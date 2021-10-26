СЕЛЕЗНЕВ: «Кто такой Поворознюк? Я голов больше забил, чем весь Ингулец»

Нападающий «Миная» Евгений Селезнев дал ответ на критику со стороны президента «Ингульца» Александра Поворознюка и заявил, что за свою карьеру забил больше мячей, чем «Ингулец»:

«После слов Поворознюка, что он никогда не возьмет меня к себе в команду, я его набрал. Говорю: «Слушай, что я тебе плохого сделал?» Он мне сказал, что мою карьеру нужно было заканчивать в 2015 году после финала Лиги Европы. Зато в 2018 году в Турции я выиграл два кубка, а он никогда кубки не выигрывал и что-то будет мне говорить? Я голов больше забил, чем весь «Ингулец».

Футболист должен играть в футбол, а шахтер – работать в шахте. Каждый должен заниматься своим делом. Я не понимаю, когда посторонние люди начинают говорить о футболе. Речи о моем переходе в «Ингулец» вообще не было, я никуда не просился.

Тоже слова Поворознюка: «Если Селезнев – футболист, то я – испанский летчик». А кто он, футболист? Ты это говоришь человеку, который был на определенном уровне, выигрывал чемпионства, трофеи, выступал рядом с многими футболистами, играл в сборной. Это его, конечно, дело. Пусть говорит, что хочет, я его знать не знаю».

За карьеру 36-летний Евгений забил 116 голов в УПЛ и хочет превзойти рекорд результативности Сергея Реброва и Максима Шацких (по 123 гола). Игроки «Ингульца» за полтора сезона в УПЛ отправили в ворота соперников 33 мяча.