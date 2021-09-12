ПЕТРАКОВ: «Малиновский обиделся. Сел и уехал. Но интересы команды выше»

И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал о ротации в команде перед товарищеским матчем с Чехией (1:1):

«Я недоволен матчем против Казахстана. Первый тайм нам удался, а во втором случилось что-то непонятное. Чисто тактические ошибки. Я не очень доволен своей работой. В первую очередь, потерей двух очков в Казахстане.

В товарищеском матче с Чехией я заранее хотел сделать ротацию. После игры с Францией ко мне подошли игроки «Шахтера». У нас был предварительный разговор, чтобы отпустить их, они сильно устали. Недолго думая, я сразу подозвал игроков «Динамо». Говорю: у нас коллектив, единая команда, тогда также уходят Сидорчук, Забарный и Цыганков. Так будет нормально, говорю, и динамовцы уйдут, и из «Шахтера».

Игроки «Динамо» нормально отреагировали. Из «Динамо» мне тоже звонили, как и из «Шахтера». У меня нет секретов. Я взял и отпустил. Это нормально, не было никаких конфликтов и давления на меня. Ну, поехали бы они с нами, были бы три дня с нами. Но я же вижу, что они уже не настроены играть в Чехии.

Фото: УАФ. Руслан Малиновский

Еще Малиновский подошел и говорит: тоже хочу уехать. Администратор сказал ему, что мы купили билет на 9 сентября, еще же матч в Чехии. А он говорит: не хочу оставаться, хочу уехать. Он ничем это не объяснил. Я попросил администратора взять ему билет. Если человек хочет ехать, то пускай едет. Нет никакого конфликта, мы не ругались, ничего такого.

Мы сначала поговорили с ним в Казахстане. Я ему рассказал: у нас новая схема игры. Как мы будем с тобой разговаривать, говорю. Он ответил: год назад, когда я играл в Бельгии, то был бы против, но сейчас играю в Италии, а там есть выражение итальянское, что на первом месте интересы команды, а потом уже личные. Я ему сказал: держи руку, молодец.

На «Олимпийском» я к нему подошел и спросил: Руслан, ты готов играть с Францией, если я выпущу тебя на замену. Он обиделся. Говорит: в Казахстане я не играл, а почему не играю здесь? Мы же с тобой договаривались, говорю: интересы команды в первую очередь. А он говорит: я обиделся. Говорю: я тогда извиняюсь перед тобой, это тебя устроит? Он ответил, что нет. Все. Он сел и уехал. Все нормально, мы не ругались, мы в хороших отношениях. Хочешь ехать – уезжай. Это же не клуб, где контрактные обязательства. Это национальная сборная, не хочешь – едь.

На вопрос Виктора Леоненко: «А навсегда Малиновскому можно взять билет?» – Александр Петраков ответил: «Зачем навсегда? Чтобы я стал врагом нации? Я ничем не обидел человека».