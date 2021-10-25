Ястремская обыграла россиянку на соревнованиях в Италии

Даяна стартовала с победы над Виталией Дьяченко

  • 25.10.2021 13:43
  • 867 просмотров
  • 3 комментария
Ястремская обыграла россиянку на соревнованиях в Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№79 WTA) успешно начала борьбу на турнире WTA 250 в Курмайёре.
     
В матче первого круга украинка одолела Виталию Дьяченко из России (№135 WTA).
 
Курмайёр. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Виталия Дьяченко (Россия) – 6:3, 6:1

Даяна сыграла 12-й матч на уровне WTA с соперницами из России, добыла седьмую победу.
 
В следующем раунде Ястремская сразится против украинки Катерины Козловой (№132 WTA) или Лучии Бронзетти из Италии (№148 WTA).

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 25.10.2021 13:45 (изменен)
    +3
    Теперь ждём Козлову, и украинское дерби!
    Ссылка
    Александр Науменко
    Александр Науменко, 25.10.2021 14:01
    +2
    Гра не показник, москавітка за жодним ударом по лініі не побігла, зовсім без супротиву.
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    Senior
    online
    Senior, 25.10.2021 14:27
    0
    Spectra, 25.10.2021 13:45
    Теперь ждём Козлову, и украинское дерби!
    Українсько-росіянське )
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