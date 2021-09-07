Александр ПЕТРАКОВ: «Отпустил из сборной по три игрока Динамо и Шахтера»

Тренер сборной Украины Александр Петраков ответил на вопросы журналистов перед контрольным матчем против Чехии.

Спарринг Чехия - Украина состоится 8 сентября, начало в 21:45.

О ротации состава и игроках, которые покинули команду: «У людей Лига чемпионов впереди, серьезное соревнование. Ко мне обратился «Шахтер», чтобы я отпустил. И после игры с Францией я подумал и отпустил еще трех игроков «Динамо», чтобы не было обид и разговоров. Я им все объяснил. Я увидел, что ребята подустали. Увидел, что устали действительно. Я не хотел их грузить, лучше их не трогать. Пусть вернутся в свои клубы, отдыхают».

О матче с Чехией: «Интригу по составу я сохраню до матча. Это же интересно. Или вы хотите тренеру Чехии рассказать (смеется)? Завтра все увидите. Я уверен в тех ребятах, которые завтра выйдут на поле. У Ярмоленко и Качарабы ничего по поводу чехов, которые играют в их командах, не спрашивал. Тарас только сказал, что из его команды четыре игрока травмированы и не сыграют. По поводу ротации, то это официальная контрольная встреча, будет только 6 замен. Поэтому я не могу говорить о том, например, кто из вратарей сколько времени сыграет».

О вызове игроков «Зари» (Булеца, Кочергин): «Завтра увидим на поле. Я с ним пообщался, шанс у них сыграть будет. Это такая возможность: вышел за сборную, сыграл - будем на него рассчитывать. Вышел и провалился - тогда будем смотреть. Но игровое время футболисты «Зари» получат завтра».

О важности матча с Чехией: «Победа очень важна. Очень. И для ребят это важно перед решающим матчем с Финляндией далее в отборе. До этого нужен позитивный результат, чтобы с ним ехать на поединок отбора. Так что для меня очень важен результат».