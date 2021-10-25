Клуж-Напока. Цуренко стартовала с победы

Сегодня Леся Цуренко с победы стартовала на хардовом турнире WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния). Украинка в двух сетах обыграла хозяйку соревнований, Андрея Присакариу. Матч продолжался 1 час и 24 минуты.
1-й раунд
Леся Цуренко (Украина) – Андрея Присакариу (Румыния) – 7:5, 6:2
Следующей соперницей Цуренко будет россиянка Анастасия Гасанова.
Источник — Sport.ua
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