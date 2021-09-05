Александр ПЕТРАКОВ: «Малиновский обижается. Я попросил у него прощения»

Наставник сборной Украины рассказал, почему футболисту не нашлось места в стартовом составе команды

  • 05.09.2021 13:43
  • 2334 просмотра
  • 16 комментариев
Александр ПЕТРАКОВ: «Малиновский обижается. Я попросил у него прощения»
© УАФ. Александр Петраков

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков объяснил, почему 28-летний полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский не попал в основной состав национальной команды на матч отбора на ЧМ-2022 против сборной Франции (1:1).

«Я знакомлюсь с командой, мы играем по новой схеме. Мы пообщались с Русланом, когда он прибыл в сборную. Он обижается, что я его не поставил в состав. Я с ним поговорил, попросил у него прощения. Я только пришел в команду. Мне в этой схеме нужны игроки, которые имеют фланговую скорость. Будем с Русланом разговаривать, посмотрим, как будет дальше», — сказал Петраков после матча.

В поединке против Франции Малиновский вышел вместо Цыганкова на 81-й минуте.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    avk2307
    avk2307, 05.09.2021 14:12
    0
    Мне нравится, что он отвечает на вопросы прямо, без всяких уклонений и выдумок.
    Конечно надо не переусердствовать и все из раздевалки не выносить, но такие вопросы не прикрывать и не преукрашивать.
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    GREEN DAY belokon
    GREEN DAY belokon, 05.09.2021 14:11
    +1
    Nikas, 05.09.2021 14:02
    Зинченко был лучший в матче с Казахстаном была новость на прошлой недели, с Францией его не хватало, а Мали набирает ток форму после операции на следующий матч будет уже в старте это реклама клубов все знают тренеры
    Ты точно тот матч смотрел ? Зинченко не выделялся от слова совсем.
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    Саша Зардунов
    Саша Зардунов, 05.09.2021 14:10
    0
    Letifer, 05.09.2021 13:48
    Зря
    Видно, что Петраков ещё не привык работать с этими "звёздами"
    Он был тренером юношеских сборных, а тут взрослые. У Лобановского эти звезды не забаловались бы.
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    Aleksandr Plutakhin
    online
    Aleksandr Plutakhin, 05.09.2021 14:09
    +3
    Він на себе повинен ображатись. Так як він грав на Евро та ці останні ігри, то кращє б він сидів в Італії, чи десь в іншому місці. Вони на пару з Зинченко так грають, наче це балет - ніяких стиків, навіть торкатись до гравців інших команд нехочуть. Мабуть свої ноги бережуть. І воно зрозуміло, бо в клубах, в основі, вони грошей отримують значно більше. Але ж це ЗБІРНА КРАЇНИ і якщо немає бажання за неї грати - звільніть місця для інших. Вони образились... А те що вболівальники образились за таку їхню гру, це до уваги не беруть? Це вони і дехто інші з цієї команди, ПОВИННІ просити вибачень. Чи вони вважають, що вже Всевишнього за бороду спіймали?
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    _-AK228
    _-AK228, 05.09.2021 14:05
    0
    Alex86 1, 05.09.2021 13:56
    А кто ж за вместо них будет? Игроки упл "шикарно" проявляющие себя в квалифаях еврокубках?
    Ну скажем вместо малины -буяльский, а Зине нужно найти его место
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    Yura 877
    online
    Yura 877, 05.09.2021 14:04
    +1
    Раз обижается, значит Петраков правильно сделал что отчислил его со сборной перед матчем с Чехами. Каждый игрок должен знать, что незаменимых на поле нет.
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    inoj
    inoj, 05.09.2021 14:04
    +3
    Малиновському треба згадати долю свого колишнього одноклубника Гомеса, щоб не піти його шляхом.
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    Nikas
    online
    Nikas, 05.09.2021 14:02
    -5
    Зинченко был лучший в матче с Казахстаном была новость на прошлой недели, с Францией его не хватало, а Мали набирает ток форму после операции на следующий матч будет уже в старте это реклама клубов все знают тренеры
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    GREEN DAY belokon
    GREEN DAY belokon, 05.09.2021 14:01
    +6
    Alex86 1, 05.09.2021 13:56
    А кто ж за вместо них будет? Игроки упл "шикарно" проявляющие себя в квалифаях еврокубках?
    Шапаренко вчера отыграл хуже чем Малиновский ? На Евро Шапаренко тоже отыграл лучше чем Малиновский.
    Тут не нужно обижаться, у Петракова своя схема и виденье игры и свои требования. Малина силен в дриблинге, мощный, есть удар, хороший короткий пасс. Но это не то что нужно Петракову на этой позиции, вот и все. Никто не говорит что Малиновский слабый игрок или хуже, просто другие требования.
    Вчера не было Зины, кто-то заметил потерю ?
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    lenares85
    lenares85, 05.09.2021 14:00
    +3
    Звезда обиделась, ну так явно не в форме пока. Если честно без них сыграли хорошо, мало потерь мяча. Зине надо уходить с Сити, сделали с яркоко полузащитник ка, чистого защитника с пасом ближнему
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    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 05.09.2021 13:56
    -2
    _-AK228, 05.09.2021 13:50
    А чего обижаться!? Может так сложиться, что две наши главные звёзды Зина и Малина, будут лишними в этой сборной
    А кто ж за вместо них будет? Игроки упл "шикарно" проявляющие себя в квалифаях еврокубках?
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    Alex Suz
    Alex Suz, 05.09.2021 13:54
    +3
    Не надо ни перед кем извиняться
    Они должны работать по требованию тренера и точка .извинения это слабость в данном случае
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    DK1970
    DK1970, 05.09.2021 13:51
    +7
    Извинения это уже лишнее. Малиновский сейчас и в чемпе бледная тень себя же. И вчера не усилил...
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    _-AK228
    _-AK228, 05.09.2021 13:51
    0
    Можно его разве что в опорной зоне попробовать
    Ссылка
    _-AK228
    _-AK228, 05.09.2021 13:50
    +5
    А чего обижаться!? Может так сложиться, что две наши главные звёзды Зина и Малина, будут лишними в этой сборной
    Ссылка
    Letifer
    Letifer, 05.09.2021 13:48
    0
    Зря
    Видно, что Петраков ещё не привык работать с этими "звёздами"
    Ссылка
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