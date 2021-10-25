Малиновский и Гармаш в списке. Петраков огласил заявку сборной Украины

Кроме того, в сборную вернулся Виктор Коваленко

  • 25.10.2021 16:08
  • 4645 просмотров
  • 37 комментариев
Малиновский и Гармаш в списке. Петраков огласил заявку сборной Украины
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Наставник сборной Украины Александр Петраков объявил заявку сборной Украины на контрольный матч против Болгарии 11 ноября и решающий поединок отбора ЧМ-2022 против Боснии 16 ноября.

В сборную Украины вернулся хавбек Руслан Малиновский, который из-за конфликта с тренером пропустил последние встречи.

Кроме того, в списке нашлось место хавбеку «Динамо» Денису Гармашу. В нынешнем сезоне игрок удачно действует на позиции форварда, чем привлек внимание Петракова.

Гармаша не было в сборной с 2017 года.

Вернулся в сборную Украины полузащитник «Специи» Виктор Коваленко.

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Георгий Бущан («Динамо» Киев), Дмитрий Ризнык («Ворскла» Полтава).

Защитники: Александр Караваев, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Тымчик (все - «Динамо» Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов (оба - «Шахтер» Донецк), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Тарас Качараба («Славия», Чехия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Тарас Степаненко («Шахтер» Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все - «Динамо» Киев), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Виктор Коваленко («Специя», Италия).

Нападающие: Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Артем Довбик (СК «Днепр-1»), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк), Денис Гармаш («Динамо» Киев).

Резервный список

Андрей Лунин («Реал», Испания), Анатолий Трубин, Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Виктор Корниенко (все - «Шахтер» Донецк), Сергей Булеца («Заря» Луганск), Игорь Харатин («Легия», Польша), Александр Пихаленок (СК «Днепр-1»).

Источник — Украинская ассоциация футбола

(26 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    victorpolo
    victorpolo, 25.10.2021 16:22
    +7
    Евгений Семыкин, 25.10.2021 16:13
    Ага, а Павелко директор )))
    Дрогнул наш несгибаемый, понимает что цена матча космическая, подстелил соломки... Ну а что вы хотели ? Я Малину вызывал, делал всё что мог )
    Блин, вам все равно, за что критиковать? ))) Вызвал "опального", и все равно вам не так!!! )))
    Как по мне, то это оптимальный состав на сегодняшний день. Надеюсь, это поможет нашей сборной достичь второго места в группе!!!
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 25.10.2021 16:20
    +7
    Гармаш затащит сборную, в плей-офф
    Ссылка
    Умник
    Умник, 25.10.2021 16:12
    +7
    Всьо самий лучший трєнєр
    Ссылка
    etorfine
    etorfine, 25.10.2021 16:18 (изменен)
    +4
    Всьо, тіперь всє давольні, хотя вряд лі, знайдуться "лічності"...
    Ссылка
    Дмитрий Рыженко
    Дмитрий Рыженко, 25.10.2021 16:40
    +2
    avk2307, 25.10.2021 16:34
    Зубков тоже смущает, но не имеющий постоянной игровой и сыгравший в одной игре это как говорят в Одессе - две большие разницы .
    Зубков сыграл за последние 7 матчей за Ференцварош 64 минуты суммарно.
    Коваленко сыграл от звонка до звонка два последние матча за Специю. Гол + пас.
    Согласитесь интенсивность игр Серии А уж точно не ровня ни венгерскому, ни нашему. Поэтому как игрок ротации подойдет очень даже.
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    VadyaMetal
    online
    VadyaMetal, 25.10.2021 16:38
    +2
    Надеюсь, Зубкова ни в состав, ни на замену не привлекут - он абсолютно не усиливает игру сборной. Прием мяча, обработка, точность удара - это не его.
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 25.10.2021 16:38 (изменен)
    +2
    avk2307, 25.10.2021 16:28
    Появился шанс Коваленко вместе с заслужившими вызвать
    В Специи вышел один раз и все в сборную, сразу в основу, даже не в резерв
    дык... Звьозда 4-ёх минут в Аталанте и 1-го матча в Специи!!!
    ТАТОТАКЭ
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 25.10.2021 16:45
    +1
    avk2307, 25.10.2021 16:39
    Сироты в резервном нет списке.Зато Бондарь есть
    Наверное за те же заслуги , что и Коваленко
    А какая разница кто в резервном. Вероятность перехода оттуда ноль. Вот Корниенко отцепили, а Сикана взяли. Хотя Петраков играет фланговыми бегунками, выглядит по меньшей мере странно. У него должно быть по два-три тела на каждый фланг.
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    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 25.10.2021 16:36
    +1
    alefteev77, 25.10.2021 16:28
    А почему Корниенко в резервном списке?
    Потому что 25 человек. За счет него и других добрали игроков - Гармаш, Коваленко, Малиновский. Отцепили Сироту, Корниенко и Харатин - в резервный. Зачем нужен Сикан при трех других забивных форвардах, я не знаю.
    Ссылка
    Бугор
    Бугор, 25.10.2021 17:10
    0
    avk2307, 25.10.2021 16:28
    Появился шанс Коваленко вместе с заслужившими вызвать
    В Специи вышел один раз и все в сборную, сразу в основу, даже не в резерв
    Он вышел не один раз в УПЛ , а два раза подряд в чемпионате Италии и сделал пас и гол красивый и был в двух матчах один из лучших в команде.А ты л@х диванный пукать только можешь под себя
    Ссылка
    Бугор
    Бугор, 25.10.2021 17:07
    0
    Хоакин Гусман Лоэра, 25.10.2021 16:43
    Алексей Голяченко, 23.10.2021 05:37
    кого ты тянуть собрался в сборную доцент? Шлем с проруби?
    Витя как игрок давно уже себя исчерпал, ещё в выступлениях за Шахтёр. После аренд в Италии его ждёт в лучшем случае Турция но не как не сборная!!! Ответ на этот высер был таким Хоакин Гусман Лоэра 23.10.2021 13:05. балабол с сортира ,я заскриню твой очередной бред ,а когда Коваленко вызовут в сборную я опущу твою харю в сортир https://sport.ua/uk/news/558986-kovalenko-so-spetsiey-proigral-sampdorii-to
    rino-vzyalo-tri-ochka-s-dzhenoa
    Слив тролляки с динамЕ засчитан
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 25.10.2021 16:48
    0
    Ёкарный Бабай, 25.10.2021 16:45
    А какая разница кто в резервном. Вероятность перехода оттуда ноль. Вот Корниенко отцепили, а Сикана взяли. Хотя Петраков играет фланговыми бегунками, выглядит по меньшей мере странно. У него должно быть по два-три тела на каждый фланг.
    Где то согласен. А если что случится с ЦЗ довызовут или Сироту или Шабанова.
    Хоть дома побудет, а то после Мариуполей двух опять
    Ссылка
    Умник
    Умник, 25.10.2021 16:47
    0
    Сергей Журавко, 25.10.2021 16:44
    Почему Корниенко не в основе???
    Он играет?
    Ссылка
    Tasha19
    Tasha19, 25.10.2021 16:47
    0
    VadyaMetal, 25.10.2021 16:35
    Какие в дупу 5 защитников? Вы вообще смотрели турнирные расклады? А они там такие, что надо побеждать, а следовательно играть больше на атаку! Тут вопрос 4 и 3 защ., не более. 5 защитников - это копия стиля Фоменки на ЕВРО 2016. Максимум при комфортном счете для удержания результата...
    Петраков завжди зрає з 3 ЦЗ. Є сумніви, що щось змінювати буде.
    Ссылка
    Хоакин Гусман Лоэра
    online
    Хоакин Гусман Лоэра, 25.10.2021 16:44
    0
    Алексей Голяченко ты где
    Ссылка
    Сергей Журавко
    Сергей Журавко, 25.10.2021 16:44
    0
    Почему Корниенко не в основе???
    Ссылка
    Умник
    Умник, 25.10.2021 16:43
    0
    Burevestnik, 25.10.2021 16:35
    когда?
    В ноябре
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 25.10.2021 16:41
    0
    Ёкарный Бабай, 25.10.2021 16:36
    Потому что 25 человек. За счет него и других добрали игроков - Гармаш, Коваленко, Малиновский. Отцепили Сироту, Корниенко и Харатин - в резервный. Зачем нужен Сикан при трех других забивных форвардах, я не знаю.
    Сикан? Есть такое слово "надо".
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    Евгений Семыкин, 25.10.2021 16:40
    0
    etorfine, 25.10.2021 16:26
    Сємикін - ти трошки дебіл
    Мне кажется Бонифаций, а именно Вы удосужились напялить на свой аккаунт, был поболее воспитан...
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 25.10.2021 16:39
    0
    Дмитрий Рыженко, 25.10.2021 16:32
    А Зубков не имеющий постоянной игровой практики в чемпионате Венгрии Вас в списке не смущает?
    та це вже вобще вже...
    Ссылка
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