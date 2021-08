Ярмоленко - в основе Вест Хэма, Малиновский вне заявки Аталанты

Сегодня в 17:00 начнется контрольный матч между «Вест Хэмом» и «Аталантой».

В составе лондонской команды в основе выйдет вингер Андрей Ярмоленко. А вот в составе бергамской команды нет ни Руслана Малиновского, ни Виктора Коваленко.



📋 Our team news is in... Here's how we line up this afternoon against Atalanta!