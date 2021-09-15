«Я не обижался». Малиновский прокомментировал конфликт с Петраковым

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал скандальную ситуацию, которая возникла после первых матчей национальной команды во главе с Александром Петраковым.
После матча с Чехией наставник «сине-желтых» заявил, что Малиновский не захотел лететь с командой на товарищескую встречу.
«В последнее время появилось много комментариев по поводу моего отношения к сборной команде Украины и я вынужден отреагировать.
Для меня большая честь быть частью команды моей страны и я всегда с большим желанием приезжаю в сборную.
Количество минут и мою позицию на поле определяет тренерский штаб, и я, как профессионал, это уважаю и всегда принимаю. Из уважения к болельщикам и партнерам по команде, я не давал каких либо комментариев после последнего отборочного сбора, чтобы не навредить атмосфере в команде и не мешать новому тренеру в построении команды. Тем более для меня было удивительно, что на всеобщее обсуждение были вынесены вопросы, которые, на мой взгляд, решаются внутри команды.
У меня не может быть каких либо обид на тренера по его выбору состава или тактики. В ходе последних сборов в команде главный тренер в индивидуальных беседах с игроками рассказал половине команды, что Малиновский не подходит в его схему игры. Естественно, эта информация дошла и до меня. Я могу понять его позицию, но не понимаю почему это нужно обсуждать с игроками, но не со мной. Как любой амбициозный игрок, я хочу играть как можно больше и, конечно, расстраиваюсь, если этого не происходит. Но обижаться на тренера, который отвечает за результат, было бы непрофессионально с моей стороны. Поэтому на вопрос обижен ли я, ответил: «НЕТ, вы главный, вы решаете».
Я достаточно опытный игрок и умею конкурировать за свое место. Никаких извинений я не просил. Мне это было не нужно, более того, это поставило меня в неловкую ситуацию. Я только часть команды и никогда не ставил свои интересы выше командных.
По поводу моего отъезда. После информации, что большая группа игроков возвращается в свои клубы, я спросил могу ли я уехать. На что получил ответ «Хочешь – езжай». Это не было демаршем, я спросил разрешения и поблагодарил тренера, что он мне разрешил.
Очень надеюсь, что обсуждение этой темы скоро закончится, а все футбольные вопросы будут решаться исключительно внутри команды», – написал Малиновский в инстаграме.
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Шкода Петракова, взяв команду в останній момент, а там всьо так запущено...
Думаю, шо Петраков всьо... Якщо на наступну гру викличе Маліновського, це крах його можливостей, як тренера у цій команді!
От ви тут всі тренери ЗбУ......
Аналізуючи всі ігри ЗбУ останні... Я б на 100500 відсотків у основу ставив Колю Шапаренко, він зараз набагато кращий за Руслана! Вже не пригадаю, коли Маліновський феєрив у Збірній, навпаки плужив ... Важко йому признати це що програє місце у складі.
Перш ніж критикувати, потрібно бути в його шкурі.
Петраков так чесний, але балабол. Нічого ще не створивши, почав тільки на публіку критикувати і тим самим зкидуючи з себе провину за результат. Це не лідер, а совковий службовец
Шо за дитячий садок?! Я собі уявляю, шо було б з гравцем, який піжонився і втік з команди у Гвардіола, Моуріньо, Клопа, Льова... Там реально дорогі зірки, а тут чувак гріє банку стабільно у своєму клубі і панти собі такі дозволяє...
Гарно написано .. благородний Маліновський сциканув і оправдовується... Короче погана ситуація у Збірній, перед такими важливими матчами починаються інтриги, образи і так далі. До добра то не призведе.
То шо тільки через це викликати хорошого хлопця Маліновського у Збірну незважаючи на те, який у нього зараз ігровий потенціал... Той же Шапаренко на даний час набагато кращий за Маліновського!
Перш ніж критикувати, потрібно бути в його шкурі.
Петраков так чесний, але балабол. Нічого ще не створивши, почав тільки на публіку критикувати і тим самим зкидуючи з себе провину за результат. Це не лідер, а совковий службовец
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.