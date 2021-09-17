Без Малиновского. Петраков назвал заявку сборной Украины на матчи отбора ЧМ

Наставник сборной Украины Алекандр Петраков назвал заявку национальной команды на ближайшие матчи отбора ЧМ-2022 против Финляндии (9 октября) и Боснии (12 октября).

В списке 25 игроков. Еще 8 футболистов в резерве, однако среди них нет полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского. Ранее у игрока и тренера возник конфликт.

При этом защитник Александр Караваев, который был публично раскритикован Петраковым, остается в заявке.

Отметим вызов хавбека «Зари» Сергея Булецы, а также появление в резервном списке Владислава Калитвинцева и Александра Пихаленка.

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Денис Бойко («Динамо» Киев), Дмитрий Ризнык («Ворскла» Полтава).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - «Шахтер», Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота (все - «Динамо» Киев), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все - «Динамо» Киев), Тарас Степаненко («Шахтер» Донецк), Сергей Булеца («Заря» Луганск), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия) Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Игорь Харатин («Легия», Польша).

Нападающие: Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Артем Довбик (СК «Днепр-1» Днепр), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк).

Резервный список: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба - «Шахтер» Донецк), Богдан Михайличенко («Андерлехт», Бельгия), Владислав Кочергин («Заря» Луганск), Владислав Калитвинцев («Десна» Чернигов), Александр Пихаленок (СК «Днепр-1»).

Сборная Украины после 5 матчей отбора набрала 5 очков и сражается за 2-е место с финнами и боснийцами.