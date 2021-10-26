Источник: Суркис предложит Милевскому работу в структуре Динамо

Президент «Динамо» Игорь Суркис в ближайшие дни встретится с Артемом Милевским и сделает ему предложение о работе в структуре клуба.



Каким именно направлением сможет заниматься в «Динамо» Милевский, станет известно по итогам встречи футболиста с президентом «бело-синих».



Отметим, что во время недавнего матча 12-го тура УПЛ против «Днепра-1» Артем Милевский попрощался с болельщиками столичного клуба под песню «Виват, король!».



В составе «Динамо» Милевский выступал с 2002 по 2013 годы. Провел 247 матчей, забил 82 гола и отдал 54 ассиста. Последней командой в карьере футболиста Милевского был закарпатский «Минай».