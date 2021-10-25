Клуж-Напока. Цуренко стартовала с победы

Украинка уверенно пробилась во второй раунд

  • 25.10.2021 19:28
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Клуж-Напока. Цуренко стартовала с победы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Сегодня Леся Цуренко с победы стартовала на хардовом турнире WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния). Украинка в двух сетах обыграла хозяйку соревнований, Андрея Присакариу. Матч продолжался 1 час и 24 минуты.

1-й раунд

Леся Цуренко (Украина) – Андрея Присакариу (Румыния) – 7:5, 6:2

Следующей соперницей Цуренко будет россиянка Анастасия Гасанова.

Источник — Sport.ua

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