В субботу, 4 сентября, состоялся отборочный поединок на чемпионат мира 2022 года, в котором играли национальные сборные Украины и Франции.
Отбор на ЧМ-2022. Группа D.
Украина - Франция - 1:1.
Гол: Шапаренко (44) - Марсьяль (50)
Гол Шапаренко
Лучшие моменты первого тайма
Гол Марсьяля
Лучшие моменты второго тайма
Sport.ua провел текстовую трансляцию матча Украина - Франция.
События матча
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Антони Марсьяль (Франция).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Николай Шапаренко (УКРАИНА).
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Источник — Sport.ua
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