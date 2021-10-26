Список Петракова: принципы закончились, отступать некуда

Накануне Украинская ассоциация футбола огласила заявку национальной сборной Украины на матчи с Болгарией и Боснией и Герцеговиной. В так называемый «список Петракова» попали 25 футболистов, среди которых, конечно же, выделяются несколько фамилий. И хотя до матчей остается еще около двух недель и в заявке возможны коррективы, нет сомнений, что до ключевого поединка против Боснии и Герцеговины, который наша команда проведет 16 ноября на выезде, футбольная общественность Украины будет активно обсуждать возвращение в стан «сине-желтых» трех игроков – Виктора Коваленко, Дениса Гармаша и, конечно же, Руслана Малиновского.

Фамилия последнего вызывает наибольший ажиотаж, как в СМИ, так и среди болельщиков. Пожалуй, за последние полтора месяца не нашлось ни одного человека, который считает, что разбирается в футболе, который бы не высказался о правильности или неправильности решения Петракова о невызове Малиновского на два предыдущих матча сборной Украины – против Финляндии на выезде и Боснии и Герцеговины дома.

Эпопея вокруг Малиновского и Петракова началась еще в первых числах сентября, когда футболист неожиданно не нашел общего языка с исполняющим обязанности главного тренера. Тогда, напомним, Руслан принял решение покинуть расположение сборной перед товарищеским матчем против Чехии, последовав примеру некоторым игрокам «Динамо» и «Шахтера», которых решил отпустить заранее сам Петраков. В итоге наставник «сине-желтых» выступил на телевидении , где рассказал свою версию произошедшего, а хавбек через социальные сети донес несколько иную правду.

В итоге, выяснить, кто прав, а кто виноват в ситуации с двумя взрослыми мужчинами, отвечающими за свои поступки, не получилось, но сборная осталась без Малиновского. Петраков не вызвал хавбека «Аталанты» на октябрьские поединки, а в общении с прессой не желал комментировать свое решение, ссылаясь на то, что Руслана нет в расположении команды. Можно сказать, что наставник «сине-желтых» пошел ва-банк, но результат в виде 4 очков не стал для него выигрышным. Перед заключительным матчем в группе сборная Украины чересчур зависит от результатов в других поединках, и почти наверняка должна выигрывать у Боснии, если хочет финишировать на второй строчке.

В связи с этим было интересно, пойдет ли Петраков до конца со своей принципиальностью. Оказалось, что тренер разумно предпочел отойти от прежних обид, тем более, что у него состоялся прямой диалог с Малиновским и стороны вроде как «зарыли топор войны». Но поможет ли это Руслану вернуться в основу «сине-желтых»? Здесь возникают вопросы. Вероятно, Петраков предпочтет увидеть Малиновского в деле с первых минут в спарринге против Болгарии, а уже затем делать выводы – способен ли хавбек выполнять тот объем работы и соблюдать тем принципам игры, которые исповедует наставник «сине-желтых».

Надеяться на то, что возвращение Малиновского кардинально улучшит игру сборной Украины вряд ли стоит. В конце концов, нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что Руслан ныне переживает спад в карьере, и подавляющее большинство его показателей далеки от идеала.

В карьере Малиновского спад. Хейт в адрес Петракова не должен скрывать это

Другой вопрос, что Малиновский благодаря своему опыту и влиянию в сборной может помочь добыть команде нужный результат за счет блестящих индивидуальных действий. И такими исполнителями Петракову было бы грех разбрасываться накануне матча, в котором для многих игроков «сине-желтых», да и для самого тренера будет решаться едва ли не все. Например, в крайнем поединке Серии А против «Удинезе» (1:1) именно Малиновский забил единственный мяч «Аталанты» , чем помог бергамаскам заработать хотя бы одно очко.

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Интересно, что впоследствии портал Whoscored выставил украинцу самую высокую оценку среди игроков «Аталанты», но в целом к игре Руслана было немало вопросов. Например, по данным Wyscout, в поединке с «Удинезе» Малиновский провел на поле 86 минут чистого игрового времени, в которых выполнил 85 технико-тактических действий. Хороший количественный показатель, но качественная его составляющая оказалась не настолько привлекательной – лишь 48% действий украинца выдались удачными. Более того, Малиновский выиграл только 18% единоборств (4 из 22) и допустил 21 потерю мяча (при среднем показателе для хавбека в 12-13 потерь за 90 минут).

С другой стороны, против «Удинезе» Малиновский был одним из немногих в стане «Аталанты», кто постоянно старался создавать опасность впереди. 5 пасов в финальную треть (2 точных), 3 – в штрафную (1 точный), 1 разрезной (неточный) и 1 навесной (неточный) – все это говорит, что с точки зрения креатива Руслан может быть полезным. Другой вопрос, что эффективность его действий ныне не на привычно высоком уровне, и это главная проблема для игрока, ведь если Петраков выставит его в основе на Боснию, а Малиновский провалит поединок, то основная масса хейта будет уже вовсе не в адрес исполняющего обязанности главного тренера…



ФК Динамо. Денис Гармаш

Для того, чтобы перестраховаться Петраков вызывал в главную команду страны еще и Дениса Гармаша. Для последнего этот вызов стал первым с 2017 года, хотя в целом появление игрока «Динамо» в стане «сине-желтых» не стало неожиданностью. В последнее время Гармаш действительно стал невероятно полезным командным игроком в модели Мирчи Луческу. Номинальный хавбек способен сыграть и на острие атаки, и подобный вариант наверняка радует Петракова, у которого впереди, по сути, нет альтернатив Яремчуку. Когда Роман сдавал в плане «физики» в концовках матчей против Финляндии и Боснии, у тренерского штаба не было достойного выбора, так как Довбик и Сикан при всех их заслугах еще слишком молоды и неопытны на таком уровне, а потому могут просто «потеряться».

В ситуации с Гармашем очень интересно, где видит Дениса на поле Петраков – в центре нападения, или все-таки полузащиты. Важно, что даже на позиции центрфорварда футболист «Динамо» в текущем сезоне выполняет огромный объем работы – в пересчете на 90 минут на его счету 65 действий, причем немало и выигранной борьбы (48%). К несомненным достоинствам Гармаша можно отнести и его результативность – на счету Дениса уже 6 забитых мячей в УПЛ, или 0,93 в пересчете на 90 минут.

Еще одним «джокером» Петракова в теории может стать и Виктор Коваленко, который понемногу обретает себя прежнего в «Специи». Не так давно украинец выдал топ-матч в Серии А против «Салернитаны» (2:1), в котором записал на свой счет гол и результативную передачу. При этом, уже в следующей игре против «Сампдории» (1:2), Коваленко хотя и не забивал, и не ассистировал, но зато выполнил на поле 100 технико-тактических действий, из которых 78% были удачными.

Возвращение Коваленко в сборную после полугодичной паузы объясняется, прежде всего, тем, что хавбек начал получать стабильную игровую практику в «Специи», а также желанием Петракова максимально мобилизовать всех наилучших, и еще один украинец из Серии А в этом списке явно не должен быть лишним, даже если в итоге так и не появится на поле.

Возможно, единственным существенным вопросом к Петракову ныне остается невызов в главную команду страны Ивана Петряка, причем хавбека венгерского «Фехервара» нет даже в резервном списке. После того, как сборная Украины лишилась Евгения Коноплянки, на левом фланге атаки у нее почти всегда возникают проблемы. И один лишь Александр Зубков не всегда в состоянии их решить. Поэтому Петряк мог бы быть полезен «сине-желтым», несмотря на то, что нынешний сезон, как и Малиновский, проводит на несколько более низком уровне, чем предыдущие. К тому же, Петряк – это почти всегда обострение, скорость, польза в контригре, а эти качества в почете у Петракова.

Подводя общий итог выбору Петракова, можно отметить, что сейчас исполняющий обязанности главного тренера призывает под сине-желтые знамена практически всех сильнейших на текущий момент игроков страны. В решающий момент уже нет места для обид, недомолвок или недоразумений, и это правильно. Теперь важно, чтобы футболисты действительно оказались объединены вокруг общей цели – выхода в плей-офф, после чего можно будет задуматься и над получением заветной путевки в Катар…