Костюк и Калинина сыграют в Румынии, Ястремская и Козлова - в Италии

На турнире WTA 250 в Румынии в основной сетке сыграют украинские теннисистки Марта Костюк и Ангелина Калинина.
Костюк в первом круге сразится против американки Бернарды Перы, а Калинина узнает соперницу после завершения квалификации.
В финал квалификации ранее вышла Леся Цуренко, которая в двух сетах обыграла Ивонн Кавалье-Реймерс - 7:6, 6:3.
Кроме того, с 25 октября стартует турнир WTA 250 в Италии.
Даяна Ястремская на старте встретится с Донной Векич, а Катерина Козлова сыграет с Лучией Брондзетти.
Источник — Большой теннис Украины
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