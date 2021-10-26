Еще одна победа украинок. Костюк одолела Перу на турнире в Румынии

Все пять представительниц Украины преодолели первый круг на турнирах WTA на этой неделе

  • 26.10.2021 13:21
  • 456 просмотров
  • 6 комментариев
Еще одна победа украинок. Костюк одолела Перу на турнире в Румынии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№55 WTA) с победы начала борьбу в основной сетке на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.
     
В первом круге украинка, получившая шестой номер посева, одолела Бернарду Перу из США (№94 WTA).
 
Клуж-Напока. Финал
Марта Костюк (Украина) – Бернарда Пера (США) – 6:3, 6:4
 
В следующем раунде Костюк сразится против Моны Бартель из Германии (№202 WTA).
 
Ранее первый раунд в Румынии преодолели Ангелина Калинина и Леся Цуренко. На соревнованиях в Италии с побед стартовали Даяна Ястремская и Катерина Козлова.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    olya403
    olya403, 26.10.2021 13:31 (изменен)
    +2
    Stanislav Matusevych, 26.10.2021 13:24
    Не вдалося подивитися матч, тільки по лайвскору. Дійсно Марта грала більшу частину матчу в теніс, а не бадмінтон? Чи то Пера в звичному стилі більше віддала?
    Перший сет був дійсно хороший від Марти, але й була звична Пера, в якої шикарні віннерси чергувалися з не менш шикарними аутами, цілими серіями)) В другому до 4-1 Марта виглядала гарно і зібрано. Після того Марта спробувала зіграти м'яко, не напрягаючись, і Пера забивала кожен її бадмінтоннний м'ячик . При 5-4 і 30-40 на БП Марта врешті-решт зібралася і гарно забила
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 26.10.2021 13:24
    +2
    Не вдалося подивитися матч, тільки по лайвскору. Дійсно Марта грала більшу частину матчу в теніс, а не бадмінтон? Чи то Пера в звичному стилі більше віддала?
    Ссылка
    Александр Науменко
    Александр Науменко, 26.10.2021 13:34
    +1
    Stanislav Matusevych, 26.10.2021 13:24
    Не вдалося подивитися матч, тільки по лайвскору. Дійсно Марта грала більшу частину матчу в теніс, а не бадмінтон? Чи то Пера в звичному стилі більше віддала?
    Всього потроху, але перемога впевнена.
    Ссылка
    katekumko
    online
    katekumko, 26.10.2021 13:29 (изменен)
    +1
    Stanislav Matusevych, 26.10.2021 13:24
    Не вдалося подивитися матч, тільки по лайвскору. Дійсно Марта грала більшу частину матчу в теніс, а не бадмінтон? Чи то Пера в звичному стилі більше віддала?
    Перу никакущая, двойные и ошибки по длине сопровождали весь матч. Марта получше играла, но в основном победа за счет соперницы
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    kollekciy
    kollekciy, 26.10.2021 13:36
    0
    Марту з перемогою. Марта видно відчула, що Калініна вже 100% бачить себе 2 ракеткою, та вирішила так просто не здаватися. Трохи покращила гру. Зокрема подачу, але поки що, нажаль на весь матч подачі не вистачило, добре що Пера також стала гірше подавати. Пера грає як Даяна лупить, а там як вийде.
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    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 26.10.2021 13:32
    0
    Зрозуміло, дякую. Проти Бартель вже сподіваюсь подивитися.
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