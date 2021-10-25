Калинина легко обыграла первую соперницу на турнире в Румынии

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№59 WTA) стартовала с победы на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.
В матче первого круга украинка одолела Лесли Керкхов из Нидерландов (№152 WTA).
Клуж-Напока. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Лесли Керкхов (Нидерланды) – 6:1, 6:1
В следующем раунде Калинина сразится против Александры Игнатик из Румынии (№209 WTA) или Анны-Лены Фридзам (№137 WTA).
Источник — Sport.ua
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Здається в попередній новині було сказано що два минулі матчі з голандкою Ангеліна програла...
Рахунок вражаючий
Здається в попередній новині було сказано що два минулі матчі з голандкою Ангеліна програла...
Рахунок вражаючий
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