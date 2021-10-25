Ястремская обыграла россиянку на соревнованиях в Италии

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№79 WTA) успешно начала борьбу на турнире WTA 250 в Курмайёре.
В матче первого круга украинка одолела Виталию Дьяченко из России (№135 WTA).
Курмайёр. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Виталия Дьяченко (Россия) – 6:3, 6:1
Даяна сыграла 12-й матч на уровне WTA с соперницами из России, добыла седьмую победу.
В следующем раунде Ястремская сразится против украинки Катерины Козловой (№132 WTA) или Лучии Бронзетти из Италии (№148 WTA).
Источник — Sport.ua
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