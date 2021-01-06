Динамо подтвердило уход помощника Луческу

ФК «Динамо» Киев сообщает, что достигнута договоренность с ассистентом главного тренера первой команды Диего Лонго о расторжении контракта, как об этом сообщалось ранее.



Сообщается, что руководство «Динамо» пошло навстречу Диего, который аргументировал свое желание покинуть клуб семейными обстоятельствами.



Напомним, 44-летний итальянский специалист работал в столичном клубе с лета 2020-го года. Он был приглашен в тренерский штаб первой команды Мирчей Луческу.