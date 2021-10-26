СЕЛЕЗНЕВ: «Кто такой Поворознюк? Я голов больше забил, чем весь Ингулец»

Нападающий «Миная» дал ответ на критику со стороны президента «Ингульца»

  • 26.10.2021 23:23
  • 782 просмотра
  • 6 комментариев
СЕЛЕЗНЕВ: «Кто такой Поворознюк? Я голов больше забил, чем весь Ингулец»
© ФК Минай. Евгений Селезнев

Нападающий «Миная» Евгений Селезнев дал ответ на критику со стороны президента «Ингульца» Александра Поворознюка и заявил, что за свою карьеру забил больше мячей, чем «Ингулец»:

«После слов Поворознюка, что он никогда не возьмет меня к себе в команду, я его набрал. Говорю: «Слушай, что я тебе плохого сделал?» Он мне сказал, что мою карьеру нужно было заканчивать в 2015 году после финала Лиги Европы. Зато в 2018 году в Турции я выиграл два кубка, а он никогда кубки не выигрывал и что-то будет мне говорить? Я голов больше забил, чем весь «Ингулец».

Футболист должен играть в футбол, а шахтер – работать в шахте. Каждый должен заниматься своим делом. Я не понимаю, когда посторонние люди начинают говорить о футболе. Речи о моем переходе в «Ингулец» вообще не было, я никуда не просился.

Тоже слова Поворознюка: «Если Селезнев – футболист, то я – испанский летчик». А кто он, футболист? Ты это говоришь человеку, который был на определенном уровне, выигрывал чемпионства, трофеи, выступал рядом с многими футболистами, играл в сборной. Это его, конечно, дело. Пусть говорит, что хочет, я его знать не знаю».

За карьеру 36-летний Евгений забил 116 голов в УПЛ и хочет превзойти рекорд результативности Сергея Реброва и Максима Шацких (по 123 гола). Игроки «Ингульца» за полтора сезона в УПЛ отправили в ворота соперников 33 мяча.

Источник — Sportarena

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    bullyUA
    bullyUA, 26.10.2021 23:28
    +5
    Странно, что кормилец не сказал Поворознюку "пошли выйдем".
    Ссылка
    Akkerman65
    Akkerman65, 26.10.2021 23:37
    +1
    bullyUA, 26.10.2021 23:28
    Странно, что кормилец не сказал Поворознюку "пошли выйдем".
    Там люди с автоматами.
    Ссылка
    доцент
    online
    доцент, 26.10.2021 23:44
    0
    Бегемота зажарил
    Ссылка
    banderlog78
    banderlog78, 26.10.2021 23:41
    0
    А що в інгульці є нападники кращі за Селезньова ? взагалі не розумію весь цей хейт навколо Селезньова. Зробив тіп помилку коли перейшов в росію , визнав це, ок.Дайте дограти йому спокійно той рік чи два, в нього хоч клас якийсь є , досвід , може молодим передати. Супряга тоже не забиває поки що , хоч зробили з нього зірку 2 роки тому
    Ссылка
    zzg77
    online
    zzg77, 26.10.2021 23:38
    0
    Селезнёву надо вызвать Поворознюка на боксерский поединок!!
    Ссылка
    Vetal
    Vetal, 26.10.2021 23:35
    0
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