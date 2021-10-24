Калинина и Цуренко узнали первых соперниц в основе турнира в Румынии

Украинские теннисистки Ангелина Калинина (№52 WTA) и Леся Цуренко (№145 WTA) получили первых соперниц в основной сетке в рамках турнира WTA 250 в Румынии.



Калинина начнет соревнования матчем против Лесли Керкхов из Нидерландов (№151 WTA).



Первой соперницей Цуренко, которая преодолела отборочный этап, станет обладательница вайлд-кард из Румынии Андрея Присэкариу (№300 WTA).



Ранее свою оппонентку в первом раунде узнала Марта Костюк.

Qualifiers placed in Cluj-Napoca:



Bondar–Barthel

Tsurenko–Prisacariu

Gasanova–Teichmann

Pattinama Kerkhove–Kalinina

Ignatik–Friedsam

Krunic–Kontaveit — Ed Salmon (@fogmount) October 24, 2021