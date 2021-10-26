Александр ГОЛОВКО: «У Цыганкова непростой характер. И это мягко сказано»

Известный украинский тренер Александр Головко поделился мнением о 23-летнем вингере киевского «Динамо» и сборной Украины Викторе Цыганкове.

«Цыганков прошел через мою обойму. С ним было очень интересно работать. И мозги такие…

Проблема Вити в том, что он был склоне к травматизму. Это связано с его физиологией. И он не прошел в Украине полную школу детско-юношеской подготовки. Наверное, это хорошо, потому что он неординарный, ему не мешали быть самим собой. Он в Израиле жил. Он из футбольной семьи, он знает себе цену. У него непростой характер, и это мягко сказано», — рассказал Головко.