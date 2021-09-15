«Я не обижался». Малиновский прокомментировал конфликт с Петраковым

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал скандальную ситуацию, которая возникла после первых матчей национальной команды во главе с Александром Петраковым.

После матча с Чехией наставник «сине-желтых» заявил, что Малиновский не захотел лететь с командой на товарищескую встречу.



«В последнее время появилось много комментариев по поводу моего отношения к сборной команде Украины и я вынужден отреагировать.

Для меня большая честь быть частью команды моей страны и я всегда с большим желанием приезжаю в сборную.

Количество минут и мою позицию на поле определяет тренерский штаб, и я, как профессионал, это уважаю и всегда принимаю. Из уважения к болельщикам и партнерам по команде, я не давал каких либо комментариев после последнего отборочного сбора, чтобы не навредить атмосфере в команде и не мешать новому тренеру в построении команды. Тем более для меня было удивительно, что на всеобщее обсуждение были вынесены вопросы, которые, на мой взгляд, решаются внутри команды.

У меня не может быть каких либо обид на тренера по его выбору состава или тактики. В ходе последних сборов в команде главный тренер в индивидуальных беседах с игроками рассказал половине команды, что Малиновский не подходит в его схему игры. Естественно, эта информация дошла и до меня. Я могу понять его позицию, но не понимаю почему это нужно обсуждать с игроками, но не со мной. Как любой амбициозный игрок, я хочу играть как можно больше и, конечно, расстраиваюсь, если этого не происходит. Но обижаться на тренера, который отвечает за результат, было бы непрофессионально с моей стороны. Поэтому на вопрос обижен ли я, ответил: «НЕТ, вы главный, вы решаете».

Я достаточно опытный игрок и умею конкурировать за свое место. Никаких извинений я не просил. Мне это было не нужно, более того, это поставило меня в неловкую ситуацию. Я только часть команды и никогда не ставил свои интересы выше командных.

По поводу моего отъезда. После информации, что большая группа игроков возвращается в свои клубы, я спросил могу ли я уехать. На что получил ответ «Хочешь – езжай». Это не было демаршем, я спросил разрешения и поблагодарил тренера, что он мне разрешил.

Очень надеюсь, что обсуждение этой темы скоро закончится, а все футбольные вопросы будут решаться исключительно внутри команды», – написал Малиновский в инстаграме.