Украинскому дерби в Италии быть. Козлова вышла на Ястремскую

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№132 WTA) успешно начала борьбу на турнире WTA 250 в Курмайёре.
В матче первого круга украинка переиграла Лючию Бронзетти из Италии (№148 WTA).
Курмайёр. Первый круг
Катерина Козлова (Украина) – Лючия Бронзетти (Италия) – 6:1, 6:3
В следующем раунде Козлова сразится против украинки Даяны Ястремской (№79 WTA).
Таким образом, в четвертьфинале точно будет играть кто-то из представительниц Украины.
Источник — Sport.ua
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