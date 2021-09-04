УКРАИНА
1 : 1
Франция
04.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

И снова 1:1. Украина в тяжелом матче поделила очки с Францией

Очередная ничья в этом сумасшедшем отборе

  • 04.09.2021 23:41
  • 10720 просмотров
  • 146 комментариев
И снова 1:1. Украина в тяжелом матче поделила очки с Францией
© Getty Images/Global Images Ukraine

Обе команды не совсем удачно провели предыдущие матчи отбора к чемпионату мира 2022 года. Украина потеряла очередные два очка в Казахстане, пропустив гол на шестой компенсированной минуте ко второму тайму. А французы на своем поле довольствовались только ничьей в поединке против Боснии и Герцеговины. Поэтому соперники прекрасно понимали насколько важна для них победа в этой встрече. 

В стартовых составах по разным причинам не оказалось некоторых лидеров как сборной Украины, так и Франции. К примеру, у хозяев поля из-за дисквалификации не смог принять участие Зинченко, из-за травмы Буяльский и тренерским решением остались на скамейке запасных Малиновский, Сидорчук и Караваев. Что касается гостей, то здесь повреждение не позволило сыграть Мбапе, а в запасе остались Варан и Бензема. 

Украинцы начали встречу достаточно активно и уже на 3-й минуте Ярмоленко нанес сильный удар из-за пределов штрафной площади, но мяч полетел в сторону от ворот. А на 9-й минуте после прострела справа от того же Ярмоленко уже Цыганков попытался пробить головой, однако только продлил полет мяча за пределы поля. Французы первый острый момент создали на 11-й минуте после розыгрыша углового. Погба пробил головой, но Пятов оказался на месте и забрал мяч в руки. 

Далее игра проходила с переменным успехом, хотя до ударов по воротам и опасных моментов дело доходило не часто. Так, на 19-й минуте Яремчук и Миколенко вдвоем шли на мяч уже в штрафной площади соперников, однако немного помешали друг другу и Роман пробил над перекладиной. Через две минуты уже Погба ударил издали значительно выше ворот. А затем на 27-й минуте Гризманн напомнил о себе, неплохо пробив с линии штрафной по отскочившему к нему мячу. К счастью для украинцев, круглый пролетел рядом со штангой. 

Время шло, а на табло НСК «Олимпийский» оставались нули. На 33-й минуте Коман пробил выше ворот примерно с того же места, что и Гризманн. И после этого на 35-й минуте большинство наших болельщиков, находившихся на трибунах стадиона и у телеэкранов, схватились за голову. У сборной Украины были сразу два шанса подряд открыть счет. Цыганков от левого угла поля выполнил подачу на Ярмоленко и тот нанес сильный удар правой ногой из пределов штрафной площади. Льорис мяч отбил, но первым к нему успел Забарный, который с близкого расстояния запустил мяч в небеса.        

Игра обострилась. На 44-й минуте Погба вывел к воротам украинцев Марсьяля, однако наш вратарь и капитан команды Пятов блестяще сыграл на выходе и спас своих партнеров от пропущенного мяча. А на последней минуте тайма Украины все же забила. Яремчук прорвался по правому флангу и сделал передачу в центр штрафной, мяч рикошетом отскочил к Шапоренко и тот из полукруга перед штрафной пробил точно в правую «девятку». Отчаянный прыжок Льориса уже был бессилен. Кстати, это был первый гол Николая в составе национальной сборной страны и такой важный в ворота действующих чемпионов мира.     

Французы отыгрались достаточно быстро на старте второго тайма. На 50-й минуте после подачи от Комана справа, Рабьо выиграл верховую борьбу у наших защитников и скинул мяч под удар Марсьялю. Нападающий гостей пробил буквально в упор, Пятов мяч немного зацепил, но тот предательски закатился за линию ворот. 

Конечно же, украинские футболисты были расстроены, но надо отдать им должное, они продолжали стараться действовать активно в контратаках. На 59-й минуте хозяева поля заработали угловой удар на правом фланге, который решил исполнить Цыганков. Однако он не стал подавать в штрафную, а закрутил мяч прямо в ворота. И если бы не мгновенная реакция Погба, который головой выбил мяч за пределы поля, вряд ли бы Льорис успел бы к нему. 

Гостей ничейный счет тоже не устраивал. Они продолжали идти вперед большими силами, создав несколько опасных моментов у ворот Пятова. Вот только ударам Гризманна и Зума не хватило точности. А на 77-й минуте Бензема получил мяч в штрафной площади украинцев и технично сбросил его под удар Диаби, который пробил в штангу. 

Были еще неплохие удары в исполнении Погба и Рабьо с дальней дистанции, но с ними  уверенно справился Пятов. В итоге, как и во Франции в марте нынешнего года, команды разошлись миром 1:1. 

Отбор на ЧМ-2022. Группа D.

Украина - Франция - 1:1.

Шапаренко, 44 - Марсьяль, 50.

 Ярмоленко, 87, Малиновский, 89 - Кимпембе, 87.

Украина: Пятов, Тымчик, Матвиенко, Кривцов, Забарный, Миколенко, Степаненко, Шапаренко (Сидорчук, 90), Цыганков (Малиновский, 81), Ярмоленко (Зубков, 90+3), Яремчук (Сикан, 81).

Франция: Льорис, Дюбуа, Зума, Кимпембе, Динь, Чуамени (Верету, 83), Погба, Рабьо, Коман (Диаби, 63), Гризманн, Марсьяль (Бензема, 63).

Арбитр: Славко Винчич (Словения).

НСК «Олимпийский» (Киев, Украина).

УКРАИНА - ФРАНЦИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Игорь Заржицкий, Sport.ua

(19 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    RomanEnakievo..
    online
    RomanEnakievo.., 05.09.2021 00:28
    0
    Каравай, 05.09.2021 00:24
    Спасибо что не было каравая ,и капитану спасибо.
    Спасибо Пятову, что ногой сам себе мяч затолкал?
    Ссылка
    Miroslav1981
    online
    Miroslav1981, 05.09.2021 00:27
    0
    SuperleagueUkraine, 05.09.2021 00:22
    За игру наших не стыдно. Защита без дырявых сыграла неплохо, нападение тоже молодцы(жаль не повезло в первом тайме и не реализовали некоторые моменты). Теперь остаётся выигрывать все оставшиеся игры и тогда есть шанс выйти на ЧМ.
    Тоже так думаю.. Кривцова в следующих играх офф… и защита будет идеальна..
    Ссылка
    Каравай
    online
    Каравай, 05.09.2021 00:26
    -2
    Ошибки дырявых в двух матчах ,а так бы первое место
    Ссылка
    Саша Черкаси
    online
    Саша Черкаси, 05.09.2021 00:25
    -1
    Можно еще Безуса брать. Он креативный игрок, сейчас в Генте на ходу.
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 05.09.2021 00:25
    0
    Боснийцы тоже к нам из Казахстана прилетят во Львов, а ответная игра с нами у боснийцев после игры с финнами.
    Короче будет интересно.
    Ссылка
    -Funny__Cat-
    -Funny__Cat-, 05.09.2021 00:24
    -1
    Andre066, 05.09.2021 00:22
    Если качество игры будет прогрессировать так как от казахов до французов то победим
    Ну пока Петраков тактически радует . Глядишь и ужасная нереалищация исчезнет . Ведь по сути делаем все правильно , с Казахами подвели индивидуальные ошибки
    Ссылка
    Каравай
    online
    Каравай, 05.09.2021 00:24
    -5
    SuperleagueUkraine, 05.09.2021 00:22
    За игру наших не стыдно. Защита без дырявых сыграла неплохо, нападение тоже молодцы(жаль не повезло в первом тайме и не реализовали некоторые моменты). Теперь остаётся выигрывать все оставшиеся игры и тогда есть шанс выйти на ЧМ.
    Спасибо что не было каравая ,и капитану спасибо.
    Ссылка
    Miroslav1981
    online
    Miroslav1981, 05.09.2021 00:23
    0
    Неплохая игра сборной.. очень даже неплохо сыграли.. первый тайм понравился канеш.. второй не так.. жабоеды во втором играли по скотски, лупили наших по ногах, втихаря, судья пидор канеш, не реагировал.. могли жабоедников наказывать.. Петракову удачи!
    Ссылка
    SuperleagueUkraine
    SuperleagueUkraine, 05.09.2021 00:22
    0
    За игру наших не стыдно. Защита без дырявых сыграла неплохо, нападение тоже молодцы(жаль не повезло в первом тайме и не реализовали некоторые моменты). Теперь остаётся выигрывать все оставшиеся игры и тогда есть шанс выйти на ЧМ.
    Ссылка
    Andre066
    Andre066, 05.09.2021 00:22
    +1
    -Funny__Cat-, 05.09.2021 00:18
    У финов вообще календарь ужас
    Нам главное со своей стороны два раза Боснию обыграл
    Если качество игры будет прогрессировать так как от казахов до французов то победим
    Ссылка
    Каравай
    online
    Каравай, 05.09.2021 00:19
    0
    Кто бы что не говорил Пятов это легенда !Спасибо капитан у тебя есть яйца и ты не каравай.
    Ссылка
    -Funny__Cat-
    -Funny__Cat-, 05.09.2021 00:18
    -1
    movkli, 05.09.2021 00:16
    правильно писать "полон рот"
    Ссылка
    -Funny__Cat-
    -Funny__Cat-, 05.09.2021 00:18
    -1
    У финов вообще календарь ужас
    Нам главное со своей стороны два раза Боснию обыграл
    Ссылка
    Panda1818
    Panda1818, 05.09.2021 00:18
    +2
    Леха Аксютенко, 05.09.2021 00:06
    Результат не достигнут, но в целом футбол от нашей сборной был хороший
    А перечислите пожалуйста сборные, для которых ничья с чемпионами мира отрицательный результат?
    Ссылка
    movkli
    online
    movkli, 05.09.2021 00:16
    0
    -Funny__Cat-, 05.09.2021 00:02
    Кстати Тимофеючки тоже нету , у той тоже разочарований полон вечер
    правильно писать "полон рот"
    Ссылка
    Andre066
    Andre066, 05.09.2021 00:15
    +1
    K_Sarioglo@i.ua, 05.09.2021 00:13
    Не знаю главный ли конкурент, но что Боснию надо хоть раз обыгрывать если мы хотим выйти из группы - факт.
    С победой над финнами и только
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 05.09.2021 00:14
    +4
    K_Sarioglo@i.ua, 05.09.2021 00:11
    Очки могут потерять все и везде, но что эта игра у них есть однозначно стоит учитывать. Особенно учитывая что это игра где даже 3 очка от финнов трудно будет назвать сенсацией, а сейчас очков у нас поровну, хотя мы сыграли на 2 игры больше.
    Это да. Смотришь в турнирную таблицу и понимаешь, что если бы не 2 ничьи с Казахстаном, то делили бы первое место с французами
    Ссылка
    Каравай
    online
    Каравай, 05.09.2021 00:14
    -2
    Каравай каравай я каравай,Петраков ты и дальше меня в следующих матчах не выпускай
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
    yuriy_kent, 05.09.2021 00:14
    +1
    Очень жду матчей с Боснией. Мы с ними никогда не играли. Нужна победа и хотя бы ничья на выезде. Про восемь ничьих шутки не принимаются...
    Ссылка
    Pavel Yakimovich
    Pavel Yakimovich, 05.09.2021 00:14
    +2
    avtv5555, 05.09.2021 00:08
    Да что вы заладили одно и тоже, выигрываем у финнов и берем 4 очка с Боснией. Кто скажет, что это не реально?. Вполне возможно!.
    ага... уже 6 очков с казахстаном взяли... теперь 4 очка с боснией...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности