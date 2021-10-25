Шахтер и Металлист поспорят за Габриэла Пирани

Два украинских клуба уже контактировали с представителями «Сантоса»

  • 25.10.2021 13:31
  • 1290 просмотров
  • 8 комментариев
Шахтер и Металлист поспорят за Габриэла Пирани
© Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Пирани

Донецкий «Шахтер» и харьковский «Металлист» интересуются 19-летним атакующим хавбеком «Сантоса» Габриэлом Пирани.

По информации Radar Esportes, украинские клубы, равно как и французский «Лилль», уже контактировали с представителями «Сантоса» на предмет потенциального трансфера Пирани.

Хавбек, оцениваемый в 2,5 миллиона евро, в нынешнем бразильском сезоне сыграл 52 матча (5 забитых мячей и 2 результативные передачи), и «Сантос» рассчитывает как следует заработать на его уходе, чтобы хоть немного улучшить финансовое положение.

Ожидается, что возможная сделка будет закрыта в ближайшие недели, но поехать в Европу Пирани сможет только в конце года.

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Комментарии
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    Хоакин Гусман Лоэра
    online
    Хоакин Гусман Лоэра, 25.10.2021 13:37
    +2
    Вы сезоне в Бразилии играют по 52 матча
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    Умник
    Умник, 25.10.2021 14:02
    0
    М₳✘7777, 25.10.2021 13:46
    И Нужен ещё и защитник хороший.Марлон и Матвей норм ну когда травма Илии что ещё у них бондарь и крива,а особено виттао это Не уровень Шахтера когда спокойно в защите и В атаке тогда всее отллиично
    Хороший защитник. Не мешайте ему
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    Умник
    Умник, 25.10.2021 14:02
    0
    И познакомьте Степаненко с Бенджамином Баттоном ведь опорник Тарас должен быть и через 5 лет
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    М₳✘7777
    М₳✘7777, 25.10.2021 13:47
    0
    New Zealander, 25.10.2021 13:43
    Таких игроков нам надо, кусучих как Пираньи, которые кровушки попьют у любого соперника.
    💯%
    Ссылка
    М₳✘7777
    М₳✘7777, 25.10.2021 13:46 (изменен)
    0
    И Нужен ещё и защитник хороший.Марлон и Матвей норм ну когда травма Илии что ещё у них бондарь и крива,а особено виттао это Не уровень Шахтера когда спокойно в защите и В атаке тогда всее отллиично
    Ссылка
    New Zealander
    New Zealander, 25.10.2021 13:43
    0
    Таких игроков нам надо, кусучих как Пираньи, которые кровушки попьют у любого соперника.
    Ссылка
    New Zealander
    New Zealander, 25.10.2021 13:41
    0
    Шахтёру надо ещё хотя бы 4 классных таких трансфера в это зимнее окно совершить и тогда можно будет рассчитывать на успех в ЛЧ
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    Бугор
    Бугор, 25.10.2021 13:58
    -2
    Если он не подойдёт Шахтеру,тогда к Ярику пусть идёт нам всем нужен сильный Металлист и нужно ДинамЕ брать бронзу каждый сезон она это заслуживает
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