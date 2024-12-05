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  4. Последний шанс. В понедельник Вест Хэм может остаться без тренера
Англия
05 декабря 2024, 18:55 |
141
0

Последний шанс. В понедельник Вест Хэм может остаться без тренера

Хулену Лопетеги дают последний шанс на исправление ситуации

05 декабря 2024, 18:55 |
141
0
Последний шанс. В понедельник Вест Хэм может остаться без тренера
Getty Images/Global Images Ukraine

59-летний испанский главный тренер «Вест Хэма» Хулен Лопетеги может быть уволен уже в следующий понедельник.

Как сообщает издание talkSPORT, Лопетеги провел встречу с владельцем клуба Дэвидом Салливаном, который предупредил о возможном увольнении, если команда в ближайшее время не улучшит свои результаты.

Согласно информации, в случае негативного результата в матче против «Вулверхэмптона», контракт с Лопетеги будет расторгнут.

После поражения от «Лестера» (1:3) фанаты «Вест Хэма» призвали руководство клуба немедленно уволить главного тренера.

Ранее появилась информация, что на эту должность «молотобойцы» рассматривают кандидатуру итальянского специалиста Массимилиано Аллегри.

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Массимилиано Аллегри чемпионат Англии по футболу отставка назначение тренера Английская Премьер-лига Хулен Лопетеги Вест Хэм
Олександр Сільченко Источник: talkSPORT
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