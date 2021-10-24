Цуренко пробилась в основу турнира WTA в Румынии

Украинская теннисистка успешно преодолела квалификационный барьер

  • 24.10.2021 15:38
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Цуренко пробилась в основу турнира WTA в Румынии
© WTA. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко преодолела сито квалификации в рамках турнира WTA 250 в Румынии.
 
В полуфинале отбора украинка одолела испанку, в финале справилась с соперницей из Румынии. 
 
Клуж-Напока. Полуфинал квалификации
Леся Цуренко (Украина, 5) – Ивонн Кавалье-Реймерс (Испания) – 7:6(3), 6:3

Клуж-Напока. Финал квалификации
Леся Цуренко (Украина, 5) – Андрееа Амалия Роска (Румыния) – 7:5, 6:1

В основе сыграют также Марта Костюк и Ангелина Калинина.

Источник — Sport.ua

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