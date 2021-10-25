Украинскому дерби в Италии быть. Козлова вышла на Ястремскую

Катерина выиграла первый матч на соревнованиях в Курмайёре

  • 25.10.2021 16:48
  • 618 просмотров
  • 4 комментария
Украинскому дерби в Италии быть. Козлова вышла на Ястремскую
© BNP Paribas Poland Open. Катерина Козлова

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№132 WTA) успешно начала борьбу на турнире WTA 250 в Курмайёре.
     
В матче первого круга украинка переиграла Лючию Бронзетти из Италии (№148 WTA).
 
Курмайёр. Первый круг
Катерина Козлова (Украина) – Лючия Бронзетти (Италия) – 6:1, 6:3 
 
В следующем раунде Козлова сразится против украинки Даяны Ястремской (№79 WTA).

Таким образом, в четвертьфинале точно будет играть кто-то из представительниц Украины.

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
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    Spectra
    Spectra, 25.10.2021 16:54
    +5
    Стабильний матч провела, укороченные почти все заходили и свечки! В матче Даяны с Катей, все же вижу, у Кати больше шансов, Даяна не умеет играть умный теннис, у неё существует лупить на всю силу и все!
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    ona_proigraet
    online
    ona_proigraet, 25.10.2021 16:54
    +4
    сдается мне, Катюша вздрючит нашу любимую певичку
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    Андрій Некрасов
    Андрій Некрасов, 25.10.2021 17:07
    +1
    Нестабильная Даяна - будет лупить... и сольет... и запишет новую песню.
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    vital
    online
    vital, 25.10.2021 17:27
    0
    Даяні буде важко в дербі...
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