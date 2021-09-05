Александр ПЕТРАКОВ: «Малиновский обижается. Я попросил у него прощения»

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков объяснил, почему 28-летний полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский не попал в основной состав национальной команды на матч отбора на ЧМ-2022 против сборной Франции (1:1).
«Я знакомлюсь с командой, мы играем по новой схеме. Мы пообщались с Русланом, когда он прибыл в сборную. Он обижается, что я его не поставил в состав. Я с ним поговорил, попросил у него прощения. Я только пришел в команду. Мне в этой схеме нужны игроки, которые имеют фланговую скорость. Будем с Русланом разговаривать, посмотрим, как будет дальше», — сказал Петраков после матча.
В поединке против Франции Малиновский вышел вместо Цыганкова на 81-й минуте.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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Конечно надо не переусердствовать и все из раздевалки не выносить, но такие вопросы не прикрывать и не преукрашивать.
Видно, что Петраков ещё не привык работать с этими "звёздами"
Тут не нужно обижаться, у Петракова своя схема и виденье игры и свои требования. Малина силен в дриблинге, мощный, есть удар, хороший короткий пасс. Но это не то что нужно Петракову на этой позиции, вот и все. Никто не говорит что Малиновский слабый игрок или хуже, просто другие требования.
Вчера не было Зины, кто-то заметил потерю ?
Они должны работать по требованию тренера и точка .извинения это слабость в данном случае
Видно, что Петраков ещё не привык работать с этими "звёздами"
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