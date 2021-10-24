Калинина и Цуренко узнали первых соперниц в основе турнира в Румынии

Украинские теннисистки Ангелина Калинина (№52 WTA) и Леся Цуренко (№145 WTA) получили первых соперниц в основной сетке в рамках турнира WTA 250 в Румынии.
Калинина начнет соревнования матчем против Лесли Керкхов из Нидерландов (№151 WTA).
Первой соперницей Цуренко, которая преодолела отборочный этап, станет обладательница вайлд-кард из Румынии Андрея Присэкариу (№300 WTA).
Ранее свою оппонентку в первом раунде узнала Марта Костюк.
Qualifiers placed in Cluj-Napoca:— Ed Salmon (@fogmount) October 24, 2021
Bondar–Barthel
Tsurenko–Prisacariu
Gasanova–Teichmann
Pattinama Kerkhove–Kalinina
Ignatik–Friedsam
Krunic–Kontaveit
Источник — Sport.ua
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