Костюк и Калинина сыграют в Румынии, Ястремская и Козлова - в Италии

На турнире WTA 250 в Румынии в основной сетке сыграют украинские теннисистки Марта Костюк и Ангелина Калинина.

Костюк в первом круге сразится против американки Бернарды Перы, а Калинина узнает соперницу после завершения квалификации.

В финал квалификации ранее вышла Леся Цуренко, которая в двух сетах обыграла Ивонн Кавалье-Реймерс - 7:6, 6:3.

Кроме того, с 25 октября стартует турнир WTA 250 в Италии.

Даяна Ястремская на старте встретится с Донной Векич, а Катерина Козлова сыграет с Лучией Брондзетти.