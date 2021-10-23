Костюк и Калинина сыграют в Румынии, Ястремская и Козлова - в Италии

Украинки сыграют на турнирах WTA в Румынии и Италии

  • 23.10.2021 20:29
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Костюк и Калинина сыграют в Румынии, Ястремская и Козлова - в Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

На турнире WTA 250 в Румынии в основной сетке сыграют украинские теннисистки Марта Костюк и Ангелина Калинина.

Костюк в первом круге сразится против американки Бернарды Перы, а Калинина узнает соперницу после завершения квалификации.

В финал квалификации ранее вышла Леся Цуренко, которая в двух сетах обыграла Ивонн Кавалье-Реймерс - 7:6, 6:3.

Кроме того, с 25 октября стартует турнир WTA 250 в Италии.

Даяна Ястремская на старте встретится с Донной Векич, а Катерина Козлова сыграет с Лучией Брондзетти.

Источник — Большой теннис Украины

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