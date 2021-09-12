ПЕТРАКОВ: «Караваев не сумел показать, как надо правильно держать игрока»

И. о. главного тренера сборной Украины оценил игру защитника команды

  • 12.09.2021 23:35
  • 1508 просмотров
  • 10 комментариев
ПЕТРАКОВ: «Караваев не сумел показать, как надо правильно держать игрока»
© УАФ. Александр Петраков

И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков оценил игру защитника национальной команды Александра Караваева, который допустил ошибки в игре ЧМ-2022 против Казахстана (2:2):

«Я с ним нормально поговорил, успокоил. Говорю: все ошибаются. Но вы меня извините, в 29 лет совершать такие ошибки. Я с Сашей разговаривал.

Говорю ему: покажи мне, как надо правильно держать игрока. Он мне показал, а я говорю: неправильно. Ты не имеешь права так держать. Ты должен держать игрока перед собой на расстоянии вытянутой руки, а он мне показывает на одной линии. Ты что? Ты же никогда так не успеешь. Ему пас отдадут, а ты не успеешь, пока будешь разворачиваться.

Ребята потихоньку воспринимают мои учения. Вы меня поймите, такие ошибки мы с командой U-17 не допускали. Поэтому я разочаровался. Один на один с вратарем выходят и не забивают».

Первый гол Казахстана: Караваев не удержал соперника

Второй гол Казахстана: Караваев не удержал соперника

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Источник — Великий футбол

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Disiny7
    Disiny7, 13.09.2021 00:28
    0
    А вообще, конечно, Петраков договорится, что будет играть отбор с молодыми.
    Ссылка
    Disiny7
    Disiny7, 13.09.2021 00:17
    -1
    Ну а третий? Не засчитанный - та же история.
    Но тут Петраков почему-то упорно молчит о себе любимом Ты видишь, что дважды одна и та же ошибка - поменяй дибила на защитника
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    avtv5555
    online
    avtv5555, 13.09.2021 00:08
    +1
    Если тренер видит , что игрок не тянет, не держит линию, не научен защищаться, то после первого гола он должен был его заменить и в этом случае вина тренера, что не сделал это вовремя. После назначения Петракова я написал- "Возращение в прошлое" и получил около 20 минусов. Иногда лучше промолчать , это про Петракова. Да в юношеском футболе та был для них бог и царь и они тебе в рот заглядывали. А здесь взрослые мужики и каждому из них нужен подход,ты тренер и должен быть дипломатом. Прошло толь пол месяца а уже сколько игроков обидел; Мы будем использовать наших игроков а не Марлоса и.т.д. Я не знаю какой стиль игры использовал Шевченко, Теперь история с Маиновским и Караваевым. Если так дело пойдет то с кем вы останетесь господин Петраков?.
    Ссылка
    turist86
    online
    turist86, 13.09.2021 00:04
    +3
    Як захисник має закривати суперника? Так. Ні, неправильно, не так, правильно вчать ще у ДЮСШ.
    Цим Петраков довів і свою некомпетентність. Бо якщо Караваєв такий нікудишній захисник, то навіщо ти його викликав і поставив в основу?
    Ссылка
    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 12.09.2021 23:58
    +1
    Думаю что за дебильные вопросы , а потом посмотрел источник новости и про Малину и про Каравая и все стало ясно
    Петраков или репутацией не дорожит, или ему не объяснили , а он сам не в курсе , в какие места , уважающие себя люди не ходят
    Ссылка
    rus
    online
    rus, 12.09.2021 23:55
    +1
    А зачем ставить Караваева в защиту если это не его позиция.
    Ссылка
    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 12.09.2021 23:53
    -2
    Тарас Ясень, 12.09.2021 23:49
    Нарешті одна людина сказала, що наші гравці не вміють грати в захисті, і тренере їх цьому не навчили, і не вчать!
    Ефим Конопля: «Шевченко спросил: «Ты подавать вообще умеешь?» Я сказал, что нет»
    ——-
    Ну вон игрок шахтёра подавать не умеет, а это выясняется в главной команде страны
    🤷‍♂️
    Ссылка
    ValeraValera
    online
    ValeraValera, 12.09.2021 23:52
    +2
    Караваев показал Петракову, что он не защитник!!! Луческу об этом тоже говорил.
    Казахи два раза грузанули мяч вперед, а наши "захисныки" щелканули фейсом, вот и результат!
    Короче, наварили все, от тренера до вратаря!
    Ссылка
    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 12.09.2021 23:50
    0
    Так почему это нельзя было выяснить до игры ?
    Да и Каравай не играет в защите почти , а ДК не играет в 3 форварда
    ——-
    Такое вообщем , главное что есть Тымчик , который должен закрыть эту позицию на годы
    Ну и надеюсь у Жоры будет поменьше « мертвых» зон чем у его коллеги
    Ссылка
    Тарас Ясень
    Тарас Ясень, 12.09.2021 23:49
    +2
    Нарешті одна людина сказала, що наші гравці не вміють грати в захисті, і тренере їх цьому не навчили, і не вчать!
    Ссылка
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