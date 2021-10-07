В карьере Малиновского спад. Хейт в адрес Петракова не должен скрывать это

Если после Евро-2020 тема сборной Украины длительное время ассоциировалась с резонансным уходом с должности главного тренера Андрея Шевченко, то сейчас, когда исполняющим обязанности наставника «сине-желтых» стал Александр Петраков, вокруг команды только и разговоров, что о конфликте коуча с одним из наиболее ценных украинских футболистов в Европе Русланом Малиновским. Петраков банально не дал игроку «Аталанты» достаточного, с точки зрения самого Малиновского, количества игрового времени в матчах с Казахстаном и Францией, после чего хавбек не пожелал оставаться в лагере команды на спарринг с Чехией, а тренер через прессу рассказал об этой ситуации напрямую.

Вновь о проблемах между Петраковым и Малиновским заговорили 17 сентября, когда стала известна заявка сборной Украины на ближайшие матчи отбора к ЧМ-2022 с Финляндией и Боснией. В ней прогнозируемо для многих не оказалось фамилии Малиновского, и это снова привело к волне возмущения и осуждения главного тренера, прокатившейся по социальным сетям и страницам средств массовой информации.

Но оставим выяснение отношений между собой непосредственно Петракову и Малиновскому – двум взрослым и состоявшимся мужчинам, которые, как и полагается в подобной ситуации, все проблемы друг с другом должны решать сами. Куда важнее, чтобы за темой невызова Малиновского в сборную не прятался другой важный аспект, о котором пока не говорят – спад в игровой карьере Руслана. Он не так четко прослеживается по показателям результативности, однако последние не всегда отражают форму и кондиции конкретного футболиста. Порой за счет сыгранности и качества команды игрок может поддерживать в общем-то хорошую статистику результативности, в то время, как многие остальные его игровые показатели падают.

В аспекте Малиновского уже сейчас можно четко говорить, что наиболее удачным в индивидуальном плане для хавбека был именно дебютный сезон в «Аталанте». Да, он несколько меньше осуществлял результативных действий в этот период, но и на поле находился в среднем меньше. Ниже – развернутая статистика Малиновского в двух последних полных сезонах и начале нынешнего, то есть, по сути, показатели его карьеры в «Аталанте», где украинский хавбек играет с лета 2019 года.

Уже первые цифры, отражающие интенсивность работы на поле (количество действий), говорят о том, что в карьере Малиновского наблюдается спад. Ранее он более активно участвовал в командной игре, выполняя, прежде всего, значительно больше передач: с сезона-2019/20 до нынешнего здесь существенное падение – с 51 паса в среднем за матч до 37. Причем, качество передач также катится вниз – 84%, 81%, 78%...

Можно было бы предположить, что Малиновский стал действовать более авантюрно на атаку, чтобы создавать потенциально больше моментов партнерам и себе самому, но подобную гипотезу разбивает следующий блок цифр. Прежде всего, стоит взглянуть на число пасов Руслана в последнюю треть поля и в штрафную площадку соперника. Здесь, как и в ситуации с общим количеством передач, следует спад от первого сезона ко второму, а от второго – к третьему… Не создает украинец и себе самому хороших голевых возможностей. Статистика ударов и вовсе удручающая – помимо падения количественного показателя, существенно за последние годы просел и качественный. Если в сезоне-2019/20 36% ударов Малиновского приходились в створ, в сезоне-2020/21 таковых было 35%, то в нынешнем сезоне пока Руслан может похвастаться лишь 17% точных ударов, а это очень мало для игрока его амплуа.

В концепции Петракова очень важно обращать внимание и на другой блок работы полузащитника – количество и качество ведения борьбы за мяч, а также потерь и возвратов мяча. Здесь, по сути, и зарыт краеугольный камень конфликта нынешнего наставника «сине-желтых» с некогда ключевым футболистом команды.

«Мы сначала поговорили с ним в Казахстане. Я ему рассказал: у нас новая схема игры. Как мы будем с тобой работать, говорю. Он ответил: год назад, когда я играл в Бельгии, то был бы против, но сейчас играю в Италии, а там есть выражение итальянское, что на первом месте интересы команды, а потом уже личные. Я ему сказал: держи руку, молодец», - рассказывал Петраков о своем общении с Малиновским, добавляя, что далее футболист повел себя вовсе не так, как говорил на словах.

Петраков прямо этого не сказал, но имел в виду, что на позиции, которую в сборной привык занимать Малиновский, ему нужен футболист, способный выполнять огромный объем работы, причем желательно на хорошей скорости. Последняя, откровенно говоря, никогда не являлась лучшим качеством Малиновского, а вот относительно объема и качества работы вновь-таки к хавбеку есть вопросы…

Возвращаясь к цифири выше, стоит обращать внимание на показатели единоборств, потерь и возвратов мяча. Здесь у Малиновского также наблюдается очевидное «провисание» – и если в целом в единоборствах хавбек участвует практически столько же, как и два года назад, то вот показатель успешных дуэлей у него упал с 49% до 38%. Более того, Руслан меньше участвует как в единоборствах в обороне, так и в единоборствах в атаке. А еще у него вырос показатель потерь мяча, при том, что вдвое упало число отборов…

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Все это в комплексе вряд ли позволяет сейчас утверждать, что Малиновский является лучшим игроком в заявке сборной Украины, и что игнорирование его со стороны исполняющего обязанности главного тренера является каким-то преступлением. Прежде всего, любой наставник четко понимает, что он и только он будет отвечать за итоговый результат. Не включая сейчас Малиновского в заявку, Петраков сделал очень решительный шаг – по сути, поставил едва ли не все на «зеро». Сыграет ли ставка тренера – увидим по итогам отборочного цикла на ЧМ-2022. Однако, объективно оценивая статистику Малиновского, становится понятно, что нынешний Руслан – это отнюдь не самая лучшая его версия за время выступлений в профессиональном футболе. Именно поэтому вся сборная Украины и ее результаты не могут зависеть от присутствия или отсутствия в списке одного-единственного Руслана Малиновского.

Отчитываться и объясняться за свой выбор Петраков и вовсе не обязан. Определение заявки на матчи – это всего лишь одна из мелких деталей работы тренера сборной. И он никогда не был обязан за это нести ответственность перед болельщиками или СМИ. Поинтересоваться последние могут, но чего-то требовать – простите, нет. В конце концов, никто не требует от кондитеров непременно делиться секретами своих рецептов, все просто любят лакомиться вкусными пирожными. В аспекте футбола для всех нас куда важнее должен быть результат национальной команды – и это то мерило, которым и будут оценивать качество работы Петракова. По сути, единственное, и ничего более. А конфликт с Малиновским или невызов в сборную еще кого-то – вторично.

Если быть последовательным, то нынешние ярые критики Петракова должны вспоминать игнорирование штабом Андрея Шевченко великолепно разыгравшегося в «Динамо» Виталия Буяльского. Ситуация, при которой лучшего (причем не только по результативности, но и по большинству статистических аспектов) игрока «бело-синих» не привлекали в сборную вызывала к прежнему коучу сборной ряд вопросов, но не более. Шевченко в открытую никто не травил вопросами о том, почему нет Буяльского, ведь тренер просто дал понять, что этот игрок не слишком-то подходит под его концепцию футбола.

Самое абсурдное в ситуации с Петраковым, что тренера поливают грязью сейчас в основном те, кто два с небольшим года назад буквально возносил наставника к небесам за победу на чемпионате мира U-20 в Польше. Проблема только в том, что Петраков не поменялся, и не обязан этого делать – он каким был, таким и работает. И в главной команде страны он никому ничего не обязан, кроме результата. Улыбаться и сюсюкаться со СМИ – это приятный бонус, но не ключевая задача главного тренера. Объяснять и разжевывать выбор игроков – тоже.

Поэтому в сложившейся ситуации куда важнее, чтобы за всеми словесными перипетиями и баталиями не затерялся четкий «звоночек», свидетельствующий о спаде в карьере Руслана Малиновского. Да, мы помним о его травме, но ведь летом хавбек перенес операцию, после чего никогда не жаловался на проблемы со здоровьем. По идее, после этого в карьере украинца, наоборот, должен был бы последовать подъем, но имеем то, что имеем…

Куда важнее для Малиновского сейчас вовремя и правильно отреагировать на происходящее. Ведь сегодня виноватым в его неудачах можно «назначить» Петракова, а завтра таковым оказаться может уже Гасперини?..