Игорь ЦЫГАНЫК: «Ситуация Петракова, Малиновского и Караваева - это нонсенс»

Эксперт на стороне игроков в конфликте с тренером сборной Украины

  • 13.09.2021 18:28
  • 1506 просмотров
  • 5 комментариев
Игорь ЦЫГАНЫК: «Ситуация Петракова, Малиновского и Караваева - это нонсенс»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Журналист Игорь Цыганык считает, что тренер сборной Украины Александр Петраков неправильно относится к защитнику Александру Караваеву и хавбеку Руслану Малиновского.

Ранее Петраков раскритиковал Караваева за игру в обороне, а также имеет конфликт с Малиновским.

«Для меня эта ситуация - нонсенс. Я не верю, что Руслан мог себя так вести. Я его хорошо знаю. Малиновский - скромный и нормальный парень. Я точно знаю, что отвечать на все это он не будет. Я полностью на стороне Малиновского. Как человека, который заслужил право играть в Лиге чемпионов. У него был сложный путь, и он дошел до 2-й команды чемпионата Италии. Для нашего футбола это уже легендарная личность. Он личность, как и другие игроки сборной. А не солдат. И с ними нужно разговаривать, находить аргументы. Мне очень жаль, что так подается, мол, он не хочет играть за сборную. Он всегда с огромным желанием едет в сборную. И на Евро приехал травмированным, потому что хотел играть. Хотя мог отказаться».

«Должно быть уважение друг к другу. Я понимаю, что тренер решает, но Малиновский не из-за старых заслуг в сборной. Он играет в Серии A, в Лиге чемпионов. По качеству игру он был ключевым в команде Шевченко. Мы отказываемся от всего, что было раньше? Малиновский был лидером. Он что - потерял кондиции, форму или качества? Мне кажется, этим отвлекают от основного. От того, что Чехия нас отвозила безбожно. Пусть и была ротация».

«Тренер может выбирать тех, кого хочет, это его работа. Я общался с президентом «Динамо». Игорь Суркис возмущен словами Петракова про Караваева. Человек столько матчей провел в еврокубках и за сборную. Такое о нем говорить - это унижение. Мне интересно, в каком он состоянии. Это же люди, с ними нужно работать. Это проблема Петракова, что он не сумел объяснить Малиновскому ситуацию. Или мы теперь набираем команду из чемпионов U-20? Это просто нонсенс».

«Можете меня критиковать, но я буду защищать игроков. Это нормально, когда тренер говорит, что игрок не умеет обороняться? Нужно иметь уважение. Нужно им пояснить, если они тебе не подходят», - сказал Цыганык.

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Источник — Циганик LIVE

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    lenares85
    online
    lenares85, 13.09.2021 18:47
    +2
    за все отвечает Тренер , и спрос с него в первую очередь. По этому он будет говорить с игроками так как он считает нужным. А не ути пути . Раньше подтирали сопли звездам и что это дало бутафорное место в восьмерке ? А по факту Казахстан не можем обыграть.
    Ссылка
    fedd1979
    fedd1979, 13.09.2021 18:46
    +2
    Кого захищати, Караваєва? Та пішов він в баню. Ще за "Динамо" памятаю, скільки він налажав у єврокубках, скільки пенальті привіз у свої ворота. А те що він пас дасть хороший чи два - то є його робота, це не означає, що можна в захисті голи привозити
    Ссылка
    Sukiyaki
    Sukiyaki, 13.09.2021 18:33
    +2
    Тараторкин во всех бочках - затычка
    Ссылка
    nordi
    online
    nordi, 13.09.2021 18:46
    0
    Щось забахато бажаючих хапнути хайпу навколо Петракова. Багато лобістів інтересів гравців і їх агентів. Є тренер, який відповідає за ігрову схему, склад і результат. Все!!! Крапка. Гравці або підходять або ні. А всі інші "няньки соплевитирачі" помовчте і дайте людині працювати. Він туди не просився, заткнули ним діру-він має право на свої рішення.
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    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 13.09.2021 18:44
    0
    Оооооооооооо, ше кривозубий "експерт" тут не блював..........
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