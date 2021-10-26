Металлист перед УПЛ планирует подписать 7-8 футболистов

Игорь Цыганык рассказал о планах харьковского клуба

  • 26.10.2021 08:29
  • 3851 просмотр
  • 11 комментариев
Металлист перед УПЛ планирует подписать 7-8 футболистов
© metalist.ua

Журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что перед возвращением в УПЛ «Металлист» планирует серьезное усиление и уже ведет переговоры.

«Металлист» активно работает на рынке Латинской Америки, идет серьезный просмотр игроков. Это работа на УПЛ уже, будет порядка 7-8 новых футболистов под УПЛ. Но переплачивать за игроков клуб не будет. Время у руководства есть, и весной уже должна быть конкретика».

«И могут быть неожиданные фамилии среди украинских игроков»», - сказал Цыганык.

Сейчас харьковчане уверенно лидируют в Первой лиге, а СМИ уже связывают клуб с рядом бразильских игроков.

Источник — Циганик LIVE

(25 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Comrade Me
    Comrade Me, 26.10.2021 09:21
    +2
    ZloyDeda, 26.10.2021 09:08
    Ну звісно, що своїх виховувати не збираються! Потім хтось буде волати, а чому гравців для збірної немає... Ярославський будує клуб за схемою Шахтаря, а потім в унісон з Рінатіком будуть і Динамо травити, як це і раніше в унісон робили
    За новостями о Металлисте ты, конечно, не следишь.
    Металлист торжественно открыл футбольную академию.
    Будут отбирать у латиносов детей и насильно тренировать?
    Ссылка
    ABTO6yC1925
    ABTO6yC1925, 26.10.2021 09:15
    +1
    ЛИШЬ В ОДНУ КОМАНДУ МЫ ВЕРИМ
    Ссылка
    BaZia
    online
    BaZia, 26.10.2021 08:56
    +1
    Розумію що ставка буде йти на латиносів, але хоча б 4-5 наших хлопців щоб грали в основі вже було б добре
    Ссылка
    cucumber
    cucumber, 26.10.2021 09:59
    0
    Андрій Некрасов, 26.10.2021 09:45
    Они еще выборы не выиграли в Харькове, а уже пол Бразилии покупают.
    ваш добкин и прочее ОПЗЖ не будет править в Харькове
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    cucumber
    cucumber, 26.10.2021 09:58
    0
    ZloyDeda, 26.10.2021 09:08
    Ну звісно, що своїх виховувати не збираються! Потім хтось буде волати, а чому гравців для збірної немає... Ярославський будує клуб за схемою Шахтаря, а потім в унісон з Рінатіком будуть і Динамо травити, як це і раніше в унісон робили
    Школа на днях запущена, твоя карта бита, шах и мат
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    Hulivud
    Hulivud, 26.10.2021 09:47
    0
    BaZia, 26.10.2021 08:56
    Розумію що ставка буде йти на латиносів, але хоча б 4-5 наших хлопців щоб грали в основі вже було б добре
    І ці 4-5 хлопців будуть гідно грати і у збірній!!!
    Ссылка
    Андрій Некрасов
    online
    Андрій Некрасов, 26.10.2021 09:45
    0
    Они еще выборы не выиграли в Харькове, а уже пол Бразилии покупают.
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 26.10.2021 09:25
    0
    это будут футболисты по 1-2 млн, очень навряд ли дороже.
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    Hulivud
    Hulivud, 26.10.2021 09:52
    -1
    Андрій Некрасов, 26.10.2021 09:45
    Они еще выборы не выиграли в Харькове, а уже пол Бразилии покупают.
    "Металлист" особо не зависел от политической обстановки-Ярославский в политику не лез, больше проблем создавали Шубкисы!
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    belerilf1
    belerilf1, 26.10.2021 09:14
    -2
    BaZia, 26.10.2021 08:56
    Розумію що ставка буде йти на латиносів, але хоча б 4-5 наших хлопців щоб грали в основі вже було б добре
    болей за свой минай и львов, чо ты смотришь кто там в харькове играть будет.
    Ссылка
    ZloyDeda
    ZloyDeda, 26.10.2021 09:08
    -5
    Ну звісно, що своїх виховувати не збираються! Потім хтось буде волати, а чому гравців для збірної немає... Ярославський будує клуб за схемою Шахтаря, а потім в унісон з Рінатіком будуть і Динамо травити, як це і раніше в унісон робили
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