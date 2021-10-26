Металлист перед УПЛ планирует подписать 7-8 футболистов

Журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что перед возвращением в УПЛ «Металлист» планирует серьезное усиление и уже ведет переговоры.
«Металлист» активно работает на рынке Латинской Америки, идет серьезный просмотр игроков. Это работа на УПЛ уже, будет порядка 7-8 новых футболистов под УПЛ. Но переплачивать за игроков клуб не будет. Время у руководства есть, и весной уже должна быть конкретика».
«И могут быть неожиданные фамилии среди украинских игроков»», - сказал Цыганык.
Сейчас харьковчане уверенно лидируют в Первой лиге, а СМИ уже связывают клуб с рядом бразильских игроков.
Источник — Циганик LIVE
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