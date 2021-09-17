Без Малиновского. Петраков назвал заявку сборной Украины на матчи отбора ЧМ

Хавбек «Аталанты» остался вне списка на матчи с Финляндией и Боснией

  • 17.09.2021 18:33
  • 1511 просмотров
  • 11 комментариев
Без Малиновского. Петраков назвал заявку сборной Украины на матчи отбора ЧМ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник сборной Украины Алекандр Петраков назвал заявку национальной команды на ближайшие матчи отбора ЧМ-2022 против Финляндии (9 октября) и Боснии (12 октября).

В списке 25 игроков. Еще 8 футболистов в резерве, однако среди них нет полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского. Ранее у игрока и тренера возник конфликт.

При этом защитник Александр Караваев, который был публично раскритикован Петраковым, остается в заявке.

Отметим вызов хавбека «Зари» Сергея Булецы, а также появление в резервном списке Владислава Калитвинцева и Александра Пихаленка.

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Денис Бойко («Динамо» Киев), Дмитрий Ризнык («Ворскла» Полтава).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - «Шахтер», Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота (все - «Динамо» Киев), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все - «Динамо» Киев), Тарас Степаненко («Шахтер» Донецк), Сергей Булеца («Заря» Луганск), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия) Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Игорь Харатин («Легия», Польша).

Нападающие: Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Артем Довбик (СК «Днепр-1» Днепр), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк).

Резервный список: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба - «Шахтер» Донецк), Богдан Михайличенко («Андерлехт», Бельгия), Владислав Кочергин («Заря» Луганск), Владислав Калитвинцев («Десна» Чернигов), Александр Пихаленок (СК «Днепр-1»).

Сборная Украины после 5 матчей отбора набрала 5 очков и сражается за 2-е место с финнами и боснийцами.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Stanislav Matusevych
    online
    Stanislav Matusevych, 17.09.2021 18:45
    0
    Жодного нормального матчу за збірну за цей рік. Та й взагалі, Маліновський за збірну завжди грав на порядок гірше, ніж за свої клуби. Зате гонору вище стелі. Хоч у одного тренера вистачило яєць поставити звЯзду на місце.
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    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 17.09.2021 18:44
    0
    наверное на обиженного положил...
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    Nordenus
    online
    Nordenus, 17.09.2021 18:43
    0
    Что происходит??? Петраков вообще адекватный???
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    OKs100
    online
    OKs100, 17.09.2021 18:42
    0
    Ададададада Аьададададад, 17.09.2021 18:41
    Та пофіг, на чм не вийдуть тай нього виженуть)) Не знаю нащо взагалі було його брати(((
    Был выбор он или Михайличенко, ещё думали над Фоменко.
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    Ilya
    online
    Ilya , 17.09.2021 18:42
    0
    Цирк.
    Это уже не профессионально.
    Сам начал выносить ссору из избы, в итоге эта изба его и погубит.
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    Zorro Men
    online
    Zorro Men, 17.09.2021 18:42
    0
    Зглузду зїхав тренер,ладно зінченка небулоб то ще нетак відчутно а от Малиновського важко буде замінити.
    Ссылка
    Ададададада Аьададададад
    online
    Ададададада Аьададададад, 17.09.2021 18:41
    -1
    Та пофіг, на чм не вийдуть тай нього виженуть)) Не знаю нащо взагалі було його брати(((
    Ссылка
    Nikas
    online
    Nikas, 17.09.2021 18:40
    -1
    Какой то сумасшедший ему мало влёт от казахов опять решил не брать одного из лучших полузащитников Серии А и опять Ляпов будет на воротах а второй вратарь Реал Мадрид в запасном списке
    Ссылка
    __MaKs___7777__
    online
    __MaKs___7777__, 17.09.2021 18:39
    -1
    Малины нет привоз Караваев есть
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
    Vbolivalnyk-Peter, 17.09.2021 18:39
    +3
    Шкода у грі з фінами та БГ явно би не завадив...
    Ссылка
    OKs100
    online
    OKs100, 17.09.2021 18:37
    +1
    Следующие на выход Ярмоленко, Яремчук и Зинченко. Петраков не умеет работать с взрослыми сформировавшимися футболистами, ведь он всегда работал, по сути, с детьми.
    Ссылка
    DK1961
    online
    DK1961, 17.09.2021 18:35
    +2
    Таки побили горшки...
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