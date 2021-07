Знаменитый француз Патрик Виейра возглавит команду АПЛ

Бывший наставник «Ниццы» Патрик Виейра станет новым главным тренером клуба «Кристал Пэлас».

Стороны договорились о сотрудничестве и в ближайшее время подпишут контракт. Виейра должен будет получить рабочую визу. Договор планируется сроком на три года, до лета 2024 года.

Патрик играл в Англии за «Арсенал» и «Манчестер Сити». Также выступал за клубы выступал за «Канн», «Милан», «Ювентус», «Интер». Работал тренером юношей в «Манчестер Сити», с 2016 по 2018 год был главным тренером «Нью-Йорк Сити». Последним местом работы Патрика была «Ницца», из которой он ушел в 2020 году.

BREAKING: Patrick Vieira has agreed to become the new Crystal Palace manager.