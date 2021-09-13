Игорь ЦЫГАНЫК: «Ситуация Петракова, Малиновского и Караваева - это нонсенс»

Журналист Игорь Цыганык считает, что тренер сборной Украины Александр Петраков неправильно относится к защитнику Александру Караваеву и хавбеку Руслану Малиновского.

Ранее Петраков раскритиковал Караваева за игру в обороне, а также имеет конфликт с Малиновским.

«Для меня эта ситуация - нонсенс. Я не верю, что Руслан мог себя так вести. Я его хорошо знаю. Малиновский - скромный и нормальный парень. Я точно знаю, что отвечать на все это он не будет. Я полностью на стороне Малиновского. Как человека, который заслужил право играть в Лиге чемпионов. У него был сложный путь, и он дошел до 2-й команды чемпионата Италии. Для нашего футбола это уже легендарная личность. Он личность, как и другие игроки сборной. А не солдат. И с ними нужно разговаривать, находить аргументы. Мне очень жаль, что так подается, мол, он не хочет играть за сборную. Он всегда с огромным желанием едет в сборную. И на Евро приехал травмированным, потому что хотел играть. Хотя мог отказаться».

«Должно быть уважение друг к другу. Я понимаю, что тренер решает, но Малиновский не из-за старых заслуг в сборной. Он играет в Серии A, в Лиге чемпионов. По качеству игру он был ключевым в команде Шевченко. Мы отказываемся от всего, что было раньше? Малиновский был лидером. Он что - потерял кондиции, форму или качества? Мне кажется, этим отвлекают от основного. От того, что Чехия нас отвозила безбожно. Пусть и была ротация».

«Тренер может выбирать тех, кого хочет, это его работа. Я общался с президентом «Динамо». Игорь Суркис возмущен словами Петракова про Караваева. Человек столько матчей провел в еврокубках и за сборную. Такое о нем говорить - это унижение. Мне интересно, в каком он состоянии. Это же люди, с ними нужно работать. Это проблема Петракова, что он не сумел объяснить Малиновскому ситуацию. Или мы теперь набираем команду из чемпионов U-20? Это просто нонсенс».

«Можете меня критиковать, но я буду защищать игроков. Это нормально, когда тренер говорит, что игрок не умеет обороняться? Нужно иметь уважение. Нужно им пояснить, если они тебе не подходят», - сказал Цыганык.