Цуренко пробилась в основу турнира WTA в Румынии

Украинская теннисистка Леся Цуренко преодолела сито квалификации в рамках турнира WTA 250 в Румынии.
В полуфинале отбора украинка одолела испанку, в финале справилась с соперницей из Румынии.
Клуж-Напока. Полуфинал квалификации
Леся Цуренко (Украина, 5) – Ивонн Кавалье-Реймерс (Испания) – 7:6(3), 6:3
Клуж-Напока. Финал квалификации
Леся Цуренко (Украина, 5) – Андрееа Амалия Роска (Румыния) – 7:5, 6:1
В основе сыграют также Марта Костюк и Ангелина Калинина.
Источник — Sport.ua
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