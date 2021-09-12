ПЕТРАКОВ: «Караваев не сумел показать, как надо правильно держать игрока»

И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков оценил игру защитника национальной команды Александра Караваева, который допустил ошибки в игре ЧМ-2022 против Казахстана (2:2):

«Я с ним нормально поговорил, успокоил. Говорю: все ошибаются. Но вы меня извините, в 29 лет совершать такие ошибки. Я с Сашей разговаривал.

Говорю ему: покажи мне, как надо правильно держать игрока. Он мне показал, а я говорю: неправильно. Ты не имеешь права так держать. Ты должен держать игрока перед собой на расстоянии вытянутой руки, а он мне показывает на одной линии. Ты что? Ты же никогда так не успеешь. Ему пас отдадут, а ты не успеешь, пока будешь разворачиваться.

Ребята потихоньку воспринимают мои учения. Вы меня поймите, такие ошибки мы с командой U-17 не допускали. Поэтому я разочаровался. Один на один с вратарем выходят и не забивают».

Первый гол Казахстана: Караваев не удержал соперника

Второй гол Казахстана: Караваев не удержал соперника