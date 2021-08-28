Топ-10 тренеров-вратарей мирового футбола: Папа, Маг и коллега

Футбольная мифология весьма разнообразна, и кто-то когда-то определил: мол, из голкипера не может получиться выдающийся тренер из-за того, что всю игровую карьеру он видит поле с весьма специфического ракурса, это ощутимо ограничивает его тактическую грамотность, а следовательно, и футбольный интеллект. Есть и те, кто считает это абсолютно ошибочным мнением: мол, вратарь много разговаривает на поле, раздает команды партнерам – чем не готовый тренер? Как бы то ни было, а тренеров, которые были в прошлом вратарями, меньше просто потому, что вратарь вообще самое редкое амплуа в футболе. Однако и среди этой немногочисленной общности есть действительно выдающиеся инженеры футбола.

1. Айморе Морейра (Бразилия, 1912–1998)

Как вратарь Морейра отдал немало лет «Ботафого», немного поиграл и за национальную сборную. Как тренер достиг наивысшего успеха – привел своих подопечных к мировому чемпионскому титулу в 1962 г. Состав бразильцев, поехавших в Чили защищать завоеванный в 1958 г. чемпионский титул, практически не изменился, но игроки слегка повзрослели. Поэтому Айморе Морейра немного умерил атакующий пыл игроков, в то же время смог успешно использовать возможности подопечных именно на своих позициях. Тогда еще речь не шла об универсализме. На смену расстановке 4–2–4 Морейра предложил 4–3–3 и не прогадал. Несколько ограниченная гибкость атаки и травма Пеле не помешали команде Морейры. Гарринча сполна проявил свои игровые достоинства, тем самым подчеркнув главенствующую роль крайнего нападающего в тогдашнем футболе (играл исключительно на правом фланге бразильского нападения). А в целом тренерская карьера Морейры продолжалась свыше 35 лет, в основном на родине, но определенное время он проработал и в Европе, а частности в Португалии и Греции.

2. Раймон Гуталс (Бельгия, 1921–2004)



Getty Images/Global Images Ukraine. Раймон Гуталс с Кубком чемпионов

Раймон Гуталс-вратарь может похвастать разве что несколькими успешными сезонами в клубе «Моленбек», а вот Гуталс-тренер достиг высочайших вершин, за что был удостоен прозвища Маг. С разными клубами он выиграл 6 национальных титулов в Бельгии и Франции (впоследствии одного из них его, правда, лишили из-за коррупционного скандала), триумфовал с «Андерлехтом» в Кубке обладателей кубков и дважды в Суперкубке УЕФА, а с марсельским «Олимпиком» – в Лиге чемпионов. В 1991 г. Гуталса признали лучшим тренером в Европе. Фирменные черты его команд – искусственный офсайд (со страховкой от судейской ошибки в лице голкипера, обычно игравшего весьма высоко), компактность, никаких разрывов между линиями и освобождение звезд-нападающих от черновой работы.

3. Дино Дзофф (Италия, родился в 1942 г.)

Дзофф обрел легендарность именно как вратарь, став чемпионом Европы, вице-чемпионом мира и, в конце концов, в 40-летнем возрасте самым пожилым игроком – чемпионом мира. Уже тогда его звали Папа Дино. Такое прозвище словно обязывает начать тренерскую карьеру. И как тренер Дзофф вполне смог себя реализовать. Во главе «Ювентуса» он выигрывал Кубок Италии и Кубок УЕФА, а, работая в национальной сборной, имел все шансы привести «Скуадру Адзурру» к титулу чемпионов Старого Света. Однако в финале Euro-2000 до триумфа итальянцам не хватило какой-то толики малой, несколько десятков секунд. Чемпионами тогда стали французы. Но та итальянская сборная запомнилась своей волей к победам, была воистину несгибаемой, вопреки всем обстоятельствам одолела в полуфинале главных фаворитов чемпионата – сборную Нидерландов.

Умение настроить своих подопечных, грамотно выстроить оборону – очевидные достоинства Дзоффа-тренера.

4. Хулен Лопетеги (Испания, родился в 1966 г.)

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Лопетеги-вратарь сыграл несколько матчей в «Реале» и «Барсе», но большую часть игровой карьеры провел в «Логроньесе» и «Райо Вальекано». Как тренер три года подряд выигрывал европейские чемпионаты с испанскими молодежками, а в прошлом году привел «Севилью» к победе в любимом турнире этого клуба – Лиге Европы. Главное достоинство Лопетеги-тренера, и это подчеркивают все его подопечные, – умение разговаривать с молодежью на одном языке.

5. Рожериу Сени (Бразилия, родился в 1973 г.)

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Чемпион мира 2002 г. вошел в мировую футбольную историю как вратарь, забивший наибольшее количество голов среди игроков своего амплуа (131!). Карьера Сени-тренера насчитывает лишь четыре года. Однако за это время он успел потренировать четыре знаменитых бразильских клуба, дважды привести своих подопечных к чемпионству в штате Сеара, один раз в штате Рио-де-Жанейро, однажды – к чемпионскому титулу во всей стране (самой футбольной в мире, безусловно!), и еще один раз выиграть Суперкубок Бразилии. Сени-тренер имеет все предпосылки для того, чтобы развить эти начальные успехи, отличается любознательностью, знанием мировых футбольных трендов, исповедует сбалансированный футбол без чрезмерного крена в сторону атаки или обороны.

6. Гильермо Эйсагирре (Испания, 1909–1986)

Как игрок Эйсагирре ярко выраженный ванклабмэн: ворота «Севильи» защищал свыше десятка лет. Как тренер возглавил национальную сборную Испании после Второй мировой войны, вывел ее на чемпионат мира-1950 и занял с ней там 4-е место. Ошибкой Эйсагирре-тренера было желание поспорить в атакующей игре с бразильцами на «Маракане» в присутствии свыше 152 000 зрителей. Как следствие, поражение – 1:6. Однако в других матчах подопечные Эйсагирре по большей части выглядели уверенно, навязывая соперникам свою волю. В течение длительного времени то 4-е место было наивысшим достижением сборной Испании на мундиалях.

7. Рикардо Лавольпе (Аргентина, родился в 1952 г.)

Как игрок Лавольпе стал чемпионом мира в 1978 г., не сыграв, правда, ни одного матча в финальной стадии домашнего и триумфального для аргентинцев мундиаля. Как тренер немало поработал в Мексике. За время его каденции в национальной сборной этой страны мексиканцы достигли 4-й строчки в рейтинге ФИФА! А наибольшее достижение – победа в Золотом кубке КОНКАКАФ 2003 г. (в финале были обыграны бразильцы!). Игровая стилистика Лавольпе – использование схемы 5–3–2 с постепенным переходом во время игры к 3–5–2, где-то в зависимости от исполнителей, бывших в его распоряжении, мог сыграть и с тремя форвардами, что-то вроде 4–3–3. Автор нескольких крылатых выражений: «Если вы играете на победу, то либо выиграете, либо сыграете вничью, а если играете на ничью, то или сыграете вничью, или проиграете», «Я лучше брошу футбол, чем курево». Его игровая философия получила название «лавольпизм», а ее поклонников кличут «лавольпистас».

8. Станислав Черчесов (СССР – РФ, родился в 1963 г.)

Черчесов-игрок пребывал в тени Рината Дасаева, но смог познать вкус союзного «золота» в составе московского «Спартака». Мне лично запомнился грубой игрой во время прощального матча Олега Блохина, за что умудрился получить желтую карточку. В такой игре! Помню, что моя соседка на трибунах тогда сыронизировала: «Он же привык к тому, что, играя в Киеве, соперников, нужно «мочить». Инстинкт!» Как тренер стал вице-чемпионом России со «Спартаком»

(а после уничижительного домашнего поражения в квалификации Лиги чемпионов от киевского «Динамо» со счетом 1:4 был уволен), чемпионом Польши с «Легией», а также вывел национальную сборную своей страны в четвертьфинал домашнего чемпионата мира 2018 г. В то же время нынешнее Euro провалил и после этого был уволен с поста главного тренера сборной. Сторонник жесткой дисциплины, в «Спартаке» ввел суровую систему штрафов за опоздания и лишний вес, не любит улыбок у игроков во время выполнения тренировочных упражнений, мол, это свидетельствует о несерьезном отношении к работе.

9. Евгений Лемешко (СССР – Украина, 1930–2016)

Вратарь Евгений Лемешко становился вице-чемпионом и обладателем Кубка СССР в составе киевского «Динамо», но большей славы удостоился как тренер. На тренерской скамье он оказался в 29-летнем возрасте и в дальнейшем свыше 30-ти лет работал исключительно с украинскими клубами. Конечно, прежде всего, известен как многолетний коуч «Металлиста». Вывел эту команду из 2-й союзной лиги в высшую, завоевал с ней Кубок СССР 1988 г. (с той поры, кстати, «Металлист» так больше и не разжился титулами), запомнился острыми высказываниями (мол, водитель ассенизаторской машины и он, везущий футболистов-неудачников, – коллеги), умел максимально использовать потенциал игроков, имевшихся в его распоряжении. Как только «Металлист» вышел в высшую лигу, то сразу вызвал симпатии по всей Украине и даже за ее пределами своей яркой игрой. Лемешко-тренер был очень сильным мотиватором. Этой черты, как по мне, не хватало его преемникам в харьковском клубе.

10. Найджел Эдкинс (Англия, родился в 1965 г.)

Семь лет Эдкинс защищал ворота «Уигана». Звезд с неба не хватал, но отличался внутренним спокойствием и уверенностью. Тренерскую карьеру начал, когда ему еще не исполнилось и 30-ти, сначала в валлийском «Бангор Сити» ассистентом, потом… физиотерапевтом в «Сканторпе». В 2006 г. стал главным тренером этой команды. В дальнейшем тренировал несколько заметных английских клубов, а наибольшего успеха достиг с «Саутгемптоном», выведя «святых» в премьер-лигу. Примечательно, что в 2017 г. сменил на посту главного тренера «Халла» другого бывшего вратаря – россиянина Леонида Слуцкого. Почему он не попал в наш хит-парад? Все-таки карьера Слуцкого именно как игрока не задалась, он провел лишь несколько матчей на более-менее высоком уровне и вынужден был завершить игровую карьеру из-за травмы. Из-за незначительного игрового опыта (играл только в студенческих командах) не включил в топ-10 и американца Брюса Арену. Хотя и без них список получился представительный, не так ли?

Алексей РЫЖКОВ