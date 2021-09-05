Малиновский, Цыганков и еще пять игроков покинули сборную Украины

После киевского матча с Францией в рамках отбора ЧМ-2022 (1: 1) и.о. главного тренера национальной команды Александр Петраков совершил ротацию состава, отпустив в расположение клубов семерых игроков: Андрея Пятова, Николая Матвиенко, Тараса Степаненко, Сергея Сидорчука, Виктора Цыганкова, Илью Забарного и Руслана Малиновского.

До этого, 3 сентября, лагерь команды покинул Игорь Харатин: после вечерней тренировки игроку стало плохо, возникли проблемы с желудком, и врачи команды рекомендовали игроку пройти обследование.

Зато в сборную Украины вызвали игроков из резервного списка - Ефима Коноплю из донецкого «Шахтера» и Владислава Кочергина и Сергея Булецу из луганской «Зари».

5 сентября футболисты прибудут в расположение сборной в Киеве, чтобы принять участие в вечерней тренировке. На товарищеский матч в Чехию, который состоится 8 сентября в Пльзене, сине-желтые вылетят 6-го числа.

Состав сборной Украины на товарищеский матч с Чехией

Вратари: Дмитрий Резник («Ворскла» Полтава), Денис Бойко («Динамо» Киев).

Защитники: Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Ефим Конопля (все - «Шахтер» Донецк), Александр Караваев, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота (все - «Динамо» Киев), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Тарас Качараба («Славия», Чехия).

Полузащитники: Николай Шапаренко («Динамо» Киев), Сергей Булеца, Владислав Кочергин (оба - «Заря» Луганск), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Евгений Макаренко («Фехервар», Венгрия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия).

Нападающие: Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк).