УКРАИНА
0 : 0
Франция
04.09.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Украина – Франция. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка отбора на ЧМ-2022

  • 03.09.2021 23:29
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Украина – Франция. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 4 сентября, состоится отборочный поединок на чемпионат мира 2022 года, в котором будут играть национальные сборные Украины и Франции. Матч пройдет в Киеве на поле НСК «Олимпийский», начало - в 21:45.

Сборная Украины продолжает свою битву за право поехать в Катар. Пока что результаты довольно мирные - четыре ничьи в четырех матчах. Первое место, по-видимому, нам уже не светит (хотя, если наша сборная в субботу выиграет ...), а за второе будет жестокая борьба. В первом матче между командами была зафиксирована ничья 1:1 - на гол Гризманна ответил Сидорчук. Однако в памяти не этот поединок, который состоялся еще перед Евро-2020, а недавний - несколько дней назад украинцы в нервном матче не смогли переиграть Казахстан (2:2). Но и подопечные Дешама не смогли взять три очка с боснийцами - те же трендовые для нашей группы 1:1. Французы, видимо, уже забросали нашу сборную шапками, но Петраков должен настроить своих на очень тяжелый матч. И на набор очков, конечно.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина - Франция.

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Источник — Sport.ua

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