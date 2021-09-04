И снова 1:1. Украина в тяжелом матче поделила очки с Францией

Обе команды не совсем удачно провели предыдущие матчи отбора к чемпионату мира 2022 года. Украина потеряла очередные два очка в Казахстане, пропустив гол на шестой компенсированной минуте ко второму тайму. А французы на своем поле довольствовались только ничьей в поединке против Боснии и Герцеговины. Поэтому соперники прекрасно понимали насколько важна для них победа в этой встрече.

В стартовых составах по разным причинам не оказалось некоторых лидеров как сборной Украины, так и Франции. К примеру, у хозяев поля из-за дисквалификации не смог принять участие Зинченко, из-за травмы Буяльский и тренерским решением остались на скамейке запасных Малиновский, Сидорчук и Караваев. Что касается гостей, то здесь повреждение не позволило сыграть Мбапе, а в запасе остались Варан и Бензема.

Украинцы начали встречу достаточно активно и уже на 3-й минуте Ярмоленко нанес сильный удар из-за пределов штрафной площади, но мяч полетел в сторону от ворот. А на 9-й минуте после прострела справа от того же Ярмоленко уже Цыганков попытался пробить головой, однако только продлил полет мяча за пределы поля. Французы первый острый момент создали на 11-й минуте после розыгрыша углового. Погба пробил головой, но Пятов оказался на месте и забрал мяч в руки.

Далее игра проходила с переменным успехом, хотя до ударов по воротам и опасных моментов дело доходило не часто. Так, на 19-й минуте Яремчук и Миколенко вдвоем шли на мяч уже в штрафной площади соперников, однако немного помешали друг другу и Роман пробил над перекладиной. Через две минуты уже Погба ударил издали значительно выше ворот. А затем на 27-й минуте Гризманн напомнил о себе, неплохо пробив с линии штрафной по отскочившему к нему мячу. К счастью для украинцев, круглый пролетел рядом со штангой.

Время шло, а на табло НСК «Олимпийский» оставались нули. На 33-й минуте Коман пробил выше ворот примерно с того же места, что и Гризманн. И после этого на 35-й минуте большинство наших болельщиков, находившихся на трибунах стадиона и у телеэкранов, схватились за голову. У сборной Украины были сразу два шанса подряд открыть счет. Цыганков от левого угла поля выполнил подачу на Ярмоленко и тот нанес сильный удар правой ногой из пределов штрафной площади. Льорис мяч отбил, но первым к нему успел Забарный, который с близкого расстояния запустил мяч в небеса.

Игра обострилась. На 44-й минуте Погба вывел к воротам украинцев Марсьяля, однако наш вратарь и капитан команды Пятов блестяще сыграл на выходе и спас своих партнеров от пропущенного мяча. А на последней минуте тайма Украины все же забила. Яремчук прорвался по правому флангу и сделал передачу в центр штрафной, мяч рикошетом отскочил к Шапоренко и тот из полукруга перед штрафной пробил точно в правую «девятку». Отчаянный прыжок Льориса уже был бессилен. Кстати, это был первый гол Николая в составе национальной сборной страны и такой важный в ворота действующих чемпионов мира.

Французы отыгрались достаточно быстро на старте второго тайма. На 50-й минуте после подачи от Комана справа, Рабьо выиграл верховую борьбу у наших защитников и скинул мяч под удар Марсьялю. Нападающий гостей пробил буквально в упор, Пятов мяч немного зацепил, но тот предательски закатился за линию ворот.

Конечно же, украинские футболисты были расстроены, но надо отдать им должное, они продолжали стараться действовать активно в контратаках. На 59-й минуте хозяева поля заработали угловой удар на правом фланге, который решил исполнить Цыганков. Однако он не стал подавать в штрафную, а закрутил мяч прямо в ворота. И если бы не мгновенная реакция Погба, который головой выбил мяч за пределы поля, вряд ли бы Льорис успел бы к нему.

Гостей ничейный счет тоже не устраивал. Они продолжали идти вперед большими силами, создав несколько опасных моментов у ворот Пятова. Вот только ударам Гризманна и Зума не хватило точности. А на 77-й минуте Бензема получил мяч в штрафной площади украинцев и технично сбросил его под удар Диаби, который пробил в штангу.

Были еще неплохие удары в исполнении Погба и Рабьо с дальней дистанции, но с ними уверенно справился Пятов. В итоге, как и во Франции в марте нынешнего года, команды разошлись миром 1:1.

Отбор на ЧМ-2022. Группа D.

Украина - Франция - 1:1.

Шапаренко, 44 - Марсьяль, 50.

Ярмоленко, 87, Малиновский, 89 - Кимпембе, 87.

Украина: Пятов, Тымчик, Матвиенко, Кривцов, Забарный, Миколенко, Степаненко, Шапаренко (Сидорчук, 90), Цыганков (Малиновский, 81), Ярмоленко (Зубков, 90+3), Яремчук (Сикан, 81).

Франция: Льорис, Дюбуа, Зума, Кимпембе, Динь, Чуамени (Верету, 83), Погба, Рабьо, Коман (Диаби, 63), Гризманн, Марсьяль (Бензема, 63).

Арбитр: Славко Винчич (Словения).

НСК «Олимпийский» (Киев, Украина).

УКРАИНА - ФРАНЦИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА