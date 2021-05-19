Откровения Луческу, сборная в Харькове, Александрия назначила тренера

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 18 мая.

1A. Большой талант, но не хватает физики. Луческу похвалил лидера Динамо

Главный тренер «Динамо» считает, что талантливые игроки травматичны

1B. Возьмите его КПД. Луческу сравнил Франа Соля и Беседина

Главный тренер «Динамо» пояснил «феномен» испанского легионера

1С. ЛУЧЕСКУ: «Зачем мне другие игроки? Хотел именно такую группу молодежи»

Тренер «Динамо» рассказал о составе команды

1D. «Хотел работать бесплатно». Луческу рассказал о желании вернуться в Шахтер

Наставник киевлян рассказал, что сам предлагал свои услуги

2. Ярославский, Красников и Кучер. Сборная провела тренировку на ОСК Металлист

В Харькове сине-желтым пожелали хорошей подготовки к Евро-2020

3. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия объявила имя нового тренера

Первую команду возглавил тренер «Александрии» U-19 Юрий Гура

4. Сборная Украины с крупным счетом проиграла Австрии

Это уже третье поражение подопечных Вадима Шахрайчука на турнире в Словении

5A. «Не выдержал этой нагрузки». Луческу рассказал, почему не заиграл Супряга

Наставник киевлян раскритиковал молодого форварда

5B. Источник: Супряги в следующем сезоне в Динамо не будет

Но шанс получат многие игроки молодежных команд

6A. Малиновский – 1-й в списке игроков, которых Тухель хочет видеть в Челси

Игра украинского хавбека впечатлила наставника «синих»

6B. Источник: Ребров отклонил предложение АЕКа, известна причина

«Ференцварош» потребовал слишком много за досрочное расторжение контракта

7A. ФОТО. Бавария попрощалась с тремя легендами клуба

Алаба, Боатенг и Хави Мартинес покидают «Баварию»

7B. Металлист 1925 планирует сменить название клуба

Один из вариантов – «Авангард»

8A. Жаль, что Де Дзерби идет в Шахтер – экс-ассистент Луческу о выборе горняков

О коуче «Сассуоло», работе с Мирчей Луческу и интересной ситуации с Жерсоном Родригешем

8B. Жерсон Родригеш может покинуть Динамо. На него немало претендентов в Европе

Контракт люксембуржца с «бело-синими» рассчитан до лета 2024 года

9A. Промоутер Джошуа: «Ищем другого соперника. Усик – один из вариантов»

Эдди Хирн подтвердил, что бой Джошуа - Фьюри под угрозой срыва

9B. Бывший тренер Кличко объяснил, почему Владимир проиграл Фьюри и Джошуа

Во всем виноват Виталий?

9С. Что происходит? Бой Фьюри и Джошуа под угрозой срыва из-за Уайлдера

Деонтей выиграл арбитражный суд. Третий бой Уайлдер – Фьюри должен состояться до 15 сентября

10. Парад дебютантов. Главное о сезоне в УПЛ для Руха, Ингульца и Миная

Sport.ua подводит итоги чемпионата для трех команд, которые пополнили лигу год назад