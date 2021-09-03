Первый блин для нового наставника сборной Украины Александра Петракова оказался комом. Его команда не смогла обыграть Казахстан, пропустив два «одинаковых» гола, причем последний – за несколько секунд до финального свистка. После игры Петраков всю вину за ничью, которая равносильна поражению, взял на себя. Хотя и добавил, что тренер не может сам забить гол. Тем не менее, тренер продолжает верить в выход команды на ЧМ-2022. После четырех туров «сине-желтые» по-прежнему остаются на второй позиции в своей группе. Правда, все может измениться уже в ближайшем туре, так как команды сыграли разное количество матчей. К тому же, украинцам предстоит сразиться с лидером группы – чемпионами мира.

Украина

Из огня – да в полымя. Не выиграв в Казахстане, наша сборная до предела осложнила задачу по выходу на ЧМ-2022. Чтобы эта задача оставалась актуальной и после четвертого сентября, нужно не проиграть Франции. Или ждать, что будут оступаться и наши конкуренты – финны и боснийцы.

В принципе, сыграть успешно против чемпионов мира нашей команде под силу. Несмотря на то, что в команде Дешама сейчас собралась настоящая россыпь звезд первой величины, чемпионскую игру пока что эта «россыпь» не демонстрирует. В первом поединке тогда еще подопечным Андрея Шевченко удалось устоять против «мушкетеров» - ничья 1:1. Почему бы не попытаться повторить успех? Ведь, как показывает практика, французы сейчас весьма уязвимы.

Вряд ли Александр Петраков будет серьезно перетасовывать состав после неудачного вояжа в Нур-Султан. И времени нет, да и кадровый ресурс достаточно ограниченный. К тому же, из-за «лишней» желтой карточки выбыл ключевой игрок середины поля – Зинченко. Равноценно заменить игрока «МанСити» вряд ли получится. Наверное, нужно сделать все и даже больше, чтобы поставить на ноги Степаненко. Иначе вариантов совсем мало.

Оборона и вратарская позиция вряд ли претерпят серьезные изменения: коль против казахов сыграли в пять защитников, играть в подобном ключе против французов сам Бог велел. Видится, что, несмотря на провал в Казахстане, Караваев сбережет свою позицию на правом фланге, поскольку его заменить банально некем.

Опорная зона должна быть сдвоенной, так как иначе Погба сотоварищи нас просто разорвут, поэтому ждем с первых минут экс-запорожцев Сидорчука и Степаненко. Если у Ярмоленко остались силы после игры с казахами, то он должен появиться и на игру с французами, так как за креатив отвечает пока что лишь он. Наверное, выйдет в основе и Малиновский. Если, конечно, будет в форме. Шапаренко – хорошая опция для замены. А вот травма Буяльского очень некстати – это очевидная потеря. Ну и позиция Яремчука на острие атаки – безальтернативная.

Франция

Накануне старта отбора на ЧМ-2022 Франция в нашей группе смотрелась безоговорочным фаворитом. Ну, а как иначе, ведь помимо статуса действующих чемпионов мира в пользу «Ле Бле» был и феноменальный кадровый подбор. Да и Бензема вернулся не просто так, а чтобы сделать нападение команды еще более устрашающим. Однако пока что подопечные Дешама не демонстрируют и близко чемпионской игры. Оказывается, даже в таком звездном коллективе могут быть проблемы. Особенно в обороне. Более того, многие инсайдеры утверждают, что у «трехцветных» сейчас и нелады с моральным климатом. Так это или нет – однозначно не скажешь. Но то, что проблемы есть – это уже очевидно.

Французы свой поединок первого сентября играли после нашего, то есть, уже зная, как завершился матч в Нур-Султане. Тем не менее, обыграть в родных пенатах боснийцев команде Дешама не удалось: лишь ничья. Причем, хозяева первыми пропустили. Да и доигрывали в меньшинстве из-за удаления. Французские СМИ очень прохладно отреагировали на эту ничью. Досталось почти всем. А больше всего – Дешаму, который был доволен дележом очков с балканцами. Похоже, у нынешнего тренера «мушкетеров» уже нет былой поддержки и уверенности. Как нет и права на ошибку.

Тем не менее, накануне визита в столицу Украины Дешам пообещал «забрать кое-что в субботу в Киеве». В принципе, он может выполнить обещание, так как его подопечные просто выше классом. Да и наверняка разозлились после очередной потери очков. Наверное, нам было бы лучше, если бы в первый день осени Франция выиграла. Но имеем то, что имеем.

Помимо безусловных сильных сторон, у французов найдутся и слабые. Против сборной Украины не сыграет Канте: полузащитник «Челси» травмирован. Не сыграет и защитник Кунде, удаленный в матче с боснийцами. Под вопросом участие в игре Мбаппе. Так что, несмотря на солидный кадровый выбор, Дешаму тоже предстоит поломать голову над стартовым составом субботнего поединка.

История встреч

Против сборной Франции наша национальная команда играла довольно часто. Предстоящая встреча станет 12-й. Уверенное преимущество на стороне «Ле Бле»: шесть ихних побед против одной нашей, еще четыре поединка завершились вничью. Единственная украинская виктория добыта в Киеве в памятном поединке плей-офф за выход на ЧМ-2014. Правда, в ответной встрече, в Сен-Дени, французы взяли весомый реванш – 3:0. К тому же, в активе «трехцветных» - памятная победа над сборной Украины со счетом 7:1. То поражение в «товарняке» стало самым крупным в истории нашей национальной сборной.

Ориентировочные составы:

Украина: Пятов, Караваев, Миколенко, Забарный, Матвиенко, Соболь, Степаненко, Сидорчук, Малиновский, Ярмоленко, Яремчук.

Франция: Льорис, Динь, Варан, Кимпембе, Лангле, Погба, Дюбуа, Тчуамени, Гризманн, Бензема, Марсьяль.

Прогноз на противостояние

Очень важный и очень сложный поединок, причем для обеих команд. Франция смотрится явным фаворитом противостояния, Украина – андердогом. Скорее всего, именно гости будут играть с позиции силы, тогда как хозяева будут действовать «вторым номером». Гипотетическая ничья может устроить и команду Дешама, и команду Петракова. Но, к сожалению, есть убеждение, что французы сыграют лучше. И увезут из Киева минимальную победу.

4 сентября, суббота