Ястремская обыграла россиянку на соревнованиях в Италии

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№79 WTA) успешно начала борьбу на турнире WTA 250 в Курмайёре.



В матче первого круга украинка одолела Виталию Дьяченко из России (№135 WTA).



Курмайёр. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Виталия Дьяченко (Россия) – 6:3, 6:1

Даяна сыграла 12-й матч на уровне WTA с соперницами из России, добыла седьмую победу.



В следующем раунде Ястремская сразится против украинки Катерины Козловой (№132 WTA) или Лучии Бронзетти из Италии (№148 WTA).