счет до разгромного 4:0. После завершения группового раунда дончане сумели застолбить за собой третье место и вышли в еврокубковую весну, но уже в ЛЕ.

4. «Бавария» - «Шахтер» - 7:0 (2:0). ЛЧ, 1/8 финала, 11.03.2015

В сезоне 2014/2015 годов донецкий «Шахтер» в третий раз в своей истории вышел в 1/8 финала ЛЧ. В соперники нашему гранду достался немецкий - «Бавария», которую тренировал Хосеп Гвардиола. Несмотря на это, в первой игре с мюнхенцами во Львове «Шахтер» едва ли не впервые в истории противостояний с грандами не пропустил в первом тайме и сразу же зацепился за положительный результат - 0:0. Ответный матч в Германии ожидали с большими надеждами, но они в итоге исчезли на 4-й минуте игры, когда Александр Кучер сбил в штрафной Марио Гетце. Уильям Коллам из Шотландии расценил это, как фол последней надежды, и удалил нашего центрального защитника, назначив пенальти в ворота Андрея Пятова. Томас Мюллер спокойно его реализовал, а к концу первого тайма Боатенг удвоил счет. После перерыва бедный Андрей Пятов еще 5 раз доставал мяч из сетки своих ворот. Таким образом, донецкий «Шахтер» установил антирекорд, уступив с наибольшим счетом в своей истории в еврокубках - 0:7!

5. «Реал» - «Шахтер» - 4:0 (1:0). ЛЧ, групповой раунд, 15.09.2015

Донецкий «Шахтер» перед матчем второго тура группы А на внутренней арене разбил в Харькове «Металлист» со счетом 5:0, а подопечные Зинедина Зидана камня на камня не оставили в гостях от «Эспаньола» - 6:0. Поэтому можно ожидать голевой феерии со стороны обеих команд. Впрочем, как это не раз происходило с нашими грандами на международной арене, после удачной игры в чемпионате сразу шли разгромные поражения в евротурнирах. «Могильщиками» украинцев стали лучшие бомбардиры «Реала» последнего десятилетия: Карим Бензема и Криштиану Роналду. Француз в первом тайме огорчил Андрея Пятова, а после перерыва уже португалец на полную издевался над нашей защитой, забив три мяча в ворота рекордсмена по количеству разгромов за карьеру в матчах еврокубков. В итоге в той ЛЧ дончане добыли в турнире лишь 3 очка, но они все-таки позволили «горнякам» квалифицироваться в 1/16 ЛЕ.

6. «Манчестер Сити» - «Шахтер» - 6:0 (2:0). ЛЧ, групповой этап, 07.11.2018

Через три года после самого крупного поражения в истории «горняки» снова пересеклись с командой, которую тренировал Хосеп Гвардиола. И снова испанец был близок к тому, чтобы повторить с «Манчестер Сити» результат «мюнхенского побоища», но англичане решили не травмировать психику Андрею Пятову, отгрузив в его ворота «всего» 6 голов. Больше всего тогда насолил украинцам Габриэл Жезус. Бразилец трижды огорчал нашего голкипера. Стоит отметить, что дважды - с пенальти. Еще по мячу на свой счет записали Давид Сильва, Рияд Марез и Рахим Стерлинг. В группе донецкий «Шахтер» в том сезоне набрал 6 очков и уже по привычному сценарию прошел в еврокубковую весну, но в турнир уровнем ниже - Лигу Европы.

7. «Интер» - «Шахтер» - 5:0. ЛЕ, 1/2 финала, 17.08.2020

Довольно неоднозначный сезон провел в еврокубках в сезоне 2019/2020 донецкий «Шахтер». Подопечные Луиша Каштру до последнего претендовали на выход в 1/8 финала ЛЧ. Для этого «горнякам» нужно было не уступить «Аталанте» в последней домашней игре группового раунда, и чтобы загребское «Динамо» не одержало победу в противостоянии с «Манчестер Сити». Англичане прогнозируемо одолели своих соперников, а вот «горняки» на стадионе «Металлист» в Харькове потерпели фиаско. Итальянцы, в составе которых выступал «любимец» тренера национальной сборной Украины Руслан Малиновский, не оставили никаких шансов «горнякам» - 0:3, и уже по такому знакомому маршруту с третьего места «Шахтер» перешел в ЛЕ.

В фартовом для себя турнире украинцы сначала выбили со своего пути «Бенфику» (2:1 и 3:3), а затем немецкий «Вольфсбург» (2:1 и 3:0). Далее в ситуацию вмешался covid-19 и стадии 1/4 и 1/2 финала проводились в одной стране – Германии - и состояли противостояния из одного матча. В четвертьфинале «горняки» победили швейцарский «Янг Бойз», а в полуфинале дончан ждал миланский «Интер». На стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе итальянцы камня на камне не оставили от мечты Рината Ахметова о втором выходе его детища в финал еврокубка. Украинцы снова не удержали в первом тайме свои ворота на замке - на 19-й минуте отличился Лаутаро Мартинес, а после перерыва Д'Амброзио, вышеупомянутый аргентинец и дважды Лукаку только развили успех, одержав крупную победу со счетом 5:0.

8. «Шахтер» - «Боруссия» (Менхенгладбах) - 0:6 (0:4). ЛЧ, групповой этап, 03.11.2020

В прошлогоднем розыгрыше ЛЧ «Шахтер» установил еще один исторический результат на евроарене, проиграв с наибольшим счетом в истории на своем поле. И обидчиком «горняков» стал не клуб-гранд, а посредственная «Боруссия» из Менхенгладбаха, которая лишь в третий раз вышла в турнир сильнейших клубов Европы. Примечательно, что также впервые в истории не был причастен к знаковому разгрому «горняков» в ЛЧ Андрей Пятов, которого в рамке заменил молодой Анатолий Трубин. И в третьей для себя еврокубковой игре молодой кипер почувствовал на себе всю ярость атаки команды-андердога. Больше всего «поиздевался» над нашей защитой Алассан Плеа, который на стадионе «Олимпийский» отгрузил в сетку украинцев 3 мяча. В итоге 0:6 - крупнейшее поражение на своем поле в еврокубках. Кто же знал, что через три недели ужас в матчах с «Боруссией» повторится и в Менхенгладбахе...

9. «Боруссия» (Менхенгладбах) - «Шахтер» - 4:0 (3:0). ЛЧ, групповой раунд, 25.11.2020

Через три недели дончане прилетели в Германию на матч 4-го тура ЛЧ. Подопечные Марко Розе не скрывали, что именно в этой игре хотят взять максимум очков, чтобы обеспечить себе минимум третье место и выход в еврокубковую весну. «Горняки» также были настроены взять реванш за позорное поражение в Киеве в прошлом туре. Впрочем, дончане не только не дали бой середняку, но и вновь были посрамлены, правда, с чуть меньшим счетом. Еще в первом тайме в ворота Андрея Пятова, который заменил Анатолия Трубина, влетело три гола. После перерыва, получив «на орехи» от Луиша Каштру, дончане заиграли активнее, даже устроили штурм ворот Яна Зоммера в конце игры, но бразило-израильская атака украинцев на «Боруссия Парк» в тот вечер снова «стреляла вхолостую». Поэтому 0:4 - и в итоге именно немцы, набрав одинаковое количество очков с «Шахтером», квалифицировались в 1/8 Лиги чемпионов, а «горняки» продолжили борьбу в 1/16 ЛЕ.

10. «Шахтер» - «Реал» - 0:5 (0:1). ЛЧ, групповой этап, 19.10.2021

«Королевский» клуб 19 октября на «Олимпийском» в Киеве вполне поквитался за два прошлогодних поражения в ЛЧ от «Шахтера». Подопечные Карло Анчелотти до игры считались фаворитами. Букмекеры давали на победу испанцев коэффициент 1,69, тогда как в случае успеха «горняков» свои деньги можно было бы увеличить в 5 раз. С самого начала матча хозяева начали действовать активнее, но постепенно мадридский гранд начал прибирать нити игры «в свои ноги». И в итоге «сливочные» своими активными действиями заставили Сергея Кривцова отправить мяч в рамку своих ворот, которые на этот раз защищал Анатолий Трубин. А во втором тайме раз за разом оставлял в дураках нашу защиту Винисиус Жуниор. 21-летний нападающий показал своим землякам из «Шахтера» почему те играют в чемпионате Украины, а он «зажигает» за «галактикос». В период с 51-й по 56-ю минуту бразилец довел преимущество своей команды до 3:0, а затем отдал результативный пас на Родриго. «Добил» деморализованных дончан неувядающий Карим Бензема, который на 90-й минуте установил окончательный счет - 0:5. Учитывая то, что за три тура подопечные Роберта Де Дзерби взяли лишь одно очко и не забили ни одного гола, существует вероятность, что впервые с сезона 2011/2012 годов «горняки» могут не попасть в еврокубковую весну.

Александр ШЕРШЕНЬ