Калинина легко обыграла первую соперницу на турнире в Румынии

Ангелина проиграла всего два гейма в стартовом матче

  • 25.10.2021 13:16
  • 634 просмотра
  • 4 комментария
Калинина легко обыграла первую соперницу на турнире в Румынии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№59 WTA) стартовала с победы на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.
     
В матче первого круга украинка одолела Лесли Керкхов из Нидерландов (№152 WTA). 
 
Клуж-Напока. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Лесли Керкхов (Нидерланды) – 6:1, 6:1
 
В следующем раунде Калинина сразится против Александры Игнатик из Румынии (№209 WTA) или Анны-Лены Фридзам (№137 WTA).

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Sashamar
    Sashamar, 25.10.2021 13:45
    +2
    Arctic, 25.10.2021 13:23
    Хто бачив, поділіться враженнями!
    Здається в попередній новині було сказано що два минулі матчі з голандкою Ангеліна програла...
    Рахунок вражаючий
    Я теж не бачив, але поділитися можу. П'ятдесят якась ракетка світу легко обіграла сто п'ятдесят таку. І в цьому нічого дивного немає, якщо не брати до уваги, що рік тому Калініна була там, де Керхове, і без будь-якої надії. Отже, Ангеліна впевнено обживається в першій сотні. А більше поки що й не треба.
    Ссылка
    Senior
    online
    Senior, 25.10.2021 14:25
    +1
    Якби не поїхала на кубок рейхстагу, було б цікаво
    Ссылка
    Arctic
    online
    Arctic, 25.10.2021 13:23
    +1
    Хто бачив, поділіться враженнями!
    Здається в попередній новині було сказано що два минулі матчі з голандкою Ангеліна програла...
    Рахунок вражаючий
    Ссылка
    Александр Науменко
    Александр Науменко, 25.10.2021 13:54
    0
    В одну хвіртку, нідерландка ніяка.
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