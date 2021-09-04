УКРАИНА
1 : 1
Франция
04.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Украина – Франция – 1:1. Ничья с чемпионами мира. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча отбора на чемпионат мира

  • 04.09.2021 23:30
  • 5239 просмотров
  • 2 комментария
Украина – Франция – 1:1. Ничья с чемпионами мира. Видео голов и обзор матча
© Павел Кубанов

В субботу, 4 сентября, состоялся отборочный поединок на чемпионат мира 2022 года, в котором играли национальные сборные Украины и Франции.

Отбор на ЧМ-2022. Группа D.

Украина - Франция - 1:1.
Гол: Шапаренко (44) - Марсьяль (50)

Гол Шапаренко

Лучшие моменты первого тайма

Гол Марсьяля

Лучшие моменты второго тайма

Sport.ua провел текстовую трансляцию матча Украина - Франция.

События матча
51' ГОЛ ! Мяч забил Антони Марсьяль (Франция).
44' ГОЛ ! Мяч забил Николай Шапаренко (УКРАИНА).
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    User Bravis
    User Bravis, 05.09.2021 00:06
    0
    Как по мне тренер у нас крутой, нужно ему дать время, и смену поколений мы пройдём успешно
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    PFCLviv
    PFCLviv, 04.09.2021 23:46
    +1
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