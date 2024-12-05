Последний шанс. В понедельник Вест Хэм может остаться без тренера

59-летний испанский главный тренер «Вест Хэма» Хулен Лопетеги может быть уволен уже в следующий понедельник.

Как сообщает издание talkSPORT, Лопетеги провел встречу с владельцем клуба Дэвидом Салливаном, который предупредил о возможном увольнении, если команда в ближайшее время не улучшит свои результаты.

Согласно информации, в случае негативного результата в матче против «Вулверхэмптона», контракт с Лопетеги будет расторгнут.

После поражения от «Лестера» (1:3) фанаты «Вест Хэма» призвали руководство клуба немедленно уволить главного тренера.

Ранее появилась информация, что на эту должность «молотобойцы» рассматривают кандидатуру итальянского специалиста Массимилиано Аллегри.