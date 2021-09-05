ПЕТРАКОВ: «Крещение на Олимпийском я прошел. Жаль, что не выиграли»

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков подвел итог матча с командой Франции в матче отбора ЧМ-2022 (1:1).

- В конце матча вы заменили Шапаренко на Сидорчука. Это означало, что вы согласились с результатом игры? Удовлетворил ли он вас, учитывая турнирное положение?

- Мы играли со сборной Франции, столько людей пришло... Неужели я должен был выпускать трех нападающих? Да, в концовке я хотел сохранить результат.

- Расскажите о своих эмоциях во время матча. Что вы переживали?

- Честно говоря, я даже плохо ориентировался в подтрибунных помещениях НСК «Олимпийский». Это национальный стадион твоей родной страны, очень высокая ответственность, я понимаю, что тренирую сборную, пришло много народу. Было трудно. Но когда игра началась, я уже втянулся. Можно сказать, боевое крещение на «Олимпийском» я прошел. Жаль только, что не выиграли. Пропустили мяч какой-то не такой...

- Что вы рассказывали Сикану перед выходом на замену?

- У меня все об этом спрашивают. Я сказал, чтобы он не просил передачу в ноги, а бежал за спины защитникам сборной Франции. Они уже были уставшими.

- Погба накрывали сразу несколько игроков. При отсутствии Мбаппе главной угрозой вы считали именно его?

- Сборная Франции имеет кем заменить Мбаппе и других. Что касается Погба, то мы просили на установке, чтобы Яремчук опускался и накрывал его. Это звезда мирового футбола.

- Малиновский снова не попал в основу. Что с ним происходит?

- Я знакомлюсь с командой, мы играем по новой схеме. Мы пообщались с Русланом, когда он прибыл в сборную. Он обижается, что я его не поставил в состав. Я с ним поговорил, попросил у него прощения. Я только пришел в команду. Мне в этой схеме нужны игроки, которые имеют фланговую скорость. Будем с Русланом разговаривать, посмотрим, как будет дальше.

- Что вы сказали игрокам в перерыве? Какой был план на второй тайм?

- Сказал, что играем по той же структуре, нужно выдержать 10 минут и не пропустить. Почему не выдержали? Это футбол. Сборная Франции - действующий чемпион мира. Я благодарен своим ребятам за все, что они сделали. Мы остаемся в игре.

- Шапаренко сыграл сегодня так, что будет в стартовом составе в следующих матчах?

- Мы проводили поединок с Казахстаном. Нельзя отказаться от ротации. Я все это держал в голове. Николай не играл с Казахстаном в стартовом составе. После того поединка сегодня вышли пятеро свежих игроков. Дай Бог, чтобы нам было кем делать ротацию на данном уровне. Еще раз поблагодарю Шапаренко и других ребят за эту игру.

- Вы уже нашли общий язык с командой, с ее лидерами? Это уже ваша команда?

- Это невозможно, чтобы команда уже стала моей. Нужно время. Еще раз поблагодарю Андрея Шевченко, Андреа Мальдери и Мауро Тассотти. Они очень много сделали для нашей сборной за пять лет.



В следующем матче отбора Украины сразится с Финляндией на выезде (9 октября).