Малиновский и Гармаш в списке. Петраков огласил заявку сборной Украины

Наставник сборной Украины Александр Петраков объявил заявку сборной Украины на контрольный матч против Болгарии 11 ноября и решающий поединок отбора ЧМ-2022 против Боснии 16 ноября.
В сборную Украины вернулся хавбек Руслан Малиновский, который из-за конфликта с тренером пропустил последние встречи.
Кроме того, в списке нашлось место хавбеку «Динамо» Денису Гармашу. В нынешнем сезоне игрок удачно действует на позиции форварда, чем привлек внимание Петракова.
Гармаша не было в сборной с 2017 года.
Вернулся в сборную Украины полузащитник «Специи» Виктор Коваленко.
Вратари: Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Георгий Бущан («Динамо» Киев), Дмитрий Ризнык («Ворскла» Полтава).
Защитники: Александр Караваев, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Тымчик (все - «Динамо» Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов (оба - «Шахтер» Донецк), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Тарас Качараба («Славия», Чехия).
Полузащитники: Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Тарас Степаненко («Шахтер» Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все - «Динамо» Киев), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Виктор Коваленко («Специя», Италия).
Нападающие: Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Артем Довбик (СК «Днепр-1»), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк), Денис Гармаш («Динамо» Киев).
Резервный список
Андрей Лунин («Реал», Испания), Анатолий Трубин, Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Виктор Корниенко (все - «Шахтер» Донецк), Сергей Булеца («Заря» Луганск), Игорь Харатин («Легия», Польша), Александр Пихаленок (СК «Днепр-1»).
Источник — Украинская ассоциация футбола
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Дрогнул наш несгибаемый, понимает что цена матча космическая, подстелил соломки... Ну а что вы хотели ? Я Малину вызывал, делал всё что мог )
Как по мне, то это оптимальный состав на сегодняшний день. Надеюсь, это поможет нашей сборной достичь второго места в группе!!!
Коваленко сыграл от звонка до звонка два последние матча за Специю. Гол + пас.
Согласитесь интенсивность игр Серии А уж точно не ровня ни венгерскому, ни нашему. Поэтому как игрок ротации подойдет очень даже.
В Специи вышел один раз и все в сборную, сразу в основу, даже не в резерв
ТАТОТАКЭ
Наверное за те же заслуги , что и Коваленко
В Специи вышел один раз и все в сборную, сразу в основу, даже не в резерв
кого ты тянуть собрался в сборную доцент? Шлем с проруби?
Витя как игрок давно уже себя исчерпал, ещё в выступлениях за Шахтёр. После аренд в Италии его ждёт в лучшем случае Турция но не как не сборная!!! Ответ на этот высер был таким Хоакин Гусман Лоэра 23.10.2021 13:05. балабол с сортира ,я заскриню твой очередной бред ,а когда Коваленко вызовут в сборную я опущу твою харю в сортир https://sport.ua/uk/news/558986-kovalenko-so-spetsiey-proigral-sampdorii-to
rino-vzyalo-tri-ochka-s-dzhenoa
Хоть дома побудет, а то после Мариуполей двух опять
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