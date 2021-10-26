Источник: Суркис предложит Милевскому работу в структуре Динамо

Вот это неожиданность

  • 26.10.2021 20:17
  • 2026 просмотров
  • 9 комментариев
Источник: Суркис предложит Милевскому работу в структуре Динамо
© ФК Динамо Киев. Артем Милевский

Президент «Динамо» Игорь Суркис в ближайшие дни встретится с Артемом Милевским и сделает ему предложение о работе в структуре клуба. 
 
Каким именно направлением сможет заниматься в «Динамо» Милевский, станет известно по итогам встречи футболиста с президентом «бело-синих».
 
Отметим, что во время недавнего матча 12-го тура УПЛ против «Днепра-1» Артем Милевский попрощался с болельщиками столичного клуба под песню «Виват, король!».
 
В составе «Динамо» Милевский выступал с 2002 по 2013 годы. Провел 247 матчей, забил 82 гола и отдал 54 ассиста. Последней командой в карьере футболиста Милевского был закарпатский «Минай».

Источник — Meta-ratings.com.ua

(20 голосов)

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Комментарии
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    Trollface
    Trollface, 26.10.2021 20:22
    +5
    Сомелье.
    Ссылка
    dd dent
    dd dent, 26.10.2021 20:21
    +5
    Тема для бесконечного стеба открыта
    Ссылка
    firstromario
    firstromario, 26.10.2021 20:34
    +1
    в конче заспі бар відкривають?
    Ссылка
    yan2018
    yan2018, 26.10.2021 20:30
    +1
    Знаток всех злачных мест, будет игроков по-ночам собирать.
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 26.10.2021 20:27
    +1
    Милевский будет главным специалистом по выдаче банных халатов
    Ссылка
    firstromario
    firstromario, 26.10.2021 20:38
    0
    alex73776, 26.10.2021 20:38
    тренером u-14 нормально,учил бы жизни пацанов,плохо пас отдал-подзатыльник!
    хорошо отдал 100 грам і пончік
    Ссылка
    alex73776
    alex73776, 26.10.2021 20:38
    0
    тренером u-14 нормально,учил бы жизни пацанов,плохо пас отдал-подзатыльник!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 26.10.2021 20:32
    0
    Trollface, 26.10.2021 20:22
    Сомелье.
    Этот сомелье слил 12 млн евро на бордо 83-го года. Слишком дорого Суркису обойдется
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    belerilf1
    belerilf1, 26.10.2021 20:35 (изменен)
    -1
    чего это неожиданно, милевский последние несколько месяцев вылизывал анус суркису через прессу. лично мне было очевидно что он хочет пристроится где-то у сурка, 12 спортдиром условно говоря
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