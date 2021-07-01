Знаменитый француз Патрик Виейра возглавит команду АПЛ

Бывший наставник «Ниццы» Патрик Виейра станет новым главным тренером клуба «Кристал Пэлас».
Стороны договорились о сотрудничестве и в ближайшее время подпишут контракт. Виейра должен будет получить рабочую визу. Договор планируется сроком на три года, до лета 2024 года.
Патрик играл в Англии за «Арсенал» и «Манчестер Сити». Также выступал за клубы выступал за «Канн», «Милан», «Ювентус», «Интер». Работал тренером юношей в «Манчестер Сити», с 2016 по 2018 год был главным тренером «Нью-Йорк Сити». Последним местом работы Патрика была «Ницца», из которой он ушел в 2020 году.
BREAKING: Patrick Vieira has agreed to become the new Crystal Palace manager.— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 29, 2021
Источник — Sky Sports
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