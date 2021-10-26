Луческу не взял Супрягу, Де Пену и Буяльского на матч против Мариуполя

Поединок 1/8 финала Кубка Украины состоится 27 октября

  • 26.10.2021 19:17
  • 2991 просмотр
  • 1 комментарий
Луческу не взял Супрягу, Де Пену и Буяльского на матч против Мариуполя
© ФК Динамо. Владислав Супряга

Киевское «Динамо» отправилось в Мариуполь, где проведет матч 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины сезона-2021/2022.

В составе делегации «бело-синих» 21 футболист.

Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет;

Защитники: Шабанов, Тымчик, Забарный, Караваев, Миколенко, Сирота, Кендзера;

Полузащитники: Сидорчук, Цыганков, Леднев, Шепелев, Шапаренко, Антюх, Вербич, Витиньо;

Нападающие: Гармаш, Рамирес, Шкурин.

Напомним, что матч «Мариуполь» – «Динамо» пройдет в среду, 27 октября, в Мариуполе на стадионе имени Владимира Бойко, начало – в 17:00.

Источник — ФК Динамо Киев

(10 голосов)

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Комментарии
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    dd dent
    dd dent, 26.10.2021 19:58
    0
    Супряга как тот чемодан без ручки
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