Малиновский и Гармаш в списке. Петраков огласил заявку сборной Украины

Наставник сборной Украины Александр Петраков объявил заявку сборной Украины на контрольный матч против Болгарии 11 ноября и решающий поединок отбора ЧМ-2022 против Боснии 16 ноября.

В сборную Украины вернулся хавбек Руслан Малиновский, который из-за конфликта с тренером пропустил последние встречи.

Кроме того, в списке нашлось место хавбеку «Динамо» Денису Гармашу. В нынешнем сезоне игрок удачно действует на позиции форварда, чем привлек внимание Петракова.

Гармаша не было в сборной с 2017 года.

Вернулся в сборную Украины полузащитник «Специи» Виктор Коваленко.

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Георгий Бущан («Динамо» Киев), Дмитрий Ризнык («Ворскла» Полтава).

Защитники: Александр Караваев, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Тымчик (все - «Динамо» Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов (оба - «Шахтер» Донецк), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Тарас Качараба («Славия», Чехия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Тарас Степаненко («Шахтер» Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все - «Динамо» Киев), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Виктор Коваленко («Специя», Италия).

Нападающие: Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Артем Довбик (СК «Днепр-1»), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк), Денис Гармаш («Динамо» Киев).

Резервный список

Андрей Лунин («Реал», Испания), Анатолий Трубин, Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Виктор Корниенко (все - «Шахтер» Донецк), Сергей Булеца («Заря» Луганск), Игорь Харатин («Легия», Польша), Александр Пихаленок (СК «Днепр-1»).