Еще одна победа украинок. Костюк одолела Перу на турнире в Румынии

Украинская теннисистка Марта Костюк (№55 WTA) с победы начала борьбу в основной сетке на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.



В первом круге украинка, получившая шестой номер посева, одолела Бернарду Перу из США (№94 WTA).



Клуж-Напока. Финал

Марта Костюк (Украина) – Бернарда Пера (США) – 6:3, 6:4



В следующем раунде Костюк сразится против Моны Бартель из Германии (№202 WTA).



Ранее первый раунд в Румынии преодолели Ангелина Калинина и Леся Цуренко. На соревнованиях в Италии с побед стартовали Даяна Ястремская и Катерина Козлова.