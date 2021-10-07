В карьере Малиновского спад. Хейт в адрес Петракова не должен скрывать это

Алексей Сливченко проанализировал статистику выступлений украинского легионера «Аталанты»

  • 07.10.2021 11:44
  • 4293 просмотра
  • 33 комментария
В карьере Малиновского спад. Хейт в адрес Петракова не должен скрывать это
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Если после Евро-2020 тема сборной Украины длительное время ассоциировалась с резонансным уходом с должности главного тренера Андрея Шевченко, то сейчас, когда исполняющим обязанности наставника «сине-желтых» стал Александр Петраков, вокруг команды только и разговоров, что о конфликте коуча с одним из наиболее ценных украинских футболистов в Европе Русланом Малиновским. Петраков банально не дал игроку «Аталанты» достаточного, с точки зрения самого Малиновского, количества игрового времени в матчах с Казахстаном и Францией, после чего хавбек не пожелал оставаться в лагере команды на спарринг с Чехией, а тренер через прессу рассказал об этой ситуации напрямую.

Вновь о проблемах между Петраковым и Малиновским заговорили 17 сентября, когда стала известна заявка сборной Украины на ближайшие матчи отбора к ЧМ-2022 с Финляндией и Боснией. В ней прогнозируемо для многих не оказалось фамилии Малиновского, и это снова привело к волне возмущения и осуждения главного тренера, прокатившейся по социальным сетям и страницам средств массовой информации.

Но оставим выяснение отношений между собой непосредственно Петракову и Малиновскому – двум взрослым и состоявшимся мужчинам, которые, как и полагается в подобной ситуации, все проблемы друг с другом должны решать сами. Куда важнее, чтобы за темой невызова Малиновского в сборную не прятался другой важный аспект, о котором пока не говорят – спад в игровой карьере Руслана. Он не так четко прослеживается по показателям результативности, однако последние не всегда отражают форму и кондиции конкретного футболиста. Порой за счет сыгранности и качества команды игрок может поддерживать в общем-то хорошую статистику результативности, в то время, как многие остальные его игровые показатели падают.

В аспекте Малиновского уже сейчас можно четко говорить, что наиболее удачным в индивидуальном плане для хавбека был именно дебютный сезон в «Аталанте». Да, он несколько меньше осуществлял результативных действий в этот период, но и на поле находился в среднем меньше. Ниже – развернутая статистика Малиновского в двух последних полных сезонах и начале нынешнего, то есть, по сути, показатели его карьеры в «Аталанте», где украинский хавбек играет с лета 2019 года.

Уже первые цифры, отражающие интенсивность работы на поле (количество действий), говорят о том, что в карьере Малиновского наблюдается спад. Ранее он более активно участвовал в командной игре, выполняя, прежде всего, значительно больше передач: с сезона-2019/20 до нынешнего здесь существенное падение – с 51 паса в среднем за матч до 37. Причем, качество передач также катится вниз – 84%, 81%, 78%... 

Можно было бы предположить, что Малиновский стал действовать более авантюрно на атаку, чтобы создавать потенциально больше моментов партнерам и себе самому, но подобную гипотезу разбивает следующий блок цифр. Прежде всего, стоит взглянуть на число пасов Руслана в последнюю треть поля и в штрафную площадку соперника. Здесь, как и в ситуации с общим количеством передач, следует спад от первого сезона ко второму, а от второго – к третьему… Не создает украинец и себе самому хороших голевых возможностей. Статистика ударов и вовсе удручающая – помимо падения количественного показателя, существенно за последние годы просел и качественный. Если в сезоне-2019/20 36% ударов Малиновского приходились в створ, в сезоне-2020/21 таковых было 35%, то в нынешнем сезоне пока Руслан может похвастаться лишь 17% точных ударов, а это очень мало для игрока его амплуа.

В концепции Петракова очень важно обращать внимание и на другой блок работы полузащитника – количество и качество ведения борьбы за мяч, а также потерь и возвратов мяча. Здесь, по сути, и зарыт краеугольный камень конфликта нынешнего наставника «сине-желтых» с некогда ключевым футболистом команды.

«Мы сначала поговорили с ним в Казахстане. Я ему рассказал: у нас новая схема игры. Как мы будем с тобой работать, говорю. Он ответил: год назад, когда я играл в Бельгии, то был бы против, но сейчас играю в Италии, а там есть выражение итальянское, что на первом месте интересы команды, а потом уже личные. Я ему сказал: держи руку, молодец», - рассказывал Петраков о своем общении с Малиновским, добавляя, что далее футболист повел себя вовсе не так, как говорил на словах.

Петраков прямо этого не сказал, но имел в виду, что на позиции, которую в сборной привык занимать Малиновский, ему нужен футболист, способный выполнять огромный объем работы, причем желательно на хорошей скорости. Последняя, откровенно говоря, никогда не являлась лучшим качеством Малиновского, а вот относительно объема и качества работы вновь-таки к хавбеку есть вопросы…

Возвращаясь к цифири выше, стоит обращать внимание на показатели единоборств, потерь и возвратов мяча. Здесь у Малиновского также наблюдается очевидное «провисание» – и если в целом в единоборствах хавбек участвует практически столько же, как и два года назад, то вот показатель успешных дуэлей у него упал с 49% до 38%. Более того, Руслан меньше участвует как в единоборствах в обороне, так и в единоборствах в атаке. А еще у него вырос показатель потерь мяча, при том, что вдвое упало число отборов…

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Все это в комплексе вряд ли позволяет сейчас утверждать, что Малиновский является лучшим игроком в заявке сборной Украины, и что игнорирование его со стороны исполняющего обязанности главного тренера является каким-то преступлением. Прежде всего, любой наставник четко понимает, что он и только он будет отвечать за итоговый результат. Не включая сейчас Малиновского в заявку, Петраков сделал очень решительный шаг – по сути, поставил едва ли не все на «зеро». Сыграет ли ставка тренера – увидим по итогам отборочного цикла на ЧМ-2022. Однако, объективно оценивая статистику Малиновского, становится понятно, что нынешний Руслан – это отнюдь не самая лучшая его версия за время выступлений в профессиональном футболе. Именно поэтому вся сборная Украины и ее результаты не могут зависеть от присутствия или отсутствия в списке одного-единственного Руслана Малиновского.

Отчитываться и объясняться за свой выбор Петраков и вовсе не обязан. Определение заявки на матчи – это всего лишь одна из мелких деталей работы тренера сборной. И он никогда не был обязан за это нести ответственность перед болельщиками или СМИ. Поинтересоваться последние могут, но чего-то требовать – простите, нет. В конце концов, никто не требует от кондитеров непременно делиться секретами своих рецептов, все просто любят лакомиться вкусными пирожными. В аспекте футбола для всех нас куда важнее должен быть результат национальной команды – и это то мерило, которым и будут оценивать качество работы Петракова. По сути, единственное, и ничего более. А конфликт с Малиновским или невызов в сборную еще кого-то – вторично.

Если быть последовательным, то нынешние ярые критики Петракова должны вспоминать игнорирование штабом Андрея Шевченко великолепно разыгравшегося в «Динамо» Виталия Буяльского. Ситуация, при которой лучшего (причем не только по результативности, но и по большинству статистических аспектов) игрока «бело-синих» не привлекали в сборную вызывала к прежнему коучу сборной ряд вопросов, но не более. Шевченко в открытую никто не травил вопросами о том, почему нет Буяльского, ведь тренер просто дал понять, что этот игрок не слишком-то подходит под его концепцию футбола.

Самое абсурдное в ситуации с Петраковым, что тренера поливают грязью сейчас в основном те, кто два с небольшим года назад буквально возносил наставника к небесам за победу на чемпионате мира U-20 в Польше. Проблема только в том, что Петраков не поменялся, и не обязан этого делать – он каким был, таким и работает. И в главной команде страны он никому ничего не обязан, кроме результата. Улыбаться и сюсюкаться со СМИ – это приятный бонус, но не ключевая задача главного тренера. Объяснять и разжевывать выбор игроков – тоже.

Поэтому в сложившейся ситуации куда важнее, чтобы за всеми словесными перипетиями и баталиями не затерялся четкий «звоночек», свидетельствующий о спаде в карьере Руслана Малиновского. Да, мы помним о его травме, но ведь летом хавбек перенес операцию, после чего никогда не жаловался на проблемы со здоровьем. По идее, после этого в карьере украинца, наоборот, должен был бы последовать подъем, но имеем то, что имеем…

Куда важнее для Малиновского сейчас вовремя и правильно отреагировать на происходящее. Ведь сегодня виноватым в его неудачах можно «назначить» Петракова, а завтра таковым оказаться может уже Гасперини?..

Алексей Сливченко, Sport.ua

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 07.10.2021 13:05
    -1
    Mikola12, 07.10.2021 12:58
    Ну надо же как то обосновать,что в понимании муSSорского сердца петракова,Малиновский и в подмётки не годится булеце,что бы народ не задавал вопрос,почему мега звезда витаха пуяльский оаять откосил от сборной.
    ну хотя все же давай сделаю тебе курс уринопроцедур для лица
    три пруфа,, что Петраков ставленник ДК
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 07.10.2021 13:03
    -1
    Mikola12, 07.10.2021 12:58
    Ну надо же как то обосновать,что в понимании муSSорского сердца петракова,Малиновский и в подмётки не годится булеце,что бы народ не задавал вопрос,почему мега звезда витаха пуяльский оаять откосил от сборной.
    Если Петраков динамовский актив, то зачем Павелко его назначил? Всем известно, что Павелко и Суркис до мордобоя ненавидят друг друга. Если Петраков освобождал место под Буяльского, то почему Буяльский косит, если место освободилось? Набор бреда у тебя какого-то.
    Ссылка
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 07.10.2021 13:02 (изменен)
    -2
    Mikola12, 07.10.2021 12:58
    Ну надо же как то обосновать,что в понимании муSSорского сердца петракова,Малиновский и в подмётки не годится булеце,что бы народ не задавал вопрос,почему мега звезда витаха пуяльский оаять откосил от сборной.
    о, душевнобольная бурбасовская 🐕 подала свой голос
    -----
    Виталий Буяльский – я с ним расстался буквально полчаса назад. Сделали МРТ – 2 недели, тоже надрыв приводящей мышцы.
    Александр Петраков рассказал о травмированных в команде.
    -------
    то есть в сборной Буяле сделали МРТ оно показало диагноз и его отправили домой
    это не так как рахицкий, который сразу из. клуба кричал " бАлею німагу играть" а через пару дней выходил за шахтарь играть
    -----
    ( то обосновать,что в понимании муSSорского сердца петракова,Малиновский и в подмётки не годится булеце,что бы народ не задавал вопрос,почему мега звезда витаха пуяльский оаять откосил от сборной.
    )
    такой набор слов дичайший , что даже что то спрашивать у тебя не хочется, и Буяльского и Булецу и Петракова приплел, вот что значит когда мама не хотела , а папа не старался
    Ссылка
    Mikola12
    Mikola12, 07.10.2021 12:58
    -1
    Ёкарный Бабай, 07.10.2021 12:52
    Столько букав, смысла ноль.
    У него против Янг Бойз 4 отбора, больше, чем у любого другого игрока Аталанты.
    Это типа в отборе не отрабатывает?
    Ну надо же как то обосновать,что в понимании муSSорского сердца петракова,Малиновский и в подмётки не годится булеце,что бы народ не задавал вопрос,почему мега звезда витаха пуяльский оаять откосил от сборной.
    Ссылка
    elPadrino
    online
    elPadrino, 07.10.2021 12:55
    +1
    в свое время один очень неглупый первый секретарь обкома КПСС сказал правильную вещь-"Пиз.iти-це не плуга тягати".Есть человек ответственный за результат,у него свое виденье футбола и свои взгляды.Поэтому успокаиваемся все и болеем за нашу сборную и неважно кто тренер
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    pike1
    online
    pike1, 07.10.2021 12:55
    +1
    manticora1990, 07.10.2021 11:53
    Кому нужна эта сборная клоунов?? Если есть ТОП Сборные другие на какие есть смысл смотреть!! Есть еще топ чемпионаты!! зачем тратить свое время и нервы на это ДНО???
    Сборная Англии ничего не выигрывала почти за всю свою длительную историю, а нашей сборной только 30, но сборную Англии болельщики не бросают и никогда не бросят...
    Ссылка
    Mikola12
    Mikola12, 07.10.2021 12:54
    0
    Alex Romanov, 07.10.2021 12:32
    Какой ещё спад? Он в Аталанте уже набрал форму и входит в число лучших игроков команды здесь и сейчас. Это у физруков спад, которые то на ровном месте конфликт с ним раздувают, то не могут подобрать схему, где Малиновского можно использовать наиболее эффективно.
    Так же и с Зинченко. Его критикуют за игры в сборной. Но его используют постоянно не на его родной позиции. В Ман Сити он играет определённую роль, он её исполняет на отлично, а в сборной хотят из него сделать плеймейкера. Любопытно, что один из своих лучших матчей Зина провёл с шведами, когда играл на своей родной позиции. Он должен быть или латералем или в крайнем случаи левым вингером.
    Не нервничай,этот пасквиль на Малиновского написан по заказу муSSоров,им надо выгородить очередное муSSорское сердце в сборной петракова..Смотри,через пару часов,эта статья слово в слово будет вылодена и на жмурике.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 07.10.2021 12:52
    +2
    Доброгорский Юрий, 07.10.2021 12:44
    Для чего сравнивать его работу в Аталанте?
    Там 7 человек в обороне делают больше чем у нас 11...
    У нас в сборной все должны отрабатывать в обороне. ВСЕ!
    Если один Малиновский не отрабатывает в защите уже и Яремчук с Ярмолой думают "МЫ ЧТО, САМЫЕ КРАЙНИЕ?"... Если Малина обижается на тренера то почему все остальные не могут? Это рушит коллектив..
    Уверен эта ситуация не закрывает сборную для Малиновского а просто дает возможность ему все переосмыслить, сделать правильные вывода (что он не ЗВЕЗДА а часть команды) и работать доказывая свой профессионализм на поле...
    Что он собственно и делает.
    Ведь в Аталанте у него отличные оценки и стабильное место в старте появилось после ситуации в сборной.
    Столько букав, смысла ноль.
    У него против Янг Бойз 4 отбора, больше, чем у любого другого игрока Аталанты.
    Это типа в отборе не отрабатывает?
    Ссылка
    Ommm
    online
    Ommm, 07.10.2021 12:48
    -3
    Alex Romanov, 07.10.2021 12:32
    Какой ещё спад? Он в Аталанте уже набрал форму и входит в число лучших игроков команды здесь и сейчас. Это у физруков спад, которые то на ровном месте конфликт с ним раздувают, то не могут подобрать схему, где Малиновского можно использовать наиболее эффективно.
    Так же и с Зинченко. Его критикуют за игры в сборной. Но его используют постоянно не на его родной позиции. В Ман Сити он играет определённую роль, он её исполняет на отлично, а в сборной хотят из него сделать плеймейкера. Любопытно, что один из своих лучших матчей Зина провёл с шведами, когда играл на своей родной позиции. Он должен быть или латералем или в крайнем случаи левым вингером.
    По поводу физрука - согласен. А остальные товарищи "пижоны" пусть вспоминают футбол с Михайличенко, Фоменко и тд и сами болеют за эту команду. В истории нашей страны такие разногласия раньше возникали только на почве политики , но теперь "махинатор" Президент УАФ нашел "физрука" и получилось как всегда. Но есть и хорошие ощущения, думаю это не долго
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
    Доброгорский Юрий, 07.10.2021 12:44
    +1
    oilhunt12, 07.10.2021 12:29
    По физухе они уже добавляют. По матчу с Янг Бойз видно было, что игроки Аталанты постепенно выходят на свои физические мощности.
    По Малиновскому. Сравнили канеш в статье... Малиновский играет в самом интенсивном чемпионате Европы ( вместе с Премьер лигой Англии) . А Шапаренко и Буяльский где играют? В УПЛ йошки.
    И объективно ли брать статистику по шести сыгранным матчам в начале сезона, когда игроки только набирают форму и сравнивать с целыми прошлыми сезонами?
    Для чего сравнивать его работу в Аталанте?
    Там 7 человек в обороне делают больше чем у нас 11...
    У нас в сборной все должны отрабатывать в обороне. ВСЕ!
    Если один Малиновский не отрабатывает в защите уже и Яремчук с Ярмолой думают "МЫ ЧТО, САМЫЕ КРАЙНИЕ?"... Если Малина обижается на тренера то почему все остальные не могут? Это рушит коллектив..
    Уверен эта ситуация не закрывает сборную для Малиновского а просто дает возможность ему все переосмыслить, сделать правильные вывода (что он не ЗВЕЗДА а часть команды) и работать доказывая свой профессионализм на поле...
    Что он собственно и делает.
    Ведь в Аталанте у него отличные оценки и стабильное место в старте появилось после ситуации в сборной.
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
    Alex Romanov, 07.10.2021 12:39
    0
    PFCLviv, 07.10.2021 12:37
    Спад не спад, але ця обіжена тьолочка не захотіла грати за Збірну України і обіженою втекла... за Збірну він взагалі невикладався на полі, а бері ножем, хотів щоб його у збірну брали постійно навіть якщо він не грає, а просто кружляє навколо м'ячика. Піжон обламався.
    Петраков никуда не убегал.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 07.10.2021 12:37
    0
    Спад не спад, але ця обіжена тьолочка не захотіла грати за Збірну України і обіженою втекла... за Збірну він взагалі невикладався на полі, а бері ножем, хотів щоб його у збірну брали постійно навіть якщо він не грає, а просто кружляє навколо м'ячика. Піжон обламався.
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
    Alex Romanov, 07.10.2021 12:35
    -2
    dadaali177188, 07.10.2021 12:22
    Прочитал статью и по статье оказывается Малиновский не футболист, а говно какое то, вообще что он там в футболе забыл ? По - этому подобрали его ни шарящие в футболе итальяшки. Был бы нормальный футболист, играл бы как Булеца в зоре, а так приходится деградировать в Италии. Журналисты-макаронники вообще не бум бум в футболе, это и отмечают в своих заметках. С тренерами у Италии совсем беда, особенно в Аталанте - у чувака нет ни одной схемы, ни одной тактики - по этому Малина там и бегает, была бы схема у тренера - фиг бы он подошёл . Та и вообще любители соуса и спагетти какие то пофигисты - Малиновский постоянно бузит, диктует свои правила, а они его терпят
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
    Alex Romanov, 07.10.2021 12:32
    -2
    Какой ещё спад? Он в Аталанте уже набрал форму и входит в число лучших игроков команды здесь и сейчас. Это у физруков спад, которые то на ровном месте конфликт с ним раздувают, то не могут подобрать схему, где Малиновского можно использовать наиболее эффективно.
    Так же и с Зинченко. Его критикуют за игры в сборной. Но его используют постоянно не на его родной позиции. В Ман Сити он играет определённую роль, он её исполняет на отлично, а в сборной хотят из него сделать плеймейкера. Любопытно, что один из своих лучших матчей Зина провёл с шведами, когда играл на своей родной позиции. Он должен быть или латералем или в крайнем случаи левым вингером.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 07.10.2021 12:30
    -2
    У піжона спад... Скоро буде як Шева, який у розквіті сил не хотів грати за Збірну, а коли пішов спад і гра вже не йшла то тільки мріяв щоб у Збірну покликали. Панти у футбольній кар'єрі скоро закінчуються!
    Ссылка
    oilhunt12
    online
    oilhunt12, 07.10.2021 12:29 (изменен)
    -1
    Доброгорский Юрий, 07.10.2021 11:51
    Все по полочкам...
    И это видно не вооруженным взглядом.
    В Аталанте он один из лучших, но не из-за того что Руслан прогрессирует, а из-за регресса Аталанты. Видно что физуха у них не та.
    Надеюсь что они просто не втянулись пока в сезон.
    По физухе они уже добавляют. По матчу с Янг Бойз видно было, что игроки Аталанты постепенно выходят на свои физические мощности.
    По Малиновскому. Сравнили канеш в статье... Малиновский играет в самом интенсивном чемпионате Европы ( вместе с Премьер лигой Англии) . А Шапаренко и Буяльский где играют? В УПЛ йошки.
    И объективно ли брать статистику по шести сыгранным матчам в начале сезона, когда игроки только набирают форму и сравнивать с целыми прошлыми сезонами?
    Ссылка
    umnuy2
    online
    umnuy2, 07.10.2021 12:27
    +3
    Ommm, 07.10.2021 12:17
    Просто возмутительная статья, заставила зарегистрироваться. Уважаемый Алексей ответьте пожалуйста беря статистику Руслана с чемпионата ИТАЛИИ и говоря что он точно не самый сильный в сборной то кого вы с ним сравниваете ?? не в обиду ребятам - Буяльского, Шапаренко, Степаненко "мой любимый футболист", Цыганков , кого ?? товарищи с чепионата Украины, в лиге чемпионов - 0. Это вообще полный бред, берите этого тренера и едьте вместе в чемпионат Буркина Фасо.
    зачем вы обидели Буркина Фасо-у них даже Траоре с шахты есть у нас кроме Яремчука и нет никого на 40 миллионов жителей
    Ссылка
    umnuy2
    online
    umnuy2, 07.10.2021 12:26
    -1
    New Zealander, 07.10.2021 12:24
    100%. Все эти динамовские вечно перспективные парни только в чемпионате Украины могут проявить себя. Это их уровень. А в ЛЧ они ноль. Поэтому ими вот уже сколько лет никто не интересуется и никуда в серйозный чемп они не переходят.
    так там же играть нужно у меть.а у нас схемы и сердца
    Ссылка
    New Zealander
    online
    New Zealander, 07.10.2021 12:24
    -2
    Ommm, 07.10.2021 12:17
    Просто возмутительная статья, заставила зарегистрироваться. Уважаемый Алексей ответьте пожалуйста беря статистику Руслана с чемпионата ИТАЛИИ и говоря что он точно не самый сильный в сборной то кого вы с ним сравниваете ?? не в обиду ребятам - Буяльского, Шапаренко, Степаненко "мой любимый футболист", Цыганков , кого ?? товарищи с чепионата Украины, в лиге чемпионов - 0. Это вообще полный бред, берите этого тренера и едьте вместе в чемпионат Буркина Фасо.
    100%. Все эти динамовские вечно перспективные парни только в чемпионате Украины могут проявить себя. Это их уровень. А в ЛЧ они ноль. Поэтому ими вот уже сколько лет никто не интересуется и никуда в серйозный чемп они не переходят.
    Ссылка
    umnuy2
    online
    umnuy2, 07.10.2021 12:23
    0
    dadaali177188, 07.10.2021 12:22
    Прочитал статью и по статье оказывается Малиновский не футболист, а говно какое то, вообще что он там в футболе забыл ? По - этому подобрали его ни шарящие в футболе итальяшки. Был бы нормальный футболист, играл бы как Булеца в зоре, а так приходится деградировать в Италии. Журналисты-макаронники вообще не бум бум в футболе, это и отмечают в своих заметках. С тренерами у Италии совсем беда, особенно в Аталанте - у чувака нет ни одной схемы, ни одной тактики - по этому Малина там и бегает, была бы схема у тренера - фиг бы он подошёл . Та и вообще любители соуса и спагетти какие то пофигисты - Малиновский постоянно бузит, диктует свои правила, а они его терпят
    Ссылка
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