Украинскому дерби в Италии быть. Козлова вышла на Ястремскую

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№132 WTA) успешно начала борьбу на турнире WTA 250 в Курмайёре.



В матче первого круга украинка переиграла Лючию Бронзетти из Италии (№148 WTA).



Курмайёр. Первый круг

Катерина Козлова (Украина) – Лючия Бронзетти (Италия) – 6:1, 6:3



В следующем раунде Козлова сразится против украинки Даяны Ястремской (№79 WTA).

Таким образом, в четвертьфинале точно будет играть кто-то из представительниц Украины.