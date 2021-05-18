Жаль, что Де Дзерби идет в Шахтер – экс-ассистент Луческу о выборе горняков

Бывший ассистент Мирчи Луческу в «Динамо» Диего Лонго, который покинул киевский клуб в начале года по, как тогда было заявлено, семейным обстоятельствам, дал обширное интервью итальянскому порталу Tuttomercatoweb.com, начав с топ-темы, которой является вероятное назначение Роберто Де Дзерби главным тренером донецкого «Шахтера».

- Де Дзерби будет тренировать большой клуб, и «Шахтер» с ним сделает огромный шаг вперед. Честно говоря, мне очень жаль, я бы предпочел видеть его в лучшем итальянском клубе, но в Италии мы всегда на шаг отстаем в понимании ценности наших тренеров.

- Начнем с текущих событий, с того, что «Шахтер» выбрал Де Дзерби.

- Это клуб, который идет до конца, когда он выбирает игрока или тренера, подходящих для их проекта. Существует экономическая доступность, но, прежде всего, свобода. Два аспекта отсутствует сегодня почти во всех итальянских клубах, но не в «Сассуоло». На самом деле Де Дзерби хорошо себя показал. «Шахтер» также из-за особенностей игроков, подбираемых в команду в последние 15 лет, кажется, был создан специально для Де Дзерби. У них есть целая бразильская колония игроков отличного качества, но также есть и новое поколение доморощенных футболистов. Украинские игроки готовы менять ситуацию.

- Играют ли они по схеме 4-3-3, как Де Дзерби в «Сассуоло»?

- В принципе, да, даже если когда-то это меняется. Жуниор Мораес – центральный нападающий, который чем-то напоминает Капуто с точки зрения игровых характеристик. Марлос и Тайсон – два атакующих игрока, которые выполняют функции инвертированных вингеров. У полузащиты отличное качество, такие игроки, как Степаненко, Маркос Антонио, Майкон и Алан Патрик действительно хороши. В защите я бы выделил опыт Матвиенко, а также правого защитника Додо, который, на мой взгляд, очень силен.

- Де Дзерби может взять с собой пару игроков. На кого бы вы сделали ставку?

- Я бы сразу назвал вам Локателли, но я думаю, что у него очень высокая цена. Бога был бы идеален, так как Тайсон ушел, а он идеально подходит на позицию левого вингера. А еще, если возможно, то нужно говорить о Максиме Лопесе – человеке, который связывает атаку с обороной.

- Несмотря на такой сильный «Шахтер», именно ваше «Динамо» выиграло титул чемпиона с разницей в одиннадцать очков.

- «Шахтер» очень силен, но пережил переходной сезон. А у «Динамо» менее качественная, но очень сильная и сплоченная группа молодых украинцев. Иностранцы, конечно, не уровня «Шахтера», более скромные по качеству. Мирча с атакующей точки зрения оставляет большую свободу, а это аспект, который вместе с единством игроков имеет важное значение.

- В «Динамо» есть еще Супряга, который в сентябре прошлого года был очень близок к «Болонье». Тогда говорили о 12 миллионах евро…

- Супряга – потенциально очень сильный нападающий. У него характеристики, которые не соответствовали модели игры «Динамо» этого года. Владислав страдает, когда ему нужно постоянно быть близко к воротам, но когда он оказывается на пространстве, то становится великолепен. В команде, которая играет более вертикально, он может очень хорошо выступать. В этом сезоне он немного потерял в уверенности, но обладает невероятным потенциалом и качеством. Снизилась и его стоимость, поэтому «Динамо» больше не может себе позволить удерживать его и отказываться от такого важного предложения, как поступало от «Болоньи».

- Как это перейти от Развана к Мирче Луческу?

- Мне были нужны новые стимулы, и переезд к Мирче дает их, ведь он – легенда. Он полностью отличается от своего сына, они противоположны, начиная от работы и заканчивая менталитетом. Они оба успешные, очень голодны к победам. Но с точки зрения игры, организации, они совершенно разные.

- В чем это проявляется?

- Мирча – это чутье, чувствительности, инстинкт. Разван – это работа, он построил себя на жертвах и усилиях. У Мирчи есть то, что, по его мнению, стоит больше, чем любой GPS, у него есть лидерство и харизма, которые он может передать одним своим присутствием. В этом смысле он гораздо более навязчив в подготовке к матчам. В этом году я понял, что многие нематериальные вещи, которые невозможно потрогать, могут иметь большее значение, чем осязаемые, тактика и все остальное.

- О чем вы?

- Расскажу интересную историю. В этом году в составе есть футболист, который ранее был вне команды. Он выбыл. Он ничего не показывал на тренировках, не мог закончить тренировки. Но в ночь перед матчем за Суперкубок Украины Мирча что-то почувствовал. Этот игрок даже не закончил подготовку с нами, но Луческу решил выставить его на поле. И Родригеш решил исход этого матча. Судя по цифрам, по статистике, его нельзя было ставить на поле. Но это был невероятный трюк, причем вовсе не единичный случай. Для Мирчи инстинкты всегда на первом месте.

- В этом году в Лиге чемпионов вы дважды встречались с «Ювентусом» и дважды проиграли. Вы ожидали, что команда будет пятой за тур до конца чемпионата Италии?

- Честно говоря, да, я ожидал этого. После матча с ними я понял, что они не могут быть конкурентными в этом сезоне. Если бы «Ювентус» что-то выиграл, то это было бы чудом. В них нет солидности, компактности. Все очень размыто, поверхностно, философски. В команде много философии, но мало работы. Мы крупно проиграли во втором матче, в то время как в первом слишком открылись, и Мората решил исход в начале второго тайма. В тот момент Кьеза был в плохом состоянии, но был настоящий Мората. Тогда команда играла без Криштиану Роналду. Но мы чувствовали себя сильной командой, а такой «Ювентус» - нет.

- Финал Кубка Италии состоится в среду. «Ювентус» сыграет против «Аталанты».

- Я сомневаюсь, что они смогут выиграть у «Аталанты».

- Понятные идеи. Есть ли они у вас, как у потенциально самостоятельного главного тренера?

- Да, у меня есть четкие идеи и готовые наработки.

- А какой будет ваша схема игры?

- Больше, чем в схемы, я верю в принципы игры, но прежде всего в моральную часть вопроса. Дисциплина, организация и вовлеченность – вот вещи, которые на протяжении долгих лет убедили меня в их важности. Мне очень нравится, когда моя команда играет интенсивно: коллектив, который прессингует, восстанавливает структуру и быстро вертикализируется. Мне нравятся разговоры о трансформации линий, я следил за многими тренерами, как Сарри или Джампаоло. Потом и за Де Дзерби. Фактически сегодня в Италии он – тренер, который мне нравится больше остальных, в том числе и за то, как он управляет командой и как улучшает ее, не придавая значения личностям. Это модель в чистом виде.

- Будете тренировать в Италии или за границей?

- Пока не знаю. Но думаю, что мне будет легче уехать за границу именно из-за возможностей, которые там есть в сравнении с Италией. Я провел за границей 16 лет, у меня нет больших друзей в Италии.