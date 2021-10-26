Луческу не взял Супрягу, Де Пену и Буяльского на матч против Мариуполя

Киевское «Динамо» отправилось в Мариуполь, где проведет матч 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины сезона-2021/2022.
В составе делегации «бело-синих» 21 футболист.
Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет;
Защитники: Шабанов, Тымчик, Забарный, Караваев, Миколенко, Сирота, Кендзера;
Полузащитники: Сидорчук, Цыганков, Леднев, Шепелев, Шапаренко, Антюх, Вербич, Витиньо;
Нападающие: Гармаш, Рамирес, Шкурин.
Напомним, что матч «Мариуполь» – «Динамо» пройдет в среду, 27 октября, в Мариуполе на стадионе имени Владимира Бойко, начало – в 17:00.
Источник — ФК Динамо Киев
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