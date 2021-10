ВИДЕО. Беспорядки на трибунах. Во Франции Сент-Этьен вырвал ничью у Анже

В матче 11-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» сыграл вничью с «Анже» (2:2).

Хозяева поля по ходу матча уступали 0:2, но сумели спасти игру, забив нужный мяч на последних минутах встречи.

Начало игры было отложено из-за беспорядков от фанатов «Сент-Этьена», которые недовольны работой главного тренера Клода Пюэля.

Лига 1. 11-й тур

«Сент-Этьен» – «Анже» – 2:2

Голы: Хазри, 61, Над, 90+3 – Траоре, 28, Фюльжини, 56.

«Сент-Этьен»: Байич, Мукуди (Над, 46), Масон (Буанга, 73), Соу, Будебуз, Камара, Муффек (Амума, 59), Гурна-Дуат, Нейу (Аушиш, 82), Хазри, Крассо (Норден, 59).

«Анже»: Бернардони, Траоре, Тома, Мансо, Мангани, Капель (Эбосс, 83), Кабо, Фюльжини (Перейра Лаж, 90+1), Менди (Унаи, 70), Баокен (Шо, 70), Буфаль.

Предупреждения: Буфаль, 45+1. Менди, 60. Мангани, 90+1.

Судья: Готье.

22 октября. Сент-Этьен. Стадион «Жоффруа Гишар».

Tonight’s Saint Étienne-Angers kick-off has been delayed, with multiple flares being thrown onto the pitch. The players have returned to the changing rooms. (📽@EDWARDJAY73) pic.twitter.com/eAebACwhie