Александр ПЕТРАКОВ: «Малиновский обижается. Я попросил у него прощения»

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков объяснил, почему 28-летний полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский не попал в основной состав национальной команды на матч отбора на ЧМ-2022 против сборной Франции (1:1).

«Я знакомлюсь с командой, мы играем по новой схеме. Мы пообщались с Русланом, когда он прибыл в сборную. Он обижается, что я его не поставил в состав. Я с ним поговорил, попросил у него прощения. Я только пришел в команду. Мне в этой схеме нужны игроки, которые имеют фланговую скорость. Будем с Русланом разговаривать, посмотрим, как будет дальше», — сказал Петраков после матча.

В поединке против Франции Малиновский вышел вместо Цыганкова на 81-й минуте.