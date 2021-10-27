ПОВОРОЗНЮК: «Селезнев рекорд не побьет. Сделал 1 ассист, и чувака понесло»

Президент «Ингульца» прокомментировал высказывания форварда «Миная»

  • 27.10.2021 00:10
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ПОВОРОЗНЮК: «Селезнев рекорд не побьет. Сделал 1 ассист, и чувака понесло»
© ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк прокомментировал высказывания форварда «Миная» Евгения Селезнева, который ранее рассказал о своем разговоре с боссом клуба УПЛ.

– Евгений Селезнев сказал, что он забил за свою карьеру больше голов, чем весь «Ингулец». Есть что ему ответить?

– Хочу напомнить Селезневу, что ему 35 лет, а «Ингульцу» всего пять. Вот когда «Ингульцу» будет 35 лет, тогда будем смотреть, что мы выиграли и сколько забили.

Я уважаю заслуги Селезнева в сборной Украины и «Днепре». Но, скажем так, годы берут свое. Он должен понять, что 35 – это уже конец футбольной карьеры и нужно вовремя и красиво уйти.

– А это правда, что он вам звонил?

– Да, правда. Он мне позвонил и сказал: «Александр Григорьевич, почему вы про меня так высказываетесь? Что я плохого сделал?» Говорю: «Женя, ты ничего плохого мне не сделал. Просто я высказываю свое мнение, что тебе уже нужно вовремя и красиво уйти. И тогда ты будешь уважаемый человек». Вот это я сказал, а не то, что он наговорил.

– Так вы ему говорили, что его карьеру нужно было заканчивать в 2015 году после финала Лиги Европы?

– Это неправда. Я сказал, что ему нужно гордо и красиво уйти и на сегодня он уже не футболист. Это я сказал.

– У Селезнева есть мечта побить рекорд по голам в УПЛ. Для этого ему осталось забить 8 мячей.

– У каждого рядового – мечта стать генералом. 

– Как думаете, ему это удастся? 

– Никогда! Будет играть до 40 лет, но 8 мячей не забьет. Это мой ответ. Если его мечта исполнится, то я извинюсь. Он отдал одну результативную передачу и дал сразу интервью. До этого он клялся, что полгода не будет разговаривать с журналистами, пока что-то не докажет. А тут, сделал одну передачу, и чувака понесло.

– С Селезневым понятно, а Милевский вовремя ушел?

– Чуть-чуть невовремя, но красиво. Не каждому на «Олимпийском» будут петь «Виват, Король». Милевский – красавец.

За карьеру 36-летний Евгений забил 116 голов в УПЛ и хочет превзойти рекорд результативности Сергея Реброва и Максима Шацких (по 123 гола). 

Источник — FanDay

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