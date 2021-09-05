Малиновский, Цыганков и еще пять игроков покинули сборную Украины

Стала известна заявка сборной Украины на игру с Чехией

  • 05.09.2021 11:00
  • 13299 просмотров
  • 9 комментариев
Малиновский, Цыганков и еще пять игроков покинули сборную Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

После киевского матча с Францией в рамках отбора ЧМ-2022 (1: 1) и.о. главного тренера национальной команды Александр Петраков совершил ротацию состава, отпустив в расположение клубов семерых игроков: Андрея Пятова, Николая Матвиенко, Тараса Степаненко, Сергея Сидорчука, Виктора Цыганкова, Илью Забарного и Руслана Малиновского.

До этого, 3 сентября, лагерь команды покинул Игорь Харатин: после вечерней тренировки игроку стало плохо, возникли проблемы с желудком, и врачи команды рекомендовали игроку пройти обследование.

Зато в сборную Украины вызвали игроков из резервного списка - Ефима Коноплю из донецкого «Шахтера» и Владислава Кочергина и Сергея Булецу из луганской «Зари».

5 сентября футболисты прибудут в расположение сборной в Киеве, чтобы принять участие в вечерней тренировке. На товарищеский матч в Чехию, который состоится 8 сентября в Пльзене, сине-желтые вылетят 6-го числа.

Состав сборной Украины на товарищеский матч с Чехией

Вратари: Дмитрий Резник («Ворскла» Полтава), Денис Бойко («Динамо» Киев).

Защитники: Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Ефим Конопля (все - «Шахтер» Донецк), Александр Караваев, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота (все - «Динамо» Киев), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Тарас Качараба («Славия», Чехия).

Полузащитники: Николай Шапаренко («Динамо» Киев), Сергей Булеца, Владислав Кочергин (оба - «Заря» Луганск), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Евгений Макаренко («Фехервар», Венгрия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия).

Нападающие: Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк).

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(32 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    vital
    vital, 05.09.2021 12:11
    0
    Nomad, 05.09.2021 11:56
    Малиновский перестал вписываться. Его в Аталанте переиначили.
    Малина після операції і відновлення ще має форму набирати? Чи можна так легко зразу після паузи літати по полю?
    Ссылка
    _-AK228
    _-AK228, 05.09.2021 12:02
    0
    Ну вот, дождалась Заря
    Ссылка
    Nomad
    Nomad, 05.09.2021 11:56
    +2
    Малиновский перестал вписываться. Его в Аталанте переиначили.
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    Vadum Hrynchuk, 05.09.2021 11:51
    +3
    Різник, Соболь, Сирота, Качараба, Тимчик, Макаренко, Шапаренко, Зінченко, Кочергін, Зубко, Сікан
    Ссылка
    Kevko
    Kevko, 05.09.2021 11:44
    +5
    Правильное решение. Интересы сборной + интересы клубов
    Ссылка
    ___Funny___Cat___
    ___Funny___Cat___, 05.09.2021 11:30
    +3
    В товарняке смело можно вообще новый состав ставить
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 05.09.2021 11:21
    +4
    Браво Василич, спасибо за Кочергина и Булецу
    Ссылка
    Алексей Ильин
    Алексей Ильин, 05.09.2021 11:13
    +12
    Дал лидерам ДК и Шахтёра восстановиться перед стартом ЛЧ, вызвал молодых ребят. Дед молодец - стратегично мыслит.
    Ссылка
    Вадим Кудинов
    Вадим Кудинов, 05.09.2021 11:08
    -3
    Забарный, Сидорчук, Степаненко??? Свободный вход?
    Ссылка
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