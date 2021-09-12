ПЕТРАКОВ: «Малиновский обиделся. Сел и уехал. Но интересы команды выше»

И. о. главного тренера сборной Украины рассказал о ротации в команде

  • 12.09.2021 22:20
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  • 30 комментариев
ПЕТРАКОВ: «Малиновский обиделся. Сел и уехал. Но интересы команды выше»
© Футбол 1. Александр Петраков

И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал о ротации в команде перед товарищеским матчем с Чехией (1:1):

«Я недоволен матчем против Казахстана. Первый тайм нам удался, а во втором случилось что-то непонятное. Чисто тактические ошибки. Я не очень доволен своей работой. В первую очередь, потерей двух очков в Казахстане.

В товарищеском матче с Чехией я заранее хотел сделать ротацию. После игры с Францией ко мне подошли игроки «Шахтера». У нас был предварительный разговор, чтобы отпустить их, они сильно устали. Недолго думая, я сразу подозвал игроков «Динамо». Говорю: у нас коллектив, единая команда, тогда также уходят Сидорчук, Забарный и Цыганков. Так будет нормально, говорю, и динамовцы уйдут, и из «Шахтера».

Игроки «Динамо» нормально отреагировали. Из «Динамо» мне тоже звонили, как и из «Шахтера». У меня нет секретов. Я взял и отпустил. Это нормально, не было никаких конфликтов и давления на меня. Ну, поехали бы они с нами, были бы три дня с нами. Но я же вижу, что они уже не настроены играть в Чехии.

Фото: УАФ. Руслан Малиновский

Еще Малиновский подошел и говорит: тоже хочу уехать. Администратор сказал ему, что мы купили билет на 9 сентября, еще же матч в Чехии. А он говорит: не хочу оставаться, хочу уехать. Он ничем это не объяснил. Я попросил администратора взять ему билет. Если человек хочет ехать, то пускай едет. Нет никакого конфликта, мы не ругались, ничего такого.

Мы сначала поговорили с ним в Казахстане. Я ему рассказал: у нас новая схема игры. Как мы будем с тобой разговаривать, говорю. Он ответил: год назад, когда я играл в Бельгии, то был бы против, но сейчас играю в Италии, а там есть выражение итальянское, что на первом месте интересы команды, а потом уже личные. Я ему сказал: держи руку, молодец.

На «Олимпийском» я к нему подошел и спросил: Руслан, ты готов играть с Францией, если я выпущу тебя на замену. Он обиделся. Говорит: в Казахстане я не играл, а почему не играю здесь? Мы же с тобой договаривались, говорю: интересы команды в первую очередь. А он говорит: я обиделся. Говорю: я тогда извиняюсь перед тобой, это тебя устроит? Он ответил, что нет. Все. Он сел и уехал. Все нормально, мы не ругались, мы в хороших отношениях. Хочешь ехать – уезжай. Это же не клуб, где контрактные обязательства. Это национальная сборная, не хочешь – едь.

На вопрос Виктора Леоненко: «А навсегда Малиновскому можно взять билет?» – Александр Петраков ответил: «Зачем навсегда? Чтобы я стал врагом нации? Я ничем не обидел человека».

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Источник — Великий футбол

(40 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Вадим Максимов
    Вадим Максимов, 12.09.2021 23:04
    0
    После отбора на ЧМ посмотрим, кто прав, а кто нет.
    Задача тренера по максимуму использовать лучших игроков, подбирая самую подходящую под имеющихся игроков схему.
    Если пройдем отбор, на втором месте и покажем что то в плей-офф значит Петраков выбрал подходящую схему, если нет тогда нужно будет смотреть и анализировать ошибки со стороны тренерского штаба.
    Ссылка
    Sukiyaki
    Sukiyaki, 12.09.2021 23:02
    0
    Петраков пришел в разобранную команду.
    У Малины обида,у Яремчука истерика ( так орать на Мыколу, в игре с франками -это надо постараться)..
    Ничейки с казахами и финнами -скорее закономерные, чем случайные.
    Шансы на Катар - околонулевые.
    Если только начинать строить с прицелом на след.цикл.
    Петраков - мужик прямой, но , видно, для наших зирок - не авторитет.
    Вот,если бы Клоппа наняли ассистентом Шеве - другое дело.
    Ссылка
    Саша Яковенко
    Саша Яковенко, 12.09.2021 23:02
    0
    Звьоздочка моя, тіхо для тебья заспіваю пісню цю задушевную.
    Ссылка
    firstromario
    firstromario, 12.09.2021 23:01
    0
    є два варіанти, таке як шевченко з павелком де взагалі нічого не зрозуміло і так як петряков, де він взагалі нічого не приховує. вже краще так як петряков. може не ідельний вид спілкування, але мені чесно було приємно коли він прямо сказав що в кінці грали з французами на нічию. інші б пробували перекручувати.
    Ссылка
    DK1970
    DK1970, 12.09.2021 23:01
    +1
    Петракову желаю твёрдости в своих решениях...
    Ссылка
    avtv5555
    online
    avtv5555, 12.09.2021 22:59
    +2
    Малиновский однозначно не прав. Прав ли Петраков, покажет время. Он хороший и порядочный человек?. Да. Но этого мало. Хороших людей у нас много. Сможет он добиться результата и выйти на ЧМ?, вот тогда мы и получим ответ. Пока что его высказывание о том что он будет играть с одной тактической схемой вызывает много вопросов.
    Ссылка
    DK1970
    DK1970, 12.09.2021 22:58
    +1
    Малина звезду поймал...
    Ссылка
    rus
    online
    rus, 12.09.2021 22:57
    +1
    Funny___Cat, 12.09.2021 22:53
    А ты умный ?
    А мы меня обсуждаем?
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
    Igor Krasnenko, 12.09.2021 22:54
    -2
    Volk, 12.09.2021 22:50
    Гнать Малиновского в шею из сборной... Петраков очень мягкотелый...
    давай всех разженем, чего мелочится
    Ссылка
    roman75zpr
    roman75zpr, 12.09.2021 22:53
    +2
    scorpio16, 12.09.2021 22:46
    Мы послушали только одну сторону, если Малины не будет в заявке против финов , значит тут однозначно есть место конфликту и нужкн комментарий второй стороны. А то что Петраков так все выкладывает журналистам , то микроклимат в команде от этого лучше становится не будет , наоборот " все будут говорить , все хорошо,меня все устраивает " зная что его слова потом тренер может слить журналистам.
    А почему он должен быть в заявке? Он что, качественный футбол в сборной демонстрировал в последнее время...
    Ссылка
    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 12.09.2021 22:53
    0
    rus, 12.09.2021 22:48
    Он не прямой, а глупый человек.
    А ты умный ?
    Ссылка
    Дмитрий Лагутин
    Дмитрий Лагутин, 12.09.2021 22:52
    +3
    rus68, 12.09.2021 22:51
    Малиновский наверно тысячу раз неправ, но и Петраков мог бы попридержать язык.
    Теперь все будут говорить, что МАЛИНОВСКИЙ НЕ ХОЧЕТ ИГРАТЬ ЗА СБОРНУЮ УКРАИНЫ.
    Зачем этот лишний негативный фон в главной команде страны?
    Выносить, не выносить....это сборная , главная команда страны. Мы все болеем за нее, многие тратят деньги на посещение матча, дома, на выезде, тратим нервы, переживаем, надеемся. А тут получается кто-то обижается и не хочет играть когда нужно, почему мы не должны этого знать? Лично мое мнение это все правильно делает тренер, может го..но все наружу вылезит
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 12.09.2021 22:51
    +1
    Маліна повністю провалив Євро... В Аталанті одне, а в збірній зовсім інше... Місце треба заслужити не клубними досягненнями!
    Ссылка
    rus68
    rus68, 12.09.2021 22:51
    -5
    Малиновский наверно тысячу раз неправ, но и Петраков мог бы попридержать язык.
    Теперь все будут говорить, что МАЛИНОВСКИЙ НЕ ХОЧЕТ ИГРАТЬ ЗА СБОРНУЮ УКРАИНЫ.
    Зачем этот лишний негативный фон в главной команде страны?
    Ссылка
    Volk
    Volk, 12.09.2021 22:50
    -3
    Гнать Малиновского в шею из сборной... Петраков очень мягкотелый...
    Ссылка
    Disiny7
    Disiny7, 12.09.2021 22:48
    0
    axylinam, 12.09.2021 22:28
    Петраков прав, Малиновский строит из себя супер звезду, сыграл хороший сезон за середнячка итальянского чемпионата и пока на этом всё
    Слышь, середнячок
    Дважды третьи в Италии, 1/4 ЛЧ и при этом Русик три раза был во второй части чемпа лучшим игроком месяца в Италии. Это при живом Роналдо на секундочку
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    rus
    online
    rus, 12.09.2021 22:48
    -4
    samird, 12.09.2021 22:39
    Он прямой человек - и это имеет право на жизнь. В сборной не место детскому саду и необоснованным обидам. Я бы понял, если бы Малиновский феерил за сборную и выкладывался на полную, а Петраков его не ставил. Но Руслан уже полгода за сборную ничего практически не показывает. И особого настроя я не вижу. Евро вообще провалил.
    Он не прямой, а глупый человек.
    Ссылка
    scorpio16
    scorpio16, 12.09.2021 22:46
    +2
    Мы послушали только одну сторону, если Малины не будет в заявке против финов , значит тут однозначно есть место конфликту и нужкн комментарий второй стороны. А то что Петраков так все выкладывает журналистам , то микроклимат в команде от этого лучше становится не будет , наоборот " все будут говорить , все хорошо,меня все устраивает " зная что его слова потом тренер может слить журналистам.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 12.09.2021 22:44
    +7
    Мені Петраков все більше подобається. Просто каже, те, що є, і свої думки з цього приводу. Без якихось недомовок і образ. При цьому не прогинається під наших звЬОзд. Конкретно Маліновський, незалежно від того, що він показував за свої клубні команди, в збірній не вирізнявся ніколи. Періодично ще й провалювався, як весь цей рік. Не тягне рівень - не буде мати гарантованого місця у складі. Молодець Петраков, хочеться, щоб у нього зі збірною склалося.
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    scorpio16
    scorpio16, 12.09.2021 22:43
    +1
    axylinam, 12.09.2021 22:28
    Петраков прав, Малиновский строит из себя супер звезду, сыграл хороший сезон за середнячка итальянского чемпионата и пока на этом всё
    Середнячок , который чуть 2е место в Серии А не взял, хороший такой середнячок ))
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