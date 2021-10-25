Шахтер и Металлист поспорят за Габриэла Пирани

Донецкий «Шахтер» и харьковский «Металлист» интересуются 19-летним атакующим хавбеком «Сантоса» Габриэлом Пирани.
По информации Radar Esportes, украинские клубы, равно как и французский «Лилль», уже контактировали с представителями «Сантоса» на предмет потенциального трансфера Пирани.
Хавбек, оцениваемый в 2,5 миллиона евро, в нынешнем бразильском сезоне сыграл 52 матча (5 забитых мячей и 2 результативные передачи), и «Сантос» рассчитывает как следует заработать на его уходе, чтобы хоть немного улучшить финансовое положение.
Ожидается, что возможная сделка будет закрыта в ближайшие недели, но поехать в Европу Пирани сможет только в конце года.
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