«Я не обижался». Малиновский прокомментировал конфликт с Петраковым

Хавбек «Аталанты» надеется, что обсуждение этой темы скоро закончится

  • 15.09.2021 13:20
  • 6119 просмотров
  • 33 комментария
«Я не обижался». Малиновский прокомментировал конфликт с Петраковым
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал скандальную ситуацию, которая возникла после первых матчей национальной команды во главе с Александром Петраковым.

После матча с Чехией наставник «сине-желтых» заявил, что Малиновский не захотел лететь с командой на товарищескую встречу.
 
«В последнее время появилось много комментариев по поводу моего отношения к сборной команде Украины и я вынужден отреагировать.

Для меня большая честь быть частью команды моей страны и я всегда с большим желанием приезжаю в сборную.

Количество минут и мою позицию на поле определяет тренерский штаб, и я, как профессионал, это уважаю и всегда принимаю. Из уважения к болельщикам и партнерам по команде, я не давал каких либо комментариев после последнего отборочного сбора, чтобы не навредить атмосфере в команде и не мешать новому тренеру в построении команды. Тем более для меня было удивительно, что на всеобщее обсуждение были вынесены вопросы, которые, на мой взгляд, решаются внутри команды.

У меня не может быть каких либо обид на тренера по его выбору состава или тактики. В ходе последних сборов в команде главный тренер в индивидуальных беседах с игроками рассказал половине команды, что Малиновский не подходит в его схему игры. Естественно, эта информация дошла и до меня. Я могу понять его позицию, но не понимаю почему это нужно обсуждать с игроками, но не со мной. Как любой амбициозный игрок, я хочу играть как можно больше и, конечно, расстраиваюсь, если этого не происходит. Но обижаться на тренера, который отвечает за результат, было бы непрофессионально с моей стороны. Поэтому на вопрос обижен ли я, ответил: «НЕТ, вы главный, вы решаете».

Я достаточно опытный игрок и умею конкурировать за свое место. Никаких извинений я не просил. Мне это было не нужно, более того, это поставило меня в неловкую ситуацию. Я только часть команды и никогда не ставил свои интересы выше командных.

По поводу моего отъезда. После информации, что большая группа игроков возвращается в свои клубы, я спросил могу ли я уехать. На что получил ответ «Хочешь – езжай». Это не было демаршем, я спросил разрешения и поблагодарил тренера, что он мне разрешил.

Очень надеюсь, что обсуждение этой темы скоро закончится, а все футбольные вопросы будут решаться исключительно внутри команды», – написал Малиновский в инстаграме.

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Источник — Instagram

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 15.09.2021 14:50
    0
    Повезло Реброву, шо не розгрібає цей гнійник зазнавшихся піжонів...
    Шкода Петракова, взяв команду в останній момент, а там всьо так запущено...
    Думаю, шо Петраков всьо... Якщо на наступну гру викличе Маліновського, це крах його можливостей, як тренера у цій команді!
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    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 15.09.2021 14:44
    0
    Давайте відкинемо цю всю ситуацію...
    От ви тут всі тренери ЗбУ......
    Аналізуючи всі ігри ЗбУ останні... Я б на 100500 відсотків у основу ставив Колю Шапаренко, він зараз набагато кращий за Руслана! Вже не пригадаю, коли Маліновський феєрив у Збірній, навпаки плужив ... Важко йому признати це що програє місце у складі.
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    Богдан Саженко
    online
    Богдан Саженко, 15.09.2021 14:42
    -1
    FatalisTUA, 15.09.2021 14:39
    Дуже грамотний коментар від Руслана. Розклав ситуацію по поличках, та, по суті, вичерпав тему для подальших пліток та балачок. Браво. 👍🏻
    Себе відмазав А по суті ,чому поїхав до чехів ? образився?6тев що і говорив Пєтраков .Говорить поверхньо , а по суті він же ні в чому не винний -це петраков його ображає в склад не ставить ніякого ." священну коров"у образили
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    Богдан Саженко
    online
    Богдан Саженко, 15.09.2021 14:39
    -1
    У Малини навіть нема козирів -грає погано .якщо хтось говорить що в нього травма ,іто де та травма ,коли він грає за Аталанту ,особливо на прикінці минулого сезону .Там він огурчик ,приїджає в збірну -хворий ,грижа ,але хоче у старт .Навіть неприємно дивитися як він грає за Україну
    Ссылка
    FatalisTUA
    online
    FatalisTUA, 15.09.2021 14:39
    0
    Дуже грамотний коментар від Руслана. Розклав ситуацію по поличках, та, по суті, вичерпав тему для подальших пліток та балачок. Браво. 👍🏻
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
    Богдан Саженко, 15.09.2021 14:36
    0
    frifrikhk, 15.09.2021 13:46
    А може просто Малиновського не так задіюють??
    Перш ніж критикувати, потрібно бути в його шкурі.
    Петраков так чесний, але балабол. Нічого ще не створивши, почав тільки на публіку критикувати і тим самим зкидуючи з себе провину за результат. Це не лідер, а совковий службовец
    Він не може поки бути відповідальним за результат на 100%.Він не готував команду ,його тільки призначили ., а там напевно загнило все в команді при шеві,понадягали собі корони
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    Fangold
    online
    Fangold, 15.09.2021 14:35
    0
    mrhami, 15.09.2021 13:31
    Петраков не умеет общаться с журналистами. Волнуется, болтает шо попало)
    Не говорять нічого погано, говорить теж погано, вам синьо-жовтий прапор в кремлі постав, скажете шо криво
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    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 15.09.2021 14:35
    -2
    У тій же збірній Франції зірка на зірці, чи Англію взяти... Пакручє чуваки за Маліновського і ніхто собі не дозволяє фиркати Збірною! Фиркай до жінки своєї, а Збірна України це святе. Доказуй на полі шо достойний там бути.
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    Pop Pop
    Pop Pop, 15.09.2021 14:28
    +3
    Я уж подумал что адекватных болельщиков на ветке спорт.юа нет,но ошибся,приятно видеть трезвые суждения и оценки комментов,спасибо,скоро закончатся уроки ,прийдёт глупая школота и начнёт здесь бред нести
    Ссылка
    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 15.09.2021 14:26 (изменен)
    -4
    Якщо Петраков викличе цього піжона, який втік із збірної на наступну гру, це означатиме слабкість Петракова. Бардак у збірній бачу тільки починається і ситуація вже стає неконтрольованою значить...
    Шо за дитячий садок?! Я собі уявляю, шо було б з гравцем, який піжонився і втік з команди у Гвардіола, Моуріньо, Клопа, Льова... Там реально дорогі зірки, а тут чувак гріє банку стабільно у своєму клубі і панти собі такі дозволяє...
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    cooperchack
    cooperchack, 15.09.2021 14:23
    +2
    На самом то деле нужно смотреть когда люди вживую дают такие интервью а не читать идиотскую прессу которая раздувает конфликты больше чем кто либо.Налепить фотку и приклеить слова - они это любят.
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    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 15.09.2021 14:19 (изменен)
    -4
    Руслан, ти б так на полі пахав, як язиком мелеш... Ті всі піжонства і образи з твого боку це дитячий садок. На полі доказуй свою правоту. Ще за Шеви банку грів і сидів тихо, не втікав зі збірної... Боявся Шеву, а Петракова не поважає... от і пантує...
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    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 15.09.2021 14:15
    0
    Текст реально дипломат писав
    Гарно написано .. благородний Маліновський сциканув і оправдовується... Короче погана ситуація у Збірній, перед такими важливими матчами починаються інтриги, образи і так далі. До добра то не призведе.
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    Милан Милан
    online
    Милан Милан, 15.09.2021 14:11
    +5
    Красава! Достойный ответ. Все поделу. Полностью согласен, что такие вещи не выносятся из команды. И то что Малиновский не подходит для какой то схемы, это просто смешно. Что это за схема такая??? Бред.
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    Batya
    online
    Batya, 15.09.2021 14:11
    -1
    Потрібно ПАХАТИ у відборі, щоб грати за ЗБІРНУ, а не філонити, продаючи своє я ...
    Ссылка
    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 15.09.2021 14:11
    +1
    Ну добре, Петраков поганий, а Маліновський хороший...
    То шо тільки через це викликати хорошого хлопця Маліновського у Збірну незважаючи на те, який у нього зараз ігровий потенціал... Той же Шапаренко на даний час набагато кращий за Маліновського!
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
    Александр Купцов, 15.09.2021 14:07
    +3
    Все по делу, красавчик! А Петраков базарная баба, поэтому и дальше будет и.о.
    Ссылка
    rus
    online
    rus, 15.09.2021 14:04
    +5
    Все футбольные вопросы будут решаться исключительно внутри команды. Золотые слова от Малиновского.
    Ссылка
    victorpolo
    online
    victorpolo, 15.09.2021 13:57
    +8
    olex.mykhailov, 15.09.2021 13:28
    Гарний, достойний коментар! А сміття з хати на люди дійсно не варто виносити!
    прочитав пост Малиновского, возникла мысль, что текст этот ему написал какой то дипломат! ))) уж очень все аккуратно... А исходит эта вся ситуация от Петракова-балабола... Сам сделал прецендент, отпустив "кого-то", а "кого-то" не отпустив... Похоже, он не сильно то и решает там... ну такой вот у нас футбол...
    Ссылка
    VVO
    online
    VVO, 15.09.2021 13:54
    -2
    frifrikhk, 15.09.2021 13:46
    А може просто Малиновського не так задіюють??
    Перш ніж критикувати, потрібно бути в його шкурі.
    Петраков так чесний, але балабол. Нічого ще не створивши, почав тільки на публіку критикувати і тим самим зкидуючи з себе провину за результат. Це не лідер, а совковий службовец
    100 відсотків. А так за свої невдалі результати одразу ж знайшов винних Маліновський, Караваєв та ін. А типу класний, я ж чемпіон світу, то пох що я більше нічого не досяг але я ж туту ЗІРКА.
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