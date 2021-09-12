ПЕТРАКОВ: «Караваев не сумел показать, как надо правильно держать игрока»

И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков оценил игру защитника национальной команды Александра Караваева, который допустил ошибки в игре ЧМ-2022 против Казахстана (2:2):
«Я с ним нормально поговорил, успокоил. Говорю: все ошибаются. Но вы меня извините, в 29 лет совершать такие ошибки. Я с Сашей разговаривал.
Говорю ему: покажи мне, как надо правильно держать игрока. Он мне показал, а я говорю: неправильно. Ты не имеешь права так держать. Ты должен держать игрока перед собой на расстоянии вытянутой руки, а он мне показывает на одной линии. Ты что? Ты же никогда так не успеешь. Ему пас отдадут, а ты не успеешь, пока будешь разворачиваться.
Ребята потихоньку воспринимают мои учения. Вы меня поймите, такие ошибки мы с командой U-17 не допускали. Поэтому я разочаровался. Один на один с вратарем выходят и не забивают».
Первый гол Казахстана: Караваев не удержал соперника
Второй гол Казахстана: Караваев не удержал соперника
Источник — Великий футбол
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Но тут Петраков почему-то упорно молчит о себе любимом Ты видишь, что дважды одна и та же ошибка - поменяй дибила на защитника
Цим Петраков довів і свою некомпетентність. Бо якщо Караваєв такий нікудишній захисник, то навіщо ти його викликав і поставив в основу?
Петраков или репутацией не дорожит, или ему не объяснили , а он сам не в курсе , в какие места , уважающие себя люди не ходят
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Ну вон игрок шахтёра подавать не умеет, а это выясняется в главной команде страны
🤷♂️
Казахи два раза грузанули мяч вперед, а наши "захисныки" щелканули фейсом, вот и результат!
Короче, наварили все, от тренера до вратаря!
Да и Каравай не играет в защите почти , а ДК не играет в 3 форварда
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Такое вообщем , главное что есть Тымчик , который должен закрыть эту позицию на годы
Ну и надеюсь у Жоры будет поменьше « мертвых» зон чем у его коллеги
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