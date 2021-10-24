Калинина и Цуренко узнали первых соперниц в основе турнира в Румынии

Жребий для украинок можно назвать удачным

  • 24.10.2021 16:56
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Калинина и Цуренко узнали первых соперниц в основе турнира в Румынии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинские теннисистки Ангелина Калинина (№52 WTA) и Леся Цуренко (№145 WTA) получили первых соперниц в основной сетке в рамках турнира WTA 250 в Румынии.
 
Калинина начнет соревнования матчем против Лесли Керкхов из Нидерландов (№151 WTA).
 
Первой соперницей Цуренко, которая преодолела отборочный этап, станет обладательница вайлд-кард из Румынии Андрея Присэкариу (№300 WTA). 
 
Ранее свою оппонентку в первом раунде узнала Марта Костюк.

Источник — Sport.ua

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